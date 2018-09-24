Мониторинг принтеров HP, Kyocera, Brother через snmp в zabbix

Расскажу о простом и эффективном способе наблюдения за сетевыми принтерами в организации. Речь пойдет о настройке мониторинга за состоянием принтеров HP, Kyocera, Brother через snmp с помощью Zabbix. Собирать буду значения напечатанных страниц за все время, состояние тонера, название картриджа и серийный номер принтера.
Введение
Практически все современные принтеры умеют отдавать данные о своем состоянии через протокол snmp. Система мониторинга Zabbix позволяет без проблем собирать эти данные, хранить, настраивать оповещения на различные события. В своем примере я буду отправлять уведомление, если уровень тонера в картридже будет опускаться ниже 10%.
Казалось бы актуальный запрос, но в сети я не нашел готового решения по этой теме. Есть всякие обсуждения, просьбы о помощи с настройкой, решения проблем. Но вот так, чтобы все было в одном месте мне не попалось. Постараюсь восполнить этот пробел. Самая большая проблема здесь — найти актуальные MIB и OID для собираемых значений. Если выполнить сбор всех доступных метрик по snmp, к примеру, с принтера HP, вы получите более 1000 различных метрик! Найти в этом то, что вам действительно нужно непростая задача. Я расскажу о тех метриках, что интересовали меня. Значения этих OID я узнал.
Я буду собирать следующие метрики:
- Сколько принтер напечатал всего страниц за свою жизнь.
- Максимальное количество страниц, которые принтер напечатает на текущем картридже.
- Количество страниц, которые принтер уже напечатал на текущем картридже.
- Модель картриджа.
- Серийный номер принтера.
Если у вас еще нет своего сервера для мониторинга, то рекомендую материалы на эту тему. Для тех, кто предпочитает систему CentOS:
То же самое на Debian 10, если предпочитаете его:
Приступаем к настройке.
Поиск необходимых OID
Для начала возьмем какой-нибудь принтер и посмотрим, что он нам будет отдавать по snmp. Я для примера возьму принтер HP LaserJet Pro MFP M426fdn (ip адрес 192.168.88.20). По-умолчанию у принтеров HP разрешен просмотр параметров по snmp.
Идем в консоль linux и посмотрим с помощью snmpwalk метрики принтера по snmp. Для этого установим необходимый пакет.
# yum install net-snmp-utils
Теперь посмотрим метрики принтера:
# snmpwalk -v 2c -c public 192.168.88.20
В консоль вылетит целая куча строк, которые неудобно просматривать. Направим вывод в текстовый файл и внимательно посмотрим на него.
# snmpwalk -v 2c -c public 192.168.88.20 > ~/snmp.txt
Я вас томить не буду, а сразу укажу на строки, которые нас интересуют:
|SNMPv2-SMI::mib-2.43.10.2.1.4.1.1 = Counter32: 8909
|Всего напечатано страниц
|SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.6.1.1 = STRING: «Black Cartridge HP CF226X»
|Название картриджа
|SNMPv2-SMI::mib-2.43.5.1.1.17.1 = STRING: «PHB8K3H0P1»
|Серийный номер
|SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.9.1.1 = INTEGER: 85
|Уровень тонера
Возможно, вас еще заинтересует параметр mib-2.43.5.1.1.16.1 — название принтера. Мне лично это не нужно, но если все выводить в сводную таблицу, то может пригодиться. Так же обращаю внимание на параметр mib-2.43.11.1.1.8.1.1. Обычно он показывает максимальное число страниц, которые можно напечатать с текущего картриджа.
Мне приходилось сталкиваться с двумя различными ситуациями в показаниях уровня тонера:
- Уровень тонера выводится сразу в % в 2.43.11.1.1.9.1.1. Параметр максимального числа страниц с текущего картриджа указан как 100% в 2.43.11.1.1.8.1.1.
- Уровень тонера в 2.43.11.1.1.9.1.1 показывает количество напечатанных страниц с текущего картриджа. Второй параметр 2.43.11.1.1.8.1.1 показывает максимальное количество страниц, которое может быть напечатано текущим картриджем. Тогда уровень тонера в % нужно считать по формуле 100-100*(mib-2.43.11.1.1.9.1.1)/(mib-2.43.11.1.1.8.1.1).
Первая ситуация мне попалась в принтерах HP, вторая в Kyocera и Brother. Из-за этого пришлось сделать 3 разных шаблона под каждого производителя принтеров. Все остальные параметры у них совпали.
В принтерах Brother mib об уровне тонера были немного другие, такие же как у HP и Kyocera, но отличались на последнюю цифру — 2.43.11.1.1.8.1.2 и 2.43.11.1.1.9.1.2 соответственно. Я не знаю, с чем это связано, но видел подобную ситуацию у других людей. Кто-то из-за этого создавал правила автообнаружения, чтобы точно вычислить последнюю цифру. Мне не пришлось этого делать. Достаточно было создать разные шаблоны для каждого производителя. Все принтеры попали в эти шаблоны на 100%.
Отдельная история с цветными принтерами. Там несколько картриджей и надо внимательно смотреть на их номера. Но тоже не сложно, просто смещение будет на одну единицу, все картриджи будут идти по порядку.
Настройка мониторинга принтеров по snmp
На самом сервере мониторинга настраивать особо нечего. Вам достаточно будет взять мои готовые шаблоны, убедиться что MIB и OID совпадают с вашими принтерами и добавить сами принтеры в мониторинг, не забыв указать у них snmp интерфейс.
Printer_HP.xml Printer_Kyocera.xml Printer_Brother.xml
Вот пример одного элемента для шаблона принтеров HP.
А вот пример вычисляемого значения уровня тонера для шаблона Kyocera.
Пример триггера, который присутствует во всех шаблонах.
Всю информацию о принтерах можно вывести на Dashboard примерно в таком виде:
Интервалы опроса итемов в шаблонах:
- Всего напечатано страниц – 1 час
- Напечатано на текущем тонере – 10 мин
- Объем тонера – 10 мин
- Уровень тонера – 10 мин
- Название картриджа – 1 день
- Серийный номер – 1 день
На момент отладки рекомендую поставить эти значения 1 минута.
Для элемента данных «Уровень тонера» указан тип данных «Числовой», чтобы работал триггер и сравнивал значение. Если у вас какие-то ошибки с тонером, например из-за того, что не новый использовали, а заправляли старый, то значение будет приходить -2 или -3 с типом «Строка». Итем станет неактивным с ошибкой:
Value "-2" of type "string" is not suitable for value type "Numeric (unsigned)"
С этим уже ничего не поделать. Можете сделать для таких принтеров отдельный шаблон и изменить тип итема с числового на строковый. Так вы хотя бы будете получать значение -2, а не ошибку итема.
На этом у меня все по данной теме. Добавляйте шаблоны, проверяйте и пользуйтесь.
Заключение
Такое простое решение, которое на деле оказалось очень полезным. Настраивается быстро, вывод информации наглядный. Возможно есть еще какие-то любопытные и полезные значения, которые можно брать по snmp. Мне просто в голову больше ничего не пришло. Может там есть что-то, что подскажет или намекнет на предстоящий ремонт. Например, ресурс печки или еще какого-нибудь элемента. На МФУ я видел информацию о сканированных страницах, о количестве сделанных копий. Я не придумал, зачем это может быть полезно. Если есть замечания и рекомендации по этой части, прошу делиться в комментариях.
Если у вас нет желания или возможности настраивать мониторинг принтеров самому, можно воспользоваться готовой программой не только для мониторинга, но и учета печатающей техники со всеми расходниками к ней. Речь идет о программе PrintStore, обзор на которую я делал. У программы есть бесплатная версия, можно ознакомиться и оценить результат.
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Спасибо за статью! Zerox, подскажите, пожалуйста, как настроить мониторинг состояния картриджа отработанного тонера на устройствах фирмы Kyocera? Нигде не могу найти информацию, а у самого не хватает ума это сделать. Заранее спасибо!
Я не настраивал сверх того, что описано в статье. По сути, вам просто надо найти OID, который передает информацию о состоянии этого картриджа с тонером и добавить его в мониторинг. Кстати, есть программа printstore. У меня есть обзор на нее на сайте. Эту информацию можно подсмотреть в ней.
В этом и проблема, что не могу понять как получить значение нужного мне OID. Я нашел OID отвечающий за картридж отработанного тонера, но вот его состояние передается некорректно. Его максимальное значение и израсходованное отдаются отрицательными (-2 и -3). Я попробовал воспользоваться программой printstore, чисто чтобы взять оттуда информацию. Но оказалось что она не решают мою проблему. Там точно так же видно что есть картридж отработанного тонера, но вот ни его емкость, ни сколько там уже тонера, она не отображает.
Возможно, принтер просто не отдает эти данные. А -2 и -3 это просто его статус, типа заполнен или нет.
В моём FS-1060DN я делал через костыли. Поставил Kyocera Client Tools подключился через USB-кабель. Настроил на соответствующей вкладке. Выдернул USB-кабель и продолжил работать через сеть.
Как получить значение самого первого индекса через snmp?
Например, есть oid 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13 с кучей индексов, но из этой кучи, мне нужен только самый первый, как его получить?
Для Бразеров (по крайней мере новых, где фотобарабан отдельно от тонера):
mib-2.43.11.1.1.9.1.2 — будет обозначать «Остаточный ресурс фотобарабана»
mib-2.43.11.1.1.8.1.2 — «Общий ресурс»
level-toner — «Остаточный ресурс фотобарабана в %», вычисляемый по формуле «100*(last(«mib-2.43.11.1.1.9.1.2»)/last(«mib-2.43.11.1.1.8.1.2″))»
ну и триггер стоит переназвать, например, «Фотобарабан заканчивается» при значении < 5
Спасибо за полезную информацию.
Добрый день, при импорте шаблона ошибка
Ошибочный параметр «/source»: ошибочная последовательность байт в UTF-8.
Владимир, приветствую. Ни как не могу настроить мониторинг коммутаторов D-Link. Есть модель DES-1210-52. Чего-только не настраивал — не получается. Можете оказать помощь в настройке?
З.Ы.: циски и микротики настроил без проблем.
А чем я могу помочь. Весь мониторинг по snmp настраивается одинаково. Сам я эти свитчи не мониторил.
Появилась необходимость мониторинга расходных материалов. Cтолкнулся с одним недостатком, при замене принтера на другой. Zabbix начинает загружать данные с нового принтера, а они не соответствуют данным старого принтера. Заббиксом пользуюсь недавно, поэтому хотел спросить есть ли механизм суммирования данных или Вы можете предложить более лучшее решение?
Не очень понял проблему. Если принтер меняется, то старый удаляется из заббикса вместо со всей историей и добавляется новый с теми настройками, которые ему соответствуют.
Например, стоит принтер 1, у которого распечатано 6000 стр, его поменяли на новый принтер, у него распечатано 0 стр. То есть значения элемента данных «Всего напечатано страниц» изменились. У меня стоит задача контроля использования бумага отделами компании за 3 месяца, для анализа и определения сколько закупать бумаги. А за эти 3 месяца есть вероятность что принтеры будут меняться.
Надо тогда запоминать эти 6000 стр. где-то отдельно. Эта задача организационная, в рамках заббикса ее решить так, чтобы было удобно, вряд ли получится. Он все же не для этого предназначен.
Создал элемент данных с типом вычислительный. В поле выражение указал формулу: last(«sum»)+abschange(«mib-2.43.10.2.1.4.1.1»).Есть минусы: Нет сети Заббикс не сможет его контролировать, при замене принтера к значению будет прибавляется единица, но это не критично. Есть один минус нагрузка на сеть, так как распечатку нужно мониторить каждую секунду. Да и серверу будет тяжело.
Если Вы будете собирать с данными по кол-ву печати например серийный номер и модель принтера, то будет понятно в какой момент он поменялся при выгрузке данных.
У меня стоит похожая задача, собирать и анализировать кол-во печати каждый месяц и считать среднее за любой период 3 месяца или год не важно.
Я выгружаю себе данные прямо в Excel через SQL запрос, запрос автоматически берет первое значение за месяц и последнее. и выводит разницу. Дальше посчитать среднее за какой-то период не составляет труда. При смене принтера сразу видно либо отрицательные значения в расчетах либо невероятно большие.
Пример SQL запроса в базу Zabbix’a:
Начало запроса ->
SELECT aa.name, aa.start_date, aa.counter, bb.end_date, bb.counter, bb.counter-aa.counter ‘difference’
FROM
(SELECT 1 «id», DATE(max(FROM_UNIXTIME(clock))) «start_date», max(value) «counter», h.name FROM history_uint ht
JOIN items i ON ht.itemid=i.itemid JOIN hosts h ON i.hostid = h.hostid
WHERE i.name=’10 Печать — Всего’ AND h.host LIKE ‘%%’ AND DATE(FROM_UNIXTIME(clock)) = DATE(20190501)
GROUP BY id, h.name ORDER BY h.name) aa
LEFT JOIN
(SELECT 1 «id», DATE(max(FROM_UNIXTIME(clock))) «end_date», max(value) «counter», h.name FROM history_uint ht
JOIN items i ON ht.itemid=i.itemid JOIN hosts h ON i.hostid = h.hostid
WHERE i.name=’10 Печать — Всего’ AND h.host LIKE ‘%%’ AND DATE(FROM_UNIXTIME(clock)) = DATE(20190531)
GROUP BY id, h.name ORDER BY h.name) bb
ON aa.name=bb.name;
взято название элемента данных, которые собирает кол-во печати.
В итоге получается таблица
(имя) (начальная дата) (счетчик) (последняя дата) (счетчик) (разница/кол-во в месяц)
name start_date counter end_date counter2 difference
имя_принтера_01 01.05.2019 00:00 37218 31.05.2019 00:00 38413 1195
имя_принтера_02 01.05.2019 00:00 282381 31.05.2019 00:00 282570 189
имя_принтера_03 01.05.2019 00:00 639243 31.05.2019 00:00 646244 7001
имя_принтера_04 01.05.2019 00:00 51101 31.05.2019 00:00 51214 113
Если есть мысли по улучшению запроса я только за :) Отчеты мне нужны)))
Текст с таблицей поплыл после отправки комментария, вот ссылка на скриншот
https://yadi.sk/i/55UI20IWhQjr_w
Что-то пол комментария съело при публикации.
Комментарий к длинному комменту предыдущему.
history_uint — таблица с данными (числовая), у Вас может быть history_text или history_str(смотря в чем храните данные)
DATE(20190501) и DATE(20190531) — начальная и последняя дата.
WHERE i.name=’10 Печать — Всего’ — взято название элемента данных, которые собирает кол-во печати.
А где прописывать данный запрос, с Zabbix работаю не давно
Прямо в excel можно, вкладка «Данные»
У меня мониторинг принтеров на Zabbix выглядит так https://yadi.sk/i/V1lJCEegPYeiig
У меня в названиях картриджей тоже иногда в каком-то коде названия. Не понял, как это победить.
Это шестнадцатеричный код, в заббиксе есть функция предобработки значение перед выводом. Там можно выбрать конвертировать из шестнадцатеричной системы в двоичную. Но у меня не отрабатывает, может глюк версии или я что-то не так делаю. Попробуйте у себя.
Это я понял, но у меня тоже не получилось ходу, я не стал заморачиваться.
Используйте данный скрипт в предобработке (javascript zabbix 4.2):
—
var out = «»;
for (var i = 0, nums = value.split(» «); i < nums.length; i++) {
out += String.fromCharCode(parseInt(nums[i], 16));
}
return out;
—
Та же проблема была.
Отлично, спасибо за решение.
Спасибо за решение. Попробуем.
Скрипт, приведённый выше, не работает с кодировкой UTF-8 для кириллицы. Попробуйте перекодировать: D0 9C D0 BE D0 B4 D1 83 D0 BB D1 8C 20 D1 81 D0 B1 D0 BE D1 80 D0 B0 20 D1 82 D0 BE D0 BD D0 B5 D1 80 D0 B0 20 48 50 20 43 45 32 35 34 41 00 Должно получиться: Модуль сбора тонера HP CE254A. Пример правильного скрипта https://jsfiddle.net/ms4canut/
Добрый день, у меня zabbix не принимает формулу для Kyocera, выдает ошибку «Cannot evaluate function «last()»: item»
Не подскажите, с чем может быть связано?
Столкнулся с тем , что у принтеров кеосера разные данные при вычислении уровня тонера.
http://prntscr.com/nrdo52
Использовал формулу :
100*(last(«mib-2.43.11.1.1.9.1.1»)/last(«mib-2.43.11.1.1.8.1.1»))
Получается в одном случае результат правильно, в другом случае нужно вычитать из 100. Как быть в этом случае?
Нет, все ок. что то я намудрил. Удалите пожалуйста последние 4е коммента).
Задаю вопросы и сам в них разбираюсь…
Делать разные шаблоны под разные принтеры.
Принтер Кеосера. SNMP запрос не работает. Что может быть не так?
http://prntscr.com/nqzim0
$ snmpwalk -v 2c -c public 10.90.0.50 > ~/snmp.txt
Timeout: No Response from 10.90.0.50
У меня получилось. Нужно было прописать IP треп заббикса.
На вскидку посчитал уровень тонера. У меня формула получилась такая 100* 9750/15000 . Завтра еще покопаю. Пора домой.
объясните плиз, я выгрузил в файлик данные. они в виде:
iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 12
iso.3.6.1.2.1.2.1.0 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 = STRING: «eth0»
и т.д. как их правильно читать? как понять что определенная строка это уровень тонера.
Нужно документацию искать у производителя по интерпретации этих значений, либо просто в интернете.
Zerox, подскажите, пожалуйста, а как вы сделали такую панель отчета в конце статьи (где вся информация по принтерам собрана)?
Это виджет на Дашборде — Обзор данных. Я все принтеры поместил в одну группу и в виджете указал ее.
Спасибо!
Здравствуйте.
Есть счетчик отпечатанных страниц на принтере.
Как написать триггер, который бы оповещал при определенном количестве отпечатанных страниц. Допустим 200тыс.стр. — оповещение, 400 тыс.стр. — оповещение, и т.д.
Нужно для понимания, когда заказывать расходники (ролики и т.д)
Спасибо.
.43.11.1.1.9 в Printer-MIB числится как prtMarkerSuppliesLevel и в комментарии к нему написано, что это не количество напечатанных страниц с текущего картриджа, а «The current level if this supply is a container; remaining space if this supply is a receptacle. Т.е., это текущий уровень, что по сути на русском обозначает остаток от максимального числа емкости из .43.11.1.1.8. По черно-белым Brother в .43.11.1.1.9.1.2 значение остатка страниц по ресурсу из .43.11.1.1.6.1.2 для Drum Unit, как и в .43.11.1.1.8.1.2, т.е., это данные не по картриджу, а по блоку фотобарабана в который картридж вставляется. На счет .43.10.2.1.4.1.1 по Brother правильно, это всего напечатано страниц или напечатано/ксерокопировано для МФУ и оно должно совпадать с общим числом страниц из веб-интерфейса. А вот по Kyocera тоже стоило поинтересоваться для сравнения числа из .43.10.2.1.4.1.1 с общим числом из Command Center RX. Число из .43.10.2.1.4.1.1 явно окажется больше. Число же всех страниц из Command Center RX для Kyocera должно совпасть с 1.3.6.1.4.1.1347.43.10.1.1.12.1.1 и еще оно совпадает с суммой значений из 1.3.6.1.4.1.1347.42.2.1.1.1.6.1.х по форматам. По цветным устройствам раздельно общие счетчики черно-белых и цветных оттисков берутся из 1.3.6.1.4.1.1347.42.2.2.1.1.3.1.1 и 1.3.6.1.4.1.1347.42.2.2.1.1.3.1.2 соответственно, а по сумме форматов из 1.3.6.1.4.1.1347.42.2.1.1.1.7.1.х и 1.3.6.1.4.1.1347.42.2.1.1.1.8.1.х. Подозреваю, что по Kyocera в .43.10.2.1.4.1.1 скорее всего счетчик ресурса сервисного комплекта и когда подрастет ближе к 100000 можно будет проверить. По данной теме у вас не все. Если подходить к задаче с головой, то и с -1, -2, -3 с не новыми/перезаправленными без замены чипа картриджами можно пробовать задачу успешно решать при знании модели картриджа и черно-белого принтера/мфу. По цветным картриджам сложнее, там на каждую страницу расход по цветам может быть разный.
Не могу вкурить откуда берётся snmp oid.
У меня разные принтеры фирмы hp. Настроил. Начал показывать уровень тонера только на MFP M426FDN. Все остальные данные не показывет. то что в темплате указано в поле snmp oid я не могу найти в файле snmp.txt который получается после команды
snmpwalk -v 2c -c public 192.168.88.20 > ~/snmp.txt
mib все находятся а вот oid нет. где я туплю?
У вас есть HP с не оригинальным тонером? Смогли через Zabbix мониторить?
А как заставить Zabbix собирать статистику по SNMPм3?
Использовать макросы
{$SNMPV3_AUTH}
{$SNMPV3_NAME}
{$SNMPV3_PRIV}
?
а как быть с отсальными параметрами?
Роман, с SNMPм3 все точно так же, как и с SNMPм1 и 2. Настраиваешь на устройстве параметры SNMPм3 (аутентификацию, шифрование, пароли, контекст, если нужен), заполняешь в Zabbix необходимые поля (я использую макросы) и все. У меня так работают и свитчи, и роутеры, и принтеры.
В шаблоне Kyocera почему то неправильно формируется значение тонера. При только что установленном значении полного картриджа значение тонера равно 1% и соответственно срабатывает тригер на малое количество.
Нужно формулу уровня тонера 100-100*(last(«mib-2.43.11.1.1.9.1.1»)/last(«mib-2.43.11.1.1.8.1.1»)) привести к виду 100*(last(«mib-2.43.11.1.1.9.1.1»)/last(«mib-2.43.11.1.1.8.1.1»)) тогда корректные значения будут.
Частично помог этот шаблон
http://www.ansealk.ru/wiki/doku.php?do=export_code&id=setevye_printery_snmpv2-printer&codeblock=0
Если не сложно, то какие SNMP OID использовали помимо приведенного в примере?
Например, у меня HP425MFP на 1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.3.1 выводит название принтера. Другие сам пока еще ищу.
Использовал только то, что в примере. Я не придумал, какая еще информация может быть полезной.
Спасибо за инфу! а для Canon принтеров есть шаблон?
имею Zabbix 3.4.14 ? что-то не нашел..:)
У меня нету, но возможно подойдет один из тех, что я представил. Сейчас настраиваю мониторинг принтеров Ricoh, подошел шаблон от HP. Там же все одинаковое, максимум надо OID подправить. Их можно все запросить из принтера и по аналогии найти необходимые.