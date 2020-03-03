Asterisk — SIP АТС для офиса, пошаговая инструкция по настройке с нуля

Одним из рабочих инструментов офиса, несмотря на стремительные изменения последних десятилетий, по-прежнему является телефон. Мы займемся пошаговой настройкой с нуля АТС asterisk — современного инструмента для организации телефонии в офисе на основе протокола SIP. Я подробно с примерами и описанием проведу вас по основным параметрам, необходимым для базового функционала.
Данная статья является частью единого цикла статьей про сервер Centos.
Введение
Не буду останавливаться на описании сервера asterisk, в интернете много информации на эту тему. Да и сам я кратко рассказывал в своих предыдущих статьях про установку. Материал будет объемный, поэтому сразу перейдем к сути.
Статья планируется учебная, поэтому использовать будем голый asterisk без каких-либо web панелей для управления. Выполнять настройку asterisk будем с нуля, то есть с самой начальной установки самого сервера телефонии и всех зависимостей. Если вы разберетесь и освоите этот материал, то потом без проблем сможете настроить и поддерживать любую конфигурацию на основе астериска.
Я хочу подробно рассказать о настройке asterisk на конкретном примере, где будет собран в одном месте расширенный функционал, отвечающий практически на все запросы среднестатистического офиса.
Для примера опишем наш воображаемый офис:
- Работает 30 сотрудников. Номера будут трехзначные, от 100 до 130.
- У нас будут 3 отдела — менеджеры, техподдержка, руководство и все остальные.
- Номер секретаря 100, менеджеры 101-110, техподдержка 111-120, руководство 121-130.
- Мы будем использовать одного SIP провайдера для звонков.
Кратко получается такая картина. Я не пишу в самом начале о техническом задании, которое буду реализовывать. Каждый момент буду описывать и раскрывать в соответствующем разделе.
Для настройки я буду использовать учетную запись сервиса zadarma.com. Сразу скажу, что в реальной работе я никогда не использовал этот сервис и его качество мне не известно. Беру его для примера, потому что удобно использовать для тестирования конфигурации. Сразу после регистрации вам дают аккаунт, пример настроек для asterisk. Вы можете позвонить на прямой городской номер, ввести добавочный и совершить звонок на свой аккаунт. Это полностью эмулируер работу sip подключения от какого-нибудь провайдера.
В качестве операционной системы у меня выступает CentOS 8. Но для данной статьи это не имеет принципиального значения. Конфигурация астериск кроссплатформенная, без проблем переносится между системами.
Приступаем к нашей работе по настройке сервера телефонии.
Быстрая установка из репозитория
Centos 7
У asterisk не существует официального репозитория пакетов, поэтому предпочтительным способом установки свежей версии является сборка из исходников. Но если вы хотите быстро установить и потестить систему, то можно использовать один из сторонних репозиториев asterisk. К примеру — Tuncy. Я не знаю, кто ведет этот репозиторий, как часто он обновляется и насколько там актуальные версии. На момент актуализации этой статьи (март 2020 года) в репозитории не было свежих пакетов для Centos 8, только для 7-й.
Добавляем репозиторий астериск в систему. Для этого создаем файл /etc/yum.repos.d/tuncy-asterisk-16.repo следующего содержания.
[asterisk-common] name=Asterisk Common Requirement Packages @ tucny.com baseurl=https://ast.tucny.com/repo/asterisk-common/el\$releasever/\$basearch/ enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://ast.tucny.com/repo/RPM-GPG-KEY-dtucny [asterisk-16] name=Asterisk 16 Packages @ tucny.com baseurl=https://ast.tucny.com/repo/asterisk-16/el\$releasever/\$basearch/ enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://ast.tucny.com/repo/RPM-GPG-KEY-dtucny
Обновляем информацию о репозиториях и устанавливаем астериск.
# yum install asterisk
Установка из исходников
Centos 8
Вопроса установки asterisk я уже касался ранее в одной из прошлых статей. Но там я использовал связку с панелью управления freepbx. Здесь же мы будем использовать голый астериск, без обвязок. Более того, я не буду использовать никаких дополнительных плат расширения и модемов. Будет только софтовая АТС, которая легко переносится с одного сервера на другой при желании. Считаю, что такой подход наиболее эффективен и к нему стоит стремиться. Настроив виртуальную машину, вы навсегда будете отвязаны от конкретного железа и спокойно можете переносить свой сервер куда угодно, заменив только сетевые настройки.
Таким образом, нам нужно установить непосредственно asterisk и pjproject с jansson. На первоначальном этапе этого достаточно. Если вы предпочитаете сервер debian, то воспользуйтесь отдельной инструкцией по установке asterisk 16 на debian 10. После этого можете сразу же переходить на следующий этап настройки. Приступим.
Первым делом обновляем систему и отключаем SELinux, как рассказано в статье про настройку centos.
Установим теперь пакеты, которые нам понадобятся для сборки. В первую очередь подключим репозиторий epel.
# dnf install epel-release
Дальше идет мета пакет Development Tools со всем необходимым для сборки из исходников.
# dnf groupinstall "Development Tools"
И еще некоторые зависимости, которые будут нужны.
# dnf install git wget net-tools sqlite-devel psmisc ncurses-devel libtermcap-devel newt-devel libxml2-devel libtiff-devel gtk2-devel libtool libuuid-devel subversion kernel-devel kernel-devel-$(uname -r) crontabs cronie-anacron mariadb mariadb-server
Настройте mysql сервер, задав пароль для root.
# systemctl start mariadb # systemctl enable mariadb # /usr/bin/mysql_secure_installation
На этом подготовка закончена.
Устанавливаем Jansson и pjsip.
# cd ~ # git clone https://github.com/akheron/jansson.git # cd jansson # autoreconf -i # ./configure --prefix=/usr/ # make && make install
# cd ~ # git clone https://github.com/pjsip/pjproject.git # cd pjproject # ./configure CFLAGS="-DNDEBUG -DPJ_HAS_IPV6=1" --prefix=/usr --libdir=/usr/lib64 --enable-shared --disable-video --disable-sound --disable-opencore-amr # make dep && make && make install # ldconfig
Все готово к установке непосредственно Astersik
Я буду устанавливать LTS версию Asterisk 16. Советую для долгосрочного использования всегда использовать LTS версии. Они в целом стабильнее и дольше срок поддержки. Идем на страницу https://www.asterisk.org/downloads/asterisk/all-asterisk-versions и копируем ссылку на нужную версию. Загружаем ее на сервер.
# cd ~ # wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-16-current.tar.gz # tar xfz asterisk-16-current.tar.gz # cd asterisk-16*/ # contrib/scripts/install_prereq install # contrib/scripts/get_mp3_source.sh
Устанавливаем на centos 8 пакет libedit-devel.
# dnf config-manager --set-enabled PowerTools # dnf install libedit-devel
Собираем asterisk.
# ./configure --libdir=/usr/lib64 # make menuselect
Выбирайте необходимые модули и звуки, в зависимости от того, что вам нужно. Я в общем случае указываю:
- Add-ons: format_mp3, res_config_mysql.
- Core Sound Packages: русские звуки RU-WAV.
- Music On Hold File Packages: звук WAV.
- Extras Sound Packages: английский EN-WAV, русского к сожалению нет.
Все остальные настройки оставляем по-умолчанию. Ставится много модулей. Все они не нужны, но мало ли, пригодится что-то в будущем. Неиспользуемые модули можно будет потом отключить в конфигурации.
Продолжаем установку:
# make && make install && make samples && make config # ldconfig
По-умолчанию, asterisk установлен от root и будет запускаться от него же. Я предлагаю для этого создать отдельного пользователя и запускать астериск от него. Для этого создаем пользователя и добавляем его в некоторые группы.
# groupadd asterisk # useradd -r -d /var/lib/asterisk -g asterisk asterisk # usermod -aG audio,dialout asterisk # chown -R asterisk.asterisk /etc/asterisk /var/{lib,log,spool}/asterisk /usr/lib64/asterisk
Настраиваем Asterisk на запуск под этим пользователем. Для этого добавляем в конфиг /etc/sysconfig/asterisk параметры:
AST_USER="asterisk" AST_GROUP="asterisk"
Теперь добавим примерно то же самое в сам конфиг астера /etc/asterisk/asterisk.conf.
runuser = asterisk rungroup = asterisk
Пробуем запустить asterisk:
# systemctl start asterisk
Если нет сообщений об ошибке, скорее всего все в порядке. Проверяем статус службы.
# systemctl status asterisk
Asterisk запустился, но есть небольшие ошибки.
radcli: rc_read_config: rc_read_config: can't open /etc/radiusclient-ng/radiusclient.conf: No such file or directory
Связаны с тем, что в конфигах неверно указан путь к radiusclient. Сейчас исправим это.
# sed -i 's";\[radius\]"\[radius\]"g' /etc/asterisk/cdr.conf # sed -i 's";radiuscfg => /usr/local/etc/radiusclient-ng/radiusclient.conf"radiuscfg => /etc/radcli/radiusclient.conf"g' /etc/asterisk/cdr.conf # sed -i 's";radiuscfg => /usr/local/etc/radiusclient-ng/radiusclient.conf"radiuscfg => /etc/radcli/radiusclient.conf"g' /etc/asterisk/cel.conf
Перезапускаем asterisk и убеждаемся, что ошибок нет. Проверим, все ли в порядке, зайдя в консоль:
# asterisk -r
Если получили такой же вывод команды, значит все в порядке, астериск 16 установлен. Добавим его теперь в автозагрузку.
# systemctl enable asterisk
Для тех, у кого что-то не получается или не понятно, как сделать, записал видео по приведенной инструкции. Видео подтверждает, что материал актуален и если делать по нему, то все получится.
Centos 7
Если вы хотите использовать для настройки Asterisk предыдущую версию системы, то смотрите мою статью по установке Asterisk 16 на Centos 7. Там нет принципиальных отличий, но имейте ввиду, что все дальнейшие действия были проделаны и проверены на 8-й вверсии Центос, так что я не ручаюсь, что это так же заработает и на 7-й. Полную проверку и адаптацию материала я сделал для CentOS 8.
Настройка iptables, asterisk за NAT, проброс портов
Сразу же уделим внимание настройке iptables для работы астериск. У нас может быть 2 ситуации, которые требуют двух принципиально различных настроек:
- Сервер телефонии имеет свой внешний ip адрес и напрямую смотрит через него в интернет.
- Сервер стоит за шлюзом, не имеет своего внешнего адреса, доступ в интернет с помощью NAT.
В первом случае нам нужно открыть на iptables необходимые порты для работы, все остальное закрыть. Подробно вопрос настройки iptables я рассматривал в отдельной статье. Там есть примеры и пояснения, рассказан мой подход к настройке.
Я не могу привести универсальные настройки для всех случаев. У каждого будут свои нюансы. Кто-то, к примеру, будет пользоваться phpmyadmin для настройки базы mysql для хранения статистики звонков. Потом эту же статистику будет просматривать через cdr viewer, установленный на веб сервере. Доступ к этому веб серверу можно открыть через внешний IP адрес, а можно только через локальную сеть. Настройки iptables в данном случае будут разные.
В моем примере сервер будет находиться в локальной сети офиса за nat. Доступ в интернет осуществляется через офисный шлюз, на котором установлены iptables. На нем будет сделан проброс необходимых портов для работы внешних телефонных аппаратов. В случае, если у вас все телефоны будут находиться в локальной сети офиса вместе с сервером телефонии, пробрасывать ничего не нужно. С сервисом zadarma все будет работать без проброса портов. Пиры зарегистрируются на внешнем сервере провайдера и этого будет достаточно для приема и совершения звонков.
С другими провайдерами этого может быть не достаточно. В общем случае для настройки asterisk за nat нужно будет на шлюзе пробросить порт 5060 и диапазон 10000:20000. По-умолчанию астериск использует UDP порты. Если вы не будете менять эти настройки, то пробрасывать нужно именно UDP.
В моем случае получается следующая картина. На шлюзе сделан проброс необходимых портов:
iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dst $WAN_IP --dport 5060 -j DNAT --to 192.168.1.25:5060 iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dst $WAN_IP --dport 10000:20000 -j DNAT --to 192.168.1.25
|$WAN_IP
|Внешний IP адрес на шлюзе
|192.168.1.25
|Локальный адрес сервера астериск
Настройкой фаервола на самом астериске я не хочу сейчас заниматься, статья и так масштабная получается. С этим без проблем можно разобраться с помощью моей статьи по iptables, ссылку на которую я привел в начале раздела. Нужно просто открыть указанные выше порты, и любые другие, которые будут использоваться на сервере.
Если вы делаете тестовую установку и настройку asterisk, можете совсем отключить firewalld:
# systemctl stop firewalld # systemctl disable firewalld # dnf remove firewalld
Подключение абонентов и проверка внутренних звонков
Астериск у нас установлен, firewall настроен. Можно попробовать подключиться и протестировать работу АТС. Я для отладки использую бесплатную софтовую звонилку 3CXPhone 6-й версии. Не знаю, где ее сейчас найти в интернете. У самого производителя давно уже вышли более новые и платные версии, которые работают только с его АТС. А эта версия универсальная. В ней отличный функционал, удобные настройки, есть дебаг режим с подробным логированием. Пользоваться программой удобно и приятно. Скачиваем ее у меня и устанавливаем.
Теперь нам нужно сделать некоторые общие настройки и добавить пользователей. Работать будем с файлом конфигурации /etc/asterisk/sip.conf. Файлы настроек астера хорошо закомментированы, но мне это мешает с ними работать. Они слишком большие и громоздкие, неудобно прокручивать вверх и вниз, поэтому я их полностью чищу и вношу только те настройки, которые мне нужны. Так удобнее и нагляднее получается. Сохраните на всякий случай куда-нибудь оригинальный файл sip.conf и начинайте новую настройку. Вот мой пример конфига для нашего случая:
[general] ;Внешний ip адрес externaddr=212.78.136.18:5060 ;Указываем использовать русскую озвучку language=ru context=default allowoverlap=no udpbindaddr=0.0.0.0 tcpenable=no tcpbindaddr=0.0.0.0 transport=udp srvlookup=yes allowguest=no limitonpeers=yes [authentication] ;Создаем шаблон для телефонов менеджеров [managers-phones](!) type=friend context=call-out secret=123 host=dynamic nat=no qualify=yes canreinvite=no callgroup=1 pickupgroup=1 call-limit=1 dtmfmode=auto disallow=all allow=alaw allow=ulaw allow=g729 allow=g723 allow=g722 ;Создаем пользователей менеджеров [100](managers-phones) callerid="Number 100" <100> [101](managers-phones) callerid="Number 101" <101> [102](managers-phones) callerid="Number 102" <102> [103](managers-phones) callerid="Number 103" <103> [104](managers-phones) callerid="Number 104" <104> [105](managers-phones) callerid="Number 105" <105> [106](managers-phones) callerid="Number 106" <106> [107](managers-phones) callerid="Number 107" <107> [108](managers-phones) callerid="Number 108" <108> [109](managers-phones) callerid="Number 109" <109> [110](managers-phones) callerid="Number 110" <110> ;Создаем шаблон для телефонов поддержки [support-phones](!) type=friend context=call-out secret=456 host=dynamic nat=no qualify=yes canreinvite=no callgroup=2 pickupgroup=2 call-limit=1 dtmfmode=auto disallow=all allow=alaw allow=ulaw allow=g729 allow=g723 allow=g722 ;Создаем пользователей техподдержки [111](support-phones) callerid="Number 111" <111> [112](support-phones) callerid="Number 112" <112> [113](support-phones) callerid="Number 113" <113> [114](support-phones) callerid="Number 114" <114> [115](support-phones) callerid="Number 115" <115> [116](support-phones) callerid="Number 116" <116> [117](support-phones) callerid="Number 117" <117> [118](support-phones) callerid="Number 118" <118> [119](support-phones) callerid="Number 119" <119> [120](support-phones) callerid="Number 120" <120> ;Создаем шаблон для телефонов топов [top-phones](!) type=friend context=call-out secret=789 host=dynamic nat=no qualify=yes canreinvite=no callgroup=3 pickupgroup=3 call-limit=1 dtmfmode=auto disallow=all allow=alaw allow=ulaw allow=g729 allow=g723 allow=g722 ;Создаем пользователей топов [121](top-phones) callerid="Number 111" <121> [122](top-phones) callerid="Number 122" <122> [123](top-phones) callerid="Number 123" <123> [124](top-phones) callerid="Number 124" <124> [125](top-phones) callerid="Number 125" <125> [126](top-phones) callerid="Number 126" <126> [127](top-phones) callerid="Number 127" <127> [128](top-phones) callerid="Number 128" <128> [129](top-phones) callerid="Number 129" <129> [130](top-phones) callerid="Number 130" <130>
Я немного пояснил комментариями отдельные моменты. Чтобы сократить размер sip.conf, я использую шаблоны групп номеров, где задаю общие настройки для группы. Затем просто создаю пользователей и указываю их принадлежность к группе. Они берут все настройки этой группы. Если вам необходимо будет задать отдельные настройки для какого-то пользователя, как у меня, к примеру, callerid, то вы просто в его разделе указываете эти настройки.
У меня стоит один и тот же пароль для всей группы. Это удобно, если все телефоны стационарные и стоят в офисе, настраивают их только сисадмины. Делать каждому персональный пароль особого смысла нет. Если вам это не нужно, то указывайте персональный пароль для каждого пользователя. Я просто привожу примеры использования тех или иных настроек, но не призываю делать так же, как я. Во многих случаях так делать нельзя. Уточню еще некоторые нюансы.
- Параметры callgroup и pickupgroup задают группы перехвата звонков. Люди из одной группы могут перехватывать звонки друг друга. Удобно заводить в одну группу людей, сидящих в одной комнате. Так они видят, что человека нет на месте и перехватывают его звонок. Эти параметры можно индивидуально задать для каждого пользователя в отдельности, если разбивка по шаблонам настроек не соответствует реальной рассадке людей в офисе.
- Параметр callerid можно задать кириллицей, но могут возникнуть проблемы с некоторыми телефонами и точно возникнут проблемы, когда вы будете вести статистику звонков в mysql. Я не смог победить эту проблему с кодировками, поэтому использую только латиницу в этом параметре. Туда можно писать либо должность, либо ФИО человека.
- call-limit=1 задает количество одновременных соединений на линию. Если у вас один человек = один телефонный аппарат, то разрешать больше одной линии на пользователя нет смысла. Ему будет идти новый звонок в тот момент, как он разговаривает. Конечно, если есть необходимость переключаться между разговорами и ставить кого-то на удержание, то можно делать и больше линий. Но мне кажется, это неудобно. Если ты разговариваешь, пусть звонящий лучше услышит занято и перезвонит.
- Я всех добавляю в один context. В данном примере у нас будет только один номер телефона на всех. Если у вас их будет несколько, то контекстами можно будет разводить звонки на разные номера. Эту ситуацию я рассмотрю в отдельной статье.
Сохраняем sip.conf. Теперь нам нужно добавить план звонков, для того, чтобы можно было совершать вызовы. Для этого как и с предыдущим конфигурационным файлом, очищаем файл extensions.conf и записываем туда следующую информацию:
[general] static=yes writeprotect=no [globals] [default] ;Вешаем трубку [handup-sip] exten => _X!,1,HangUp() ;Исходящие звонки [call-out] ;Звонок на внутренний номер exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN}) include => handup-sip
Мы просто добавили один план звонков на трехзначные номера. Я сразу добавляю комментарии с заделом на дальнейшее расширение этого файла, чтобы потом было проще разбираться. Сохраняем файл.
У нас все готово для внутренних звонков через asterisk. Заходим в консоль и перезагружаем его:
# asterisk -r
CLI> reload
Вы увидите некоторые предупреждения и ошибки. Это не страшно, так и должно быть, так как мы многое еще не настроили. Загружаются модули, которым не хватает настроек. Проверим список созданных пользователей с помощью команды в консоли:
CLI> sip show users
Видим всех наших пользователей, их пароли и контекст. Список отсортирован не по порядку, не пугайтесь, если не заметите какой-то номер.
Дальше устанавливайте любую софтовую звонилку на компьютер или можете сразу использовать телефон, если он у вас под рукой. С телефонами удобнее, но не всегда они есть. В 3CXPhone задаем следующие настройки подключения к нашей ip атс:
Я сразу открываю дебаг окно для отладки. Корректное подключение к серверу будет выглядеть вот так:
Проверим на сервере список подключенных пиров с помощью команды:
CLI> sip show peers
Должна быть строка с подключенным пиром:
100/100 192.168.1.100 D No No 59891 OK (104 ms)
Если у вас так же, то все в порядке. Чтобы протестировать звонки, нам нужно подключить двух абонентов. Настраивайте еще один телефон или софтофон. Проверяйте в списке подключенных пиров чтобы было 2 подключения и попробуйте позвонить друг другу. Если вы все сделали правильно, то локальные звонки должны работать. Я обычно для тестирования второго клиента настраиваю на мобильном телефоне. Так можно проверить работу звонков через смартфоны.
После звонка в файле /var/log/asterisk/cdr-csv/Master.csv появится запись о совершенном звонке:
"","101","100","call-out","""Number 101"" <101>","SIP/101-00000000","SIP/100-00000001","Dial","SIP/100","2020-02-27 12:38:35","2020-02-27 12:38:45","2020-02-27 12:38:47",12,2,"ANSWERED","DOCUMENTATION","1582807115.0",""
В этом файле будет накапливаться статистика звонков. Позже мы перенесем ее в mysql. Я позвонил с номера 101 на номер 100, там мне ответили. В файле отражены все основные данные этого звонка.
Один небольшой шажок по настройке voip атс asterisk мы сделали. Будем двигаться дальше.
Настройка sip trunk (транка) и добавление номера
Регистрируемся у какого-нибудь sip провайдера и получаем настройки транков для подключения. Как я говорил выше, я буду использовать провайдера zadarma. После регистрации в личном кабинете в разделе Настройки -> Подключение по SIP я вижу свой логин, пароль для подключения и адрес сервера. Там же можно узнать пример настройки подключения для астериска и номера для тестовых звонков:
- Номер для эхо-теста: 4444.
- Информация про остаток на счету: 1111
- Прямой звонок: Москва +7 (495) 777-66-75 и внутренний номер клиента (логин)
Нам этого будет достаточно для полноценного тестирования конфигурации астериска. Добавляем необходимые настройки sip транка, чтобы выполнить его регистрацию. Редактируем sip.conf, добавляем в самый конец нового пира в соответствии с инструкцией провайдера:
[397945] host=sip.zadarma.com insecure=invite,port type=friend fromdomain=sip.zadarma.com disallow=all allow=alaw dtmfmode=auto secret=password defaultuser=397945 trunkname=397945 fromuser=397945 callbackextension=397945 context=call-in qualify=400 directmedia=no nat=force_rport,comedia
В данном случае 397945 мой внутренний номер в сервисе, password — пароль. Сохраняем файл и даем команду астеру перечиать его:
CLI> sip reload
Тут же в консоли, если все в порядке, вы получите сообщение:
chan_sip.c:24403 handle_response_peerpoke: Peer '397945' is now Reachable. (55ms / 400ms)
Это означает, что наш пир успешно зарегистрировался у провайдера. Проверить это можно с помощью уже известной команды:
CLI> sip show peers 397945/397945 185.45.152.161 Auto (No) No 5060 OK (54 ms)
Все, транк настроили, по сути подключили номер. Но этого не достаточно, чтобы совершать и принимать звонки. Надо отредактировать dialplan.
Dial-plan — пример маршрутизации звонков
Начало построения диалплана для маршрутизации звонков мы уже положили, когда настраивали внутренние звонки. Теперь нужно дополнить dial-plan для совершения исходящих и приема входящих звонков. Редактируем extensions.conf и приводим его к следующему виду:
[general] static=yes writeprotect=no [globals] [default] ;Вешаем трубку [handup-sip] exten => _X!,1,HangUp() ;Исходящие звонки [call-out] ;Звонок на внутренний номер exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN}) ;Звонок на внешний номер exten => _XXX.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@397945) include => handup-sip ;Входящие звонки [call-in] exten => 397945,1,Dial(SIP/100)
Я выложил полную версию файла, а не только то, что добавил. Добавленные строки выделил цветом.
В нашем примере в контекст исходящих звонков мы добавили правило набора любого номера длиннее трех символов через транк 397954. Если в локальных звонках маска экстеншена задается тремя любыми символами, то тут мы в конец добавили точку, которая означает любое количество символов.
С таким диалпланом при наборе трехзначного номера вы позвоните на локальный номер, а при наборе любого городского номера сможете позвонить на него без каких-либо добавочных цифр. Сразу набираете номер с 8 и так далее.
Контекст [call-in] описывает поведение при входящем звонке. В нашем случае все входящие звонки с транка 397945 будут направляться на номер секретаря 100. К этому контексту мы еще вернемся позже, когда будем настраивать голосовое меню.
Сохраняем dial-plan и перезагружаем астериск единой командой reload, либо отдельно перезагружаем sip и dialplan командами:
CLI> sip reload CLI> dialplan reload
Теперь можно попробовать позвонить, к примеру, на тестовый номер zadarma — 4444 для эхотеста. Если все получилось, значит вы правильно настроили исходящие звонки. Для проверки входящего звонка, позвоните в Москве на номер +7 (495) 777-66-75 и введите свой добавочный номер в виде логина. Звонок должен переключиться на номер 100. Чтобы это произошло, необходимо, чтобы peer с номером 100 был подключен к астериску.
Я проверил, без проблем дозвонился и по исходящему номеру, и по входящему. В файле Master.csv появилась информация о совершенных звонках:
"","100","4444","call-out","""Number 100"" <100>","SIP/100-00000002","SIP/397945-00000003","Dial","SIP/4444@397945","2020-02-27 14:13:18","2020-02-27 14:13:20","2020-02-27 14:13:25",6,5,"ANSWERED","DOCUMENTATION","1582812798.3","" "","79689056505","397945","call-in","""79689056505"" <79689056505>","SIP/397945-00000004","SIP/100-00000005","Dial","SIP/100","2020-02-27 14:14:11",,"2020-02-27 14:14:16",4,0,"BUSY","DOCUMENTATION","1582812851.6",""
После звонков в консоли астера и в логе /var/log/asterisk/messages вы увидите множество ошибок:
res_hep.c: Unable to send packet: Address Family mismatch between source/destination
Чтобы их не было, вам нужно на сервере отключить протокол ipv6.
В таком виде АТС уже вполне работоспособна, можно пользоваться, но есть ряд неудобств. Например, если позвонить на трехзначный номер, которого не существует, или на номер, который не зарегистрирован в данный момент на устройстве, вы просто получите сброс звонка и не поймете, в чем проблема. Для этих событий нужна отдельная обработка. Чтобы не загружать сразу файл конфигурации длинными и непонятными конструкциями, я рассмотрю этот момент ниже, когда буду рассказывать про голосовую почту. Это не критичная настройка, в таком виде все будет замечательно работать, но не так удобно, как могло бы.
Основной функционал asterisk реализован. Будем его расширять. Практически на всех АТС присутствует голосовое меню, которое встречает звонящего. Я рассмотрю настройку самого простого варианта голосового меню, как его еще называют ivr. Позвонив, человек услышит какое-то приветствие, далее ему будет предложено ввести внутренний номер абонента, если он его знает, либо дождаться ответа секретаря.
Для простоты настройки и отладки, поделюсь способом, который использую я. У проекта zadarma есть клиент под андроид — Zadarma SIP. Скачиваете его на телефон и регистрируете еще одну учетную запись в проекте. Логинитесь под ней в телефоне и можете звонить на свой астериск, просто набирая 6-ти значный номер аккаунта, который используете на сервере. Таким образом вы быстро, удобно и бесплатно эмулируете входящие звонки с внешних линий на свой сервер.
Начнем настройку с того, что создадим возможность для записи приветствия. Вы можете записать его где угодно и потом скопировать на сервер astersik. Но можно поступить удобнее — записать прямо с телефонного аппарата приветствие и использовать его в голосовом меню. Чтобы это сделать, необходимо добавить в dialplan в контекст исходящих звонков, в моем примере это [call-out], в самое начало следующую конструкцию:
;Номер для записи звуков, окончание записи # exten => _35X, 1, NoOp() exten => _35X, n, Wait(2) exten => _35X, n, Playback(beep) exten => _35X, n, Record(/tmp/music${EXTEN:2}:wav) exten => _35X, n, Wait(1) exten => _35X, n, Playback(/tmp/music${EXTEN:2}) exten => _35X, n, Wait(2) exten => _35X, n, Hangup()
Перезагружаем dialplan:
CLI> dialplan reload
Теперь при звонке на любой из номеров 350-359 вы услышите бип, после которого начнется запись всего, что сказано в трубку. Чтобы завершить запись, нажмите #. После этого вы прослушаете то, что было записано. Файл с записью будет сохранен в папку /temp. Если вы позвоните на номер 351, то файл будет иметь имя music1.wav, если на 355, то music5.wav. Можно записать до 10-ти разных вариантов и потом из них выбирать.
Сохраните подходящую запись с именем ivr-main.wav и разместите его в какой-нибудь папке. Я положил в папку /etc/asterisk/ivr. Добавим пример голосового меню в нашу конфигурацию asterisk. Для этого снова открываем extensions.conf и добавляем в него новый контекст [ivr-main] следующего содержания:
[ivr-main] exten => s,1,Answer() ;Проигрываем приветствие exten => s,2,Background(/etc/asterisk/ivr/ivr-main) ;Ждем 5 секунд ввода добавочного номера exten => s,3,WaitExten(5) ;Звоним по введенному добавочному exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN}) ;Если введен не существующий номер, то говорим об этом и отправляем в начало приветствия exten => _XXX,2,Playback(privacy-incorrect) exten => _XXX,3,Goto(ivr-main,s,1) ;Если звонящий ничего не вводит, то звоним секретарю exten => t,1,Dial(SIP/100)
В комментариях я сделал все пояснения. Мы создали контекст для ivr. Теперь его надо добавить в контекст входящих звонков. Для этого изменяем существующий контекст [call-in], заменяя в нем единственную строку на новую:
exten => 397945,1,Goto(ivr-main,s,1)
Перезапускаем диал план и звоним снаружи на внешний номер. Вы должны услышать голосовое приветствие ivr, которое мы только что настроили. После этого этапа ваш файл extensions.conf должен выглядеть примерно так (комментарии вырезал):
[general] static=yes writeprotect=no [globals] [default] [handup-sip] exten => _X!,1,HangUp() [call-out] exten => _35X, 1, NoOp() exten => _35X, n, Wait(2) exten => _35X, n, Playback(beep) exten => _35X, n, Record(/tmp/music${EXTEN:2}:wav) exten => _35X, n, Wait(1) exten => _35X, n, Playback(/tmp/music${EXTEN:2}) exten => _35X, n, Wait(2) exten => _35X, n, Hangup() exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN}) exten => _XXX.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@397945) include => handup-sip [call-in] exten => 397945,1,Goto(ivr-main,s,1) [ivr-main] exten => s,1,Answer() exten => s,2,Background(/etc/asterisk/ivr/ivr-main) exten => s,3,WaitExten(5) exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN}) exten => _XXX,2,Playback(privacy-incorrect) exten => _XXX,3,Goto(ivr-main,s,1) exten => t,1,Dial(SIP/100)
Включаем голосовую почту
Продолжаем наращивать функционал voip атс. В данном разделе опишу настройку голосовой почты в asterisk. Для начала пару слов о том, что это такое. Если адресат звонка долго не отвечает, мы можем предложить звонящему оставить для него голосовое сообщение. Когда получатель вернется на место, он сможет прослушать оставленные ему сообщения. При этом, после записи голосового сообщения, будет отправлено письмо с записью этого сообщения на почтовый адрес получателя.
На практике я не видел, чтобы голосовую почту активно использовали. Но для полноты картины расскажу про нее, возможно вам она пригодится. Открываем файл voicemail.conf на редактирование. Я не трогал настройки по-умолчанию, просто добавляем в секцию [default] ящики голосовой почты для нужных нам сотрудников в следующем виде:
130 => 1234,Number 130,user130@mail.ru 100 => 1234,Number 100,user100@mail.ru
|130
|внутренний номер абонента
|1234
|пароль доступа к ящику голосовой почты
|user130@mail.ru
|почтовый адрес, куда будет отправлено записанное голосовое сообщение
Для корректной отправки почтовых сообщений сразу на внешние почтовые ящики необходимо правильно настроить локальный почтовый сервер, либо использовать внешний. Я рекомендую использовать отдельный сервер, наверняка он есть в организации, либо на локальном использовать какой-то публичный с авторизацией по smtp. Пример такой настройки — отправка почты с авторизацией по smtp в linux.
В консоли перезапускаем модуль голосовой почты и проверяем пользователей:
CLI> voicemail reload Reloading voicemail configuration... asterisk*CLI> voicemail show users Context Mbox User Zone NewMsg default 130 Number 121 0 default 100 Number 100 0 other 1234 Company2 User 0 3 voicemail users configured.
Наши два добавленных пользователя и один тестовый остался из дефолтной конфигурации. Его можно удалить. Их вообще два должно быть. Одного я уже удалил, второго забыл.
Это пол дела. Теперь нам нужно добавить голосовую почту в dialplan. Причем в 2 разных места. Я буду использовать номер 500 для звонка в панель управления голосовой почтой. Позвонив на этот номер, пользователь введет свой пароль и сможет управлять голосовыми сообщениями (слушать, удалять, менять настройки). Добавим в контекст для исходящих звонков звонок на этот номер. Добавлять следует сразу за номерами для записи, которые мы ранее создали и перед правилом набора трехзначных номеров.
[call-out] ;Номер для записи звуков, окончание записи # exten => _35X, 1, NoOp() exten => _35X, n, Wait(2) exten => _35X, n, Playback(beep) exten => _35X, n, Record(/tmp/music${EXTEN:2}:wav) exten => _35X, n, Wait(1) exten => _35X, n, Playback(/tmp/music${EXTEN:2}) exten => _35X, n, Wait(2) exten => _35X, n, Hangup() ;Управление голосовой почтой exten => 500,1,VoiceMailMain() ;Звонок на внутренний номер exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},15) ;Звонок на внешний номер exten => _XXX.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@397945)
Добавленные данные выделил цветом. Обращаю внимание на цифру 15. Ранее этой настройки не было, сейчас я добавил. Она будет означать, что звонок будет длиться 15 секунд. Если за это время никто не ответит, он будет сброшен. До использования голосовой почты, можно было не устанавливать этот параметр, оставить его значение по-умолчанию, оно очень большое, не помню точно сколько по времени. Но сейчас нам нужно при неснятии трубки дольше 15-ти секунд, включать запись голосового сообщения.
Конкретно в контексте внутренних звонков этот параметр не принципиален, так как я не добавляю голосовую почту для звонков внутри организации, хотя можно это сделать. Не вижу в этом смысла. Я добавил сюда этот параметр, чтобы время ожидания ответа было одинаково во всех звонках. В следующих изменениях это уже будет играть принципиальное значение.
Пока мы просто добавили номер, куда можно позвонить для управления голосовой почтой. Теперь добавим непосредственно возможность записи голосовых сообщений по событиям. Остановимся на этом пункте поподробнее. Для начала уясним, в каких состояниях может пребывать номер:
- Номера вообще не существует на сервере. В нашем случае, к примеру, это любой номер не из диапазона 100-130.
- Номер существует, но он не зарегистрирован на АТС, то есть аппарат с этим номером не подключен.
- Номер существует, зарегистрирован, но при звонке на него никто не отвечает.
- Номер существует, зарегистрирован, но в данный момент занят.
Каждое из этих четырех состояний обрабатывается отдельно. Я считаю, что голосовую почту уместно будет включать по событию номер 3. Но это не обязательно, можно и на занято повесить возможность оставить сообщение. Тут на ваше усмотрение. Я покажу пример, как это делается, а вы сможете настроить так, как вам нужно.
Обработка этих событий не такая простая, как кажется на первый взгляд. Я сразу же столкнулся с трудностью следующего характера. С параметром call-limit=1 при звонке на номер, который занят в данный момент, астериск возвращает статус CHANUNAVAIL, что может означать, к примеру, что канал недоступен. На статус занято BUSY это совсем не похоже. Для разрешения этой ситуации я воспользуюсь функцией ChanIsAvail, которая проверяет не статус пира, а статус канала и возвращает значение 2 или 3, когда он занят.
Для различения несуществующих и не подключенных пиров я буду использовать функцию SIPPEER. Если она ничего не возвращает, значит номера не существует, если значение UNKNOWN, значит номер не подключен. С отсутствием ответа какое-то время проще всего. Если пир возвращает статус NOANSWER, включаем голосовую почту. Собираем все статусы в одно место и добавляем голосовую почту.
Для этого в контекст [ivr-main] добавляем новые параметры и приводим его к следующему виду:
[ivr-main] exten => s,1,Answer() exten => s,2,Background(/etc/asterisk/ivr/ivr-main) exten => s,3,WaitExten(5) exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},15) ;Задаем переменную для передачи в голосовую почту exten => _XXX,n,Set(dstNUM=${EXTEN}) ;Проверяем статус пира, существует или нет exten => _XXX,n,GotoIf($["${SIPPEER(${EXTEN},status)}" = ""]?num-not-exist,1) ;Проверяем статус пира, подключен или нет exten => _XXX,n,GotoIf($["${SIPPEER(${EXTEN},status):0:2}" = "UN"]?num-not-connected,1) ;Проверяем канал на занятость exten => _XXX,n,ChanIsAvail(SIP/${EXTEN},s) ;Выводим в лог значение функции ChanIsAvail, нужно только для отладки, можно удалить строку exten => _XXX,n,NoOp(=========== ChanIsAvail STATUS: ${AVAILSTATUS} ===========) ;Если функция возвращает 2 или 3, значит абонент занят exten => _XXX,n,GoToIf($[${AVAILSTATUS} = 2]?num-BUSY,1) exten => _XXX,n,GoToIf($[${AVAILSTATUS} = 3]?num-BUSY,1) ;Обрабатываем остальные статусы exten => _XXX,n,Goto(num-${DIALSTATUS},1) ;Если номера не существует говорим "Ошибочный номер, попробуйте еще раз" exten => num-not-exist,1,Wait(2) exten => num-not-exist,n,Playback(invalid) ;Если номер не подключен, говорим "Набранный вами номер отключен, проверьте номер и повторите попытку exten => num-not-connected,1,Wait(2) exten => num-not-connected,n,Playback(ss-noservice) ;Если номер занят, говорим "Занято" exten => num-BUSY,1,Wait(2) exten => num-BUSY,n,Playback(vm-isonphone) ;Если номер не отвечает, включаем голосовую почту exten => num-NOANSWER,1,Wait(2) exten => num-NOANSWER,n,Voicemail(${dstNUM},u) ;Если еще по какой-то причине будет статус CHANUNAVAIL, говорим, что номер не доступен в данный момент exten => num-CHANUNAVAIL,1,Wait(2) exten => num-CHANUNAVAIL,n,Playback(vm-isunavail) ;Если в голосовом меню не выбрали внутренний номер, адресуем звонок секретарю exten => t,1,Dial(SIP/100,15)
Если вам нужна обработка статусов номеров для внутренних звонков, то скопируйте обработку состояний в контекст [call-out], за исключением последней строки, которая отвечает за звонок секретарю. Полностью контекст внутренних звонков будет выглядеть вот так:
[call-out] ;Номер для записи звуков, окончание записи # exten => _35X, 1, NoOp() exten => _35X, n, Wait(2) exten => _35X, n, Playback(beep) exten => _35X, n, Record(/tmp/music${EXTEN:2}:wav) exten => _35X, n, Wait(1) exten => _35X, n, Playback(/tmp/music${EXTEN:2}) exten => _35X, n, Wait(2) exten => _35X, n, Hangup() ;Управление голосовой почтой exten => 500,1,VoiceMailMain() ;Звонок на внутренний номер exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},15) exten => _XXX,n,Set(dstNUM=${EXTEN}) exten => _XXX,n,GotoIf($["${SIPPEER(${EXTEN},status)}" = ""]?num-not-exist,1) exten => _XXX,n,GotoIf($["${SIPPEER(${EXTEN},status):0:2}" = "UN"]?num-not-connected,1) exten => _XXX,n,ChanIsAvail(SIP/${EXTEN},s) exten => _XXX,n,NoOp(=========== ChanIsAvail STATUS: ${AVAILSTATUS} ===========) exten => _XXX,n,GoToIf($[${AVAILSTATUS} = 2]?num-BUSY,1) exten => _XXX,n,GoToIf($[${AVAILSTATUS} = 3]?num-BUSY,1) exten => _XXX,n,Goto(num-${DIALSTATUS},1) exten => num-not-exist,1,Wait(2) exten => num-not-exist,n,Playback(invalid) exten => num-not-connected,1,Wait(2) exten => num-not-connected,n,Playback(ss-noservice) exten => num-BUSY,1,Wait(2) exten => num-BUSY,n,Playback(vm-isonphone) exten => num-NOANSWER,1,Wait(2) exten => num-NOANSWER,n,Voicemail(${dstNUM},u) exten => num-CHANUNAVAIL,1,Wait(2) exten => num-CHANUNAVAIL,n,Playback(vm-isunavail) ;Звонок на внешний номер exten => _XXX.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@397945) include => handup-sip
Я во всех звонках установил время ожидания ответа 15 секунд. Если вы считаете, что нужно больше, измените этот параметр.
Перечитывайте диалплан и тестируйте конфигурацию. При звонке абоненту и его неответе, звонящий услышит в трубке сообщение о том, что номер не отвечает и предложение оставить голосовую почту. Если звонивший оставит сообщение, то получатель получит это сообщение по email и сможет его прослушать там, либо позвонить на номер 500, ввести свой номер и пароль, заданные в voicemail.conf и послушать сообщение по телефону.
Я сталкивался с ошибкой, когда у пользователя в настройках отключена голосовая почта, но он все равно получал сообщения. У него мигало оповещение на телефонном аппарате. Нужно было оперативно удалить все оставленные сообщения без прослушивания. Как удалить голосовую почту в астериск я написал в отдельной заметке.
На этом настройка голосовой почты окончена. Можно пользоваться, не забывая добавлять новых пользователей в voicemail.conf и перечитывая конфигурацию голосовой почты.
Очереди (queues) входящих звонков
С помощью очередей в астериске можно управлять потоком входящих звонков, перераспределяя их по определенным правилам. В нашей конфигурации asterisk мы настроим очередь (queue) для направления звонка двум секретарям одновременно. Кто первый ответит, тот и будет разговаривать со звонящим. Если один секретарь уже разговаривает, новый звонок поступит к другому. Если оба секретаря будут заняты, звонящий будет слушать мелодию и ожидать, пока кто-нибудь не освободится. Как только один из секретарей освободится, звонящего из очереди направит на освободившийся номер.
Номер первого секретаря — 100, второго — 130. Я настраиваю простейшую конфигурацию очереди в астериск для понимания принципа работы. Более сложный вариант настройки это сделать 3 очереди для каждого отдела и в голосовом меню-приветствии сделать возможность позвонить в конкретный отдел. Эту конфигурацию я рассмотрю в отдельной статье, хотя в нем и нет ничего сложного. Делается по аналогии с приведенным примером.
Открываем файл queues.conf и добавляем в самый конец:
[secretary] strategy = ringall member => SIP/100 member => SIP/130
Все остальные настройки оставляю по-умолчанию. Параметр strategy может принимать следующие значения:
|ringall
|вызываются все доступные участники до тех пор, пока кто-то из них не ответит на вызов (по умолчанию).
|leastrecent
|Вызывается первый свободный участник, который меньше всего вызывался из этой очереди.
|fewestcalls
|Вызывается первый свободный участник, который обработал наименьшее количество вызовов из данной очереди.
|random
|случайным образом вызывается не занятый участник, обрабатывающий очередь.
|rrmemory
|циклическое распределение с памятью, запоминается последний участник, ответивший на вызов.
Вы можете выбрать наиболее подходящую вам стратегию распределения звонков в очереди. Дальше нужно добавить в extensions.conf в созданный нами ранее контекст с голосовым меню отправку звонка в очередь с секретарями. Для этого меняем строку в [ivr-main]:
exten => t,1,Dial(SIP/100,15)
на новую:
exten => t,1,Queue(secretary,t)
Если раньше при звонке на внешний номер, звонящий не набирал внутренний номер абонента, то через 5 секунд он перенаправлялся к секретарю с номером 100. Теперь он будет отправляться в очередь secretary, в которую мы завели 2 номера — 100 и 130. Можно добавить и больше номеров, если есть необходимость.
Перечитываем полностью конфигурацию asterisk:
CLI> reload
Состояние созданной очереди:
CLI> queue show secretary secretary has 0 calls (max unlimited) in 'ringall' strategy (0s holdtime, 0s talktime), W:0, C:0, A:0, SL:0.0% within 0s Members: SIP/100 (ringinuse enabled) (Not in use) has taken no calls yet SIP/130 (ringinuse enabled) (Not in use) has taken no calls yet No Callers
Теперь можете позвонить на внешний номер и дождаться перенаправления на секретаря. Зазвонят оба аппарата. Если оба заняты, звонок будет висеть в очереди и ждать освобождения. После звонка статистика очереди изменится:
CLI> queue show secretary secretary has 0 calls (max unlimited) in 'ringall' strategy (0s holdtime, 2s talktime), W:0, C:1, A:1, SL:0.0% within 0s Members: SIP/100 (ringinuse enabled) (Not in use) has taken 1 calls (last was 63 secs ago) SIP/130 (ringinuse enabled) (Not in use) has taken no calls yet No Callers
Вот так легко организовать простую queue (очередь) в asterisk. Более сложные примеры я буду рассматривать в отдельных статьях.
Учет и просмотр статистики звонков (cdr viewer)
Важной и нужной возможностью современной АТС на базе asterisk является сбор и просмотр статистики звонков. По умолчанию, астериск ведет статистику в файле /var/log/asterisk/cdr-csv/Master.csv. Разобрать этот файл и передать куда-то в обработку не очень сложно, если у вас есть что-то или кто-то, кто способен написать на каком-нибудь языке программирования обработку.
Мы будем использовать готовые бесплатные инструменты для просмотра статистики звонков. Все необходимое для этого мы установили в самом начале. Перенесем сбор статистики в mysql базу. Для этого запускаем mariadb сервер, добавляем в автозагрузку и устанавливаем пароль администратора:
# systemctl start mariadb # systemctl enable mariadb.service # /usr/bin/mysql_secure_installation
Подключаемся к mysql и создаем пользователя и базу данных:
# mysql -uroot -p MariaDB [(none)]> create database asterisk; MariaDB [(none)]> use asterisk; MariaDB [asterisk]> CREATE TABLE `cdr` ( `id` int(9) unsigned NOT NULL auto_increment, `calldate` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00', `clid` varchar(80) NOT NULL default '', `src` varchar(80) NOT NULL default '', `dst` varchar(80) NOT NULL default '', `dcontext` varchar(80) NOT NULL default '', `channel` varchar(80) NOT NULL default '', `dstchannel` varchar(80) NOT NULL default '', `lastapp` varchar(80) NOT NULL default '', `lastdata` varchar(80) NOT NULL default '', `duration` int(11) NOT NULL default '0', `billsec` int(11) NOT NULL default '0', `disposition` varchar(45) NOT NULL default '', `amaflags` int(11) NOT NULL default '0', `accountcode` varchar(20) NOT NULL default '', `uniqueid` varchar(32) NOT NULL default '', `userfield` varchar(255) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (`id`), KEY `calldate` (`calldate`), KEY `accountcode` (`accountcode`), KEY `uniqueid` (`uniqueid`), KEY `dst` (`dst`), KEY `src` (`src`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8; MariaDB [asterisk]> grant all on asterisk.* to 'asterisk_user'@'localhost' identified by '12345678';
|asterisk
|имя базы данных
|asterisk_user
|пользователь базы данных
|12345678
|пароль пользователя бд
Теперь нам надо установить odbc коннектор для mysql — mysql-connector-odbc. С этим в Centos 8 есть некоторые трудности, так как нужных пакетов нет в базовых репозиториях. Я в итоге его взял из официальной репы mysql. Для этого скачиваем и подключаем их репозиторий.
# wget https://dev.mysql.com/get/mysql80-community-release-el8-1.noarch.rpm # dnf localinstall mysql80-community-release-el8-1.noarch.rpm # dnf makecache
Тут я получил ошибку:
Failed to download metadata for repo 'mysql-tools-community' Error: Failed to download metadata for repo 'mysql-tools-community'
Не стал разбираться, почему этот репозиторий недоступен, так как он мне не нужен. Просто зашел в /etc/yum.repos.d/mysql-community.repo и закомментировал строки с этим репозиторием.
#[mysql-tools-community] #name=MySQL Tools Community #baseurl=http://repo.mysql.com/yum/mysql-tools-community/el/8/$basearch/ #enabled=1 #gpgcheck=1 #gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-mysql
После этого благополучно обновил кэш пакетов и установил mysql-connector-odbc на centos 8.
# dnf install mysql-connector-odbc
Теперь редактируем файлы конфигурации. Добавляем в самый конец /etc/asterisk/res_odbc.conf:
[asterisk] enabled => yes dsn => MySQL-asterisk username => asterisk_user password => 12345678
В конец файла /etc/asterisk/cdr_adaptive_odbc.conf:
[cdr_adaptive_connection] connection=asterisk table=cdr alias start => calldate
Создаем файл /etc/odbc.ini следующего содержания:
[MySQL-asterisk] Description = MySQL Asterisk database Driver = MySQL Server = localhost User = asterisk_user Password = 12345678 Socket = /var/lib/mysql/mysql.sock Database = asterisk
Редактируем файл /etc/odbcinst.ini. Я его не трогал, оставил по-умолчанию, только в самый конец секции [MySQL] добавил две недостающие строки. Я не разбирался нужны они или нет, просто подсмотрел в другой инструкции. Вот как этот файл выглядит у меня:
[MySQL] Description = ODBC for MySQL Driver = /usr/lib/libmyodbc8.so Setup = /usr/lib/libodbcmyS.so Driver64 = /usr/lib64/libmyodbc8a.so Setup64 = /usr/lib64/libodbcmyS.so FileUsage = 1 CPTimeout = CPReuse =
В последнем конфиге проверьте все пути. Имена файлов могут немного отличаться в зависимости от установленной версии коннектора. Актуализируйте пути и имена файлов. После этого проверьте работу odbc connector. Для этого запустите в консоли команду:
# odbcinst -q -d
Вы должны увидеть список всех настроенных коннекторов, в том числе [Mysql]. Настроим использование нашего часового пояса в записях cdr. По-умолчанию там стоит часовой пояс GTM. Для этого в файле /etc/asterisk/cdr.conf указываем параметр:
usegmtime=no
После этого перезапускаем астериск:
# systemctl restart asterisk
Заходим в консоль и проверяем подключение по odbc.
> odbc show all
Совершаем звонок и проверяем таблицу mysql. У меня добавилась информация о звонке с номера 100 на 101, когда он был не подключен. Если сделать экспорт, то получится вот такая запись:
INSERT INTO `cdr` (`id`, `calldate`, `clid`, `src`, `dst`, `dcontext`, `channel`, `dstchannel`, `lastapp`, `lastdata`, `duration`, `billsec`, `disposition`, `amaflags`, `accountcode`, `uniqueid`, `userfield`) VALUES (1, '2020-02-27 19:08:17', '\"Number 100\" <100>', '100', 'num-not-connected', 'call-out', 'SIP/100-0000000e', '', 'Dial', 'SIP/101,15', 6, 4, 'ANSWERED', 3, '', '1582819697.14', '');
Для удобства дальнейшей работы, я настроил web сервер на базе apache. Не буду на этом подробно останавливаться. Чтобы двигаться дальше нам нужен классический web сервер на базе php. Для удобства рекомендую сразу настроить phpmyadmin или любой другой клиент к mysql. Если привыкли работать с mysql через консоль, можете обойтись без него.
Дальше нам надо настроить какую-нибудь web панель для просмотра этой статистики. Я решил сразу установить панель, которая позволяет не только смотреть статистику, но прослушивать записанные разговоры. Поэтому дальнейшая настройка панели просмотра статистики переходит в следующий раздел, в котором я расскажу, как записывать звонки.
Запись (record) разговоров
Запись разговоров в asterisk настраивается относительно не сложно. Буквально нужно добавить несколько строк в dialplan. Но мы сразу сделаем более расширенную настройку. Мы будем не просто записывать все разговоры, но станем хранить информацию о звонках в mysql, чтобы их можно было прослушивать через удобную web панель просмотра статистики.
Хранить записи будем в mp3, потому нам понадобится утилита lame, для конвертации файлов из формата wav в mp3. Скачаем ее и установим.
# cd ~ # wget http://sourceforge.net/projects/lame/files/lame/3.100/lame-3.100.tar.gz # tar zxvf lame-3.* # cd lame-3.* # ./configure # make && make install
В качестве web панели я буду использовать Asterisk-CDR-Viewer-Mod. Очень простая и функциональная штука. Настраивается легко, пользоваться удобно. Скачиваем исходники с github:
# cd ~ # git clone https://github.com/prog-it/Asterisk-CDR-Viewer-Mod
Копируем содержимое репозитория в директорию cdr web сервера.
# mkdir /var/www/html/cdr # cp -R ~/Asterisk-CDR-Viewer-Mod/* /var/www/html/cdr # chown -R apache. /var/www/html/cdr
В папке docs подробная инструкция по настройке. Все дальнейшие действия делаются в соответствии с ней. Исправляются только некоторые особенности данной версии системы. Нам необходимо добавить дополнительное поле в таблицу cdr для хранения имени файла. Для этого либо в консоли mysql, либо через phpmyadmin выполните код:
alter table `cdr` add column `filename` varchar(120) DEFAULT 'none' after `userfield`;
Редактируем файл /etc/asterisk/cdr_mysql.conf, добавляя в самый конец 2 строки:
alias realdst => realdst alias filename => filename
Дальше редактируем диалплан. Открываем /etc/asterisk/extensions.conf и добавляем в секцию globals переменную, соответствующую папке, где будут храниться записи разговоров.
[globals] DIR_RECORDS=/mnt/calls/
Добавляем макрос для записи перед контекстами звонков:
[recording] exten => s,1,Set(fname=${UNIQUEID}-${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d-%H_%M)}-${ARG1}-${ARG2}) exten => s,n,Set(monopt=nice -n 19 /usr/local/bin/lame -b 32 --silent "${DIR_RECORDS}${fname}.wav" "${DIR_RECORDS}${fname}.mp3" && rm -f "${DIR_RECORDS}${fname}.wav" && chmod o+r "${DIR_RECORDS}${fname}.mp3") exten => s,n,Set(CDR(filename)=${fname}.mp3) exten => s,n,Set(CDR(realdst)=${ARG2}) exten => s,n,MixMonitor(${DIR_RECORDS}${fname}.wav,b,${monopt}) exten => s,n(no),Verbose(Exit record) exten => s,n,Return()
И редактируем контексты входящих и исходящих разговоров, добавляя туда макрос на запись. Он идет самым первым, перед набором номера. Вот так у меня выглядит контекст локальных звонков и входящих через ivr меню с учетом всех сделанных ранее настроек:
[call-out] ;Номер для записи звуков, окончание записи # exten => _35X, 1, NoOp() exten => _35X, n, Wait(2) exten => _35X, n, Playback(beep) exten => _35X, n, Record(/tmp/music${EXTEN:2}:wav) exten => _35X, n, Wait(1) exten => _35X, n, Playback(/tmp/music${EXTEN:2}) exten => _35X, n, Wait(2) exten => _35X, n, Hangup() ;Управление голосовой почтой exten => 500,1,VoiceMailMain() ;Звонок на внутренний номер exten => _XXX,1,GoSub(recording,s,1,(${CALLERID(num)},${EXTEN})) exten => _XXX,n,Dial(SIP/${EXTEN},10) exten => _XXX,n,Set(dstNUM=${EXTEN}) exten => _XXX,n,GotoIf($["${SIPPEER(${EXTEN},status)}" = ""]?num-not-exist,1) exten => _XXX,n,GotoIf($["${SIPPEER(${EXTEN},status):0:2}" = "UN"]?num-not-connected,1) exten => _XXX,n,ChanIsAvail(SIP/${EXTEN},s) exten => _XXX,n,NoOp(=========== ChanIsAvail STATUS: ${AVAILSTATUS} ===========) exten => _XXX,n,GoToIf($[${AVAILSTATUS} = 2]?num-BUSY,1) exten => _XXX,n,GoToIf($[${AVAILSTATUS} = 3]?num-BUSY,1) exten => _XXX,n,Goto(num-${DIALSTATUS},1) exten => num-not-exist,1,Wait(2) exten => num-not-exist,n,Playback(invalid) exten => num-not-connected,1,Wait(2) exten => num-not-connected,n,Playback(ss-noservice) exten => num-BUSY,1,Wait(2) exten => num-BUSY,n,Playback(vm-isonphone) exten => num-NOANSWER,1,Wait(2) exten => num-NOANSWER,n,Voicemail(${dstNUM},u) exten => num-CHANUNAVAIL,1,Wait(2) exten => num-CHANUNAVAIL,n,Playback(vm-isunavail) ;Звонок на внешний номер exten => _XXX.,1,GoSub(recording,s,1,(${CALLERID(num)},${EXTEN})) exten => _XXX.,n,Dial(SIP/${EXTEN}@397945) include => handup-sip [ivr-main] exten => s,1,Answer() exten => s,2,Background(/etc/asterisk/ivr/ivr-main) exten => s,3,WaitExten(5) exten => _XXX,1,GoSub(recording,s,1,(${CALLERID(num)},${EXTEN})) exten => _XXX,n,Dial(SIP/${EXTEN},10) exten => _XXX,n,Set(dstNUM=${EXTEN}) exten => _XXX,n,GotoIf($["${SIPPEER(${EXTEN},status)}" = ""]?num-not-exist,1) exten => _XXX,n,GotoIf($["${SIPPEER(${EXTEN},status):0:2}" = "UN"]?num-not-connected,1) exten => _XXX,n,ChanIsAvail(SIP/${EXTEN},s) exten => _XXX,n,NoOp(=========== ChanIsAvail STATUS: ${AVAILSTATUS} ===========) exten => _XXX,n,GoToIf($[${AVAILSTATUS} = 2]?num-BUSY,1) exten => _XXX,n,GoToIf($[${AVAILSTATUS} = 3]?num-BUSY,1) exten => _XXX,n,Goto(num-${DIALSTATUS},1) exten => num-not-exist,1,Wait(2) exten => num-not-exist,n,Playback(invalid) exten => num-not-connected,1,Wait(2) exten => num-not-connected,n,Playback(ss-noservice) exten => num-BUSY,1,Wait(2) exten => num-BUSY,n,Playback(vm-isonphone) exten => num-NOANSWER,1,Wait(2) exten => num-NOANSWER,n,Voicemail(${dstNUM},u) exten => num-CHANUNAVAIL,1,Wait(2) exten => num-CHANUNAVAIL,n,Playback(vm-isunavail) exten => t,1,GoSub(recording,s,1,(${CALLERID(num)},${EXTEN})) exten => t,n,Queue(secretary,t)
Создаем директорию для записи разговор и назначаем ей права.
# mkdir /mnt/calls # chown -R asterisk. /mnt/calls
Перезапускаем астериск для применения всех настроек:
# systemctl restart asterisk
Осталось только указать настройки подключения к базе данных cdr viewer. Эти настройки находятся в файле inc/config.php. Для начала создадим его.
# cp /var/www/html/cdr/inc/config/config.php.sample /var/www/html/cdr/inc/config/config.php
Задаем там следующие параметры:
Mysql $db_type = 'mysql'; $db_host = 'localhost'; $db_port = '3306'; $db_user = 'asterisk_user'; $db_pass = '12345678'; $db_name = 'asterisk'; $db_table_name = 'cdr'; $system_storage_format = 5; $system_monitor_dir = '/mnt/calls';
Остальные параметры я оставил без изменений. Можно звонить и тестировать запись разговоров, просмотр статистики через Asterisk CDR Viewer Mod. Все записанные файлы складываются в одну папку /mnt/calls. В readme.txt описан пример, как настроить сортировку записей по папкам с датами. Если вам это нужно, сделайте, ничего сложного нет, все рассказано подробно. В web панель можно зайти просто набрав в браузере http://ip/cdr/.
Музыка на ожидании (on hold)
Вы можете назначить любую мелодию для проигрывания во время нахождения звонка в очереди. Можете крутить мелодию вместо длинных гудков во время вызова, хотя считаю это лишним. Уместней всего мелодию пускать, как я уже сказал, во время ожидания в очереди и во время удержания звонка по какой-то причине. По-умолчанию в эти моменты проигрывается дефолтная мелодия.
За конфигурацию music on hold отвечает соответствующий файл настроек — /etc/asterisk/musiconhold.conf. Изначально он выглядит так:
[general] [default] mode=files directory=moh
Директория указана как moh, полный ее путь /var/lib/asterisk/moh, мелодии проигрываются отсюда. Я не буду менять настройки по-умолчанию. Добавим еще один класс музыки и укажем его в свойствах очереди, где будем ее проигрывать.
Копируем любым способом mp3 файл на сервер в домашнюю директорию root. Создаем директорию /var/lib/asterisk/mohmp3 и кодируем в нее мелодию из mp3 в wav:
# mkdir /var/lib/asterisk/mohmp3 # lame --decode /root/music.mp3 /var/lib/asterisk/mohmp3/music.wav
Добавляем новый класс в musiconhold.conf в самый конец:
[mp3] mode=files directory=mohmp3
Теперь добавим эту мелодию в свойства очереди. Для этого в описание очереди добавьте новый параметр:
[secretary]
music = mp3
strategy = ringall
member => SIP/100
member => SIP/130
Теперь нужно перечитать настройки очереди и мелодии. Проще перезапустить сам астериск:
# systemctl restart asterisk
Можно звонить на внешний номер и ждать попадания в очередь. Вы должны услышать добавленную мелодию во время ожидания.
Чтобы добавить эту мелодию вместо длинного гудка, необходимо отредактировать dialplan, добавив новый параметр в правило набора. Если добавляете свой класс музыки, то указываете его в свойствах:
exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},15,m(mp3))
Если используете музыку по-умолчанию, то достаточно написать вот так:
exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},15,m)
Для отладки музыки на ожидании, я рекомендую добавить в dialplan в контекст локальных звонков такую конструкцию:
exten => 336,1,Answer exten => 336,2,MusicOnHold()
336 — любой не занятый реальным пиром номер. При звонке на этот номер, вы услышите заданную дефолтную мелодию в соответствии с настройками в файле musiconhold.conf. Для проигрывания не дефолтного класса, укажите его имя в скобках. Так вы можете прослушать как звучат ваши мелодии, протестировать порядок проигрывания и т.д.
Не забывайте перезагружать диалплан после редактирования. На этом настройка music on hold закончена. Можете добавлять разные мелодии и использовать в необходимых местах диалплана или очередях.
Настройка конференций
Полезным и востребованным функционалом офисной телефонной станции является создание конференций для одновременного разговора нескольких человек. В asterisk конференция настраивается следующим образом. В специальном файле конфигурации задаются параметры комнаты для конференций. В диалплане назначается отдельный номер для комнаты с конференцией.
Создаем конфигурацию конференции. Для этого в файл confbridge.conf добавляем в самый конец:
[confer] type=bridge max_members=20 mixing_interval=10 internal_sample_rate=auto record_conference=yes
В контекст исходящих звонков [call-out] добавляем в самое начало:
exten => 999,1,Answer() exten => 999,n,ConfBridge(1,confer)
Перезапускаем астериск. Теперь при звонке на номер 999 человек попадает в комнату для конференций. Следующим участникам конференции необходимо будет так же позвонить на номер 999 для участия в совместной конференции. Если вы с кем-то уже разговариваете, хотите создать конференцию и добавить туда еще участников, то необходимо вашего собеседника переадресовать на номер конференции, затем позвонить новому абоненту и его направить туда же. После этого звоните сами на номер конференции и сможете общаться с тремя абонентами одновременно.
Как выполнять переводы и переадресации звонков я расскажу ниже.
Перевод, перехват, переадресация звонка
Рассмотрим несколько необходимых функций и возможностей телефонной станции asterisk. Начнем с перевода звонка. Как перевести звонок на другого абонента? По-умолчанию в астериске для трансфера звонка предусмотрена клавиша #. Посмотреть, так ли это в вашей конфигурации, введите в консоли астера команду:
CLI> features show Builtin Feature Default Current --------------- ------- ------- Pickup *8 *8 Blind Transfer # # Attended Transfer One Touch Monitor Disconnect Call * * Park Call
Во время разговора нужно нажать # и набрать номер, куда вы хотите перевести звонок. Для того, чтобы трансфер состоялся, он должен быть разрешен в диалплане в команде Dial следующим образом:
exten => _XXX,n,Dial(SIP/${EXTEN},15,Tt)
|T
|дать возможность звонящему (вызывающему) абоненту совершать перевод звонка на другой номер.
|t
|дать возможность вызываемому абоненту сделать перевод звонка на другой номер
В предыдущих примерах я не указывал этот параметр. Сейчас пришло время рассказать о нем и добавить во все участки диалплана, если вам необходимо осуществлять перевод звонков в asterisk.
Перевод звонка можно сделать с помощью функции самого телефона. Мне еще не попадалось ни одного телефона, который бы не умел переводить звонок. Обычно для этих целей предназначена отдельная клавиша или функция в меню телефона. Для уточнения информации о переводе нужно воспользоваться инструкцией самого телефона. В софтфоне, которым я пользуюсь, есть отдельная клавиша для перевода звонка:
С включенным по-умолчанию Blind Transfer есть проблемы. Например, вы перенаправляете звонок на другой номер, а он не ответил или у него занято. Входящий вызов сбрасывается. В астериске есть другой режим перевода звонка, он называется Attended Transfer, по-умолчанию он выключен. Работает он более изящно. Сначала вы звоните тому, куда хотите перевести номер, разговариваете с ним, убеждаетесь, что он доступен и готов принять звонок. Только после этого переводите звонок на этого абонента. Чтобы включить такое перенаправление вызова, нужно раскомментировать в features.conf строку:
atxfer => *2
Горячую клавишу можно переназначить на любую другую. На этом о переводе звонка в астериске все.
Теперь поговорим о перехвате звонка. Хотя говорить тут особо нечего. В asteerisk перехват работает из коробки и не требует никаких настроек. Для того, чтобы перехватить звонок, нужно снять трубку и нажать комбинацию *8. Комбинация задается в том же файле, что и перехват — features.conf. Перехватывать звонки могут только абоненты в одной группе. Это задается в свойствах пользователя, я об этом рассказывал в самом начале, когда мы создавали sip аккаунты. Напомню, что речь идет о параметрах callgroup и pickupgroup.
Разберем теперь переадресацию звонка на какой-то внешний номер, например, мобильный телефон. Многие телефоны имеют встроенный функционал по перенаправлению звонка. Читаете инструкцию к телефону, смотрите, можно ли на нем установить переадресацию и как, и делаете. Работает это только если ваш телефон подключен к АТС. Он принимает звонок и сам его переадресовывает на указанный номер. Это самый простой и быстрый вариант автоматической переадресации звонка на внешний номер.
Рассмотрим другой случай переадресации на мобильный телефон. Допустим, у нас есть номер 115, который вообще отсутствует в офисе, у него нет стационарного телефона. Нам нужно, чтобы при звонке на этот номер, вызов переадресовывался на внешний номер, а конкретно на мобильный сотрудника. Для этого в dialplan нужно добавить следующую строку:
exten => 115,n,Dial(SIP/89151234567@397945)
Если вы хотите, чтобы переадресация работала только при звонках с внутренних номеров офиса, то добавить эту строку нужно в контекст [call-out] перед общим правилом набора на внутренние номера:
exten => 115,n,Dial(SIP/89151234567@397945)
exten => _XXX,n,Dial(SIP/${EXTEN},15,Tt)
Для того, чтобы переадресация на внешний номер работала и для звонков из вне, правило перенаправления на мобильный нужно поставить в контекст с голосовым приветствием [ivr-main]. Ставим туда же, перед строкой набора на внутренние номера:
exten => 115,n,Dial(SIP/89151234567@397945)
exten => _XXX,n,Dial(SIP/${EXTEN},15,Tt)
Вы можете поменять внешний номер для разных контекстов. К примеру, для сотрудников офиса сделать перенаправление на один мобильный, а для звонков клиентов на другой.
Защита asterisk с помощью fail2ban
Если ваш астериск имеет внешний ip адрес, либо на него сделан проброс портов с внешнего ip, то необходимо обеспечить защиту от перебора учеток и прочих множественных подключений. Организуем защиту с помощью известного и популярного средства fail2ban. Сделать это не сложно, fail2ban поддерживает astersik из коробки. Достаточно просто установить его и активировать некоторые настройки.
Устанавливаем fail2ban на сервер с астериском:
# dnf install fail2ban
Включаем запись в лог файл событий типа security. Для этого открываем файл /etc/asterisk/logger.conf и раскомментируем строку:
security => security
Перечитываем настройки хранения логов:
# asterisk -x "logger reload"
В папке /var/log/asterisk появился новый файл security. Его записи мы будем передавать в fail2ban для анализа. Открываем файл /etc/fail2ban/jail.conf, ищем там секцию [asterisk] и меняем путь к логфайлу и добавляем строку активации джейла:
logpath = /var/log/asterisk/security enabled = true
Запускаем fail2ban и добавляем в автозапуск:
# systemctl start fail2ban # systemctl enable fail2ban
Чтобы fail2ban работал, у вас должен быть запущен и настроен iptables. Отмечу также, что по-умолчанию fail2ban в centos использует команды firewalld. Если вы его отключили и используете голые iptables, то вам необходимо удалить файл /etc/fail2ban/jail.d/00-firewalld.conf и перезапустить fail2ban. Если этого не сделать, работать он не будет.
На этом подробная и многофункциональная настройка asterisk закончена. Я рассказал все, что запланировал, выделив наиболее востребованные функции.
Заключение
Время подвести итог проделанной работы. На всякий случай приведу полный конфиг основного файла, с которым мы работали — extensions.conf. Я писал статью почти 2 месяца, что-то добавляя, проверяя, редактируя. Она актуальна полностью на момент написания. Можно простым копипастом переносить конфигурацию и все заработает. Я проверил перед публикацией. Со временем что-то может измениться, но не думаю, что сильно. Синтаксис конфигурационных файлов почти не меняется в разных версиях астера, это позволяет без проблем переносить настройки между версиями, и тем более между операционными системами.
Я планирую раскрыть более широко затронутую тему. У меня есть примеры интересных и полезных конфигураций. По мере возможности буду писать новые статьи по серверу телефонии. На сегодня у меня все, хороших вам настроек :-)
Напоминаю, что данная статья является частью единого цикла статьей про сервер Centos.
Другие материалы по asterisk:
- Установка и настройка астериск с нуля
- Мониторинг asterisk в zabbix
- Соединение двух серверов астериск
- Анализ SIP трафика
- Замена +7 на 8 и наоборот
- Ограничение на звонки для группы номеров
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Знаете чего вам не хватает? Кнопочки: «Скачать инструкцию» в PDF :D
Знаете чего вам не хватает? Кнопочки: «Скачать инструкцию» в PDF :D
А кнопочка то есть!!!
Блин а как коменты удалять??? :D
Там, к сожалению, без картинок. После того, как перешел на формат картинок webp, плагин сломался.
Всем привет.
Когда не чем заняться, можно и Asterisk из исходников собирать, без FreePBX. А потом в VI редактировать sip.conf.
Но это, как то попахивает прошлым веком.
Проще скачать ISO образ для установки Asterisk+FreePBX и получить готовую АТС через 15 минут.
Последний образ от Sangoma за февраля 2020 года.
Дополнительно , вы получаете возможность обновления Asterisk, через yum update, по мере выхода новых версий LTS.
Не понятно, ради чего отказываться от FreePBX. Потому, что он не совместим с CentOS 8?
У меня уже лет 5 работает АТС на CentOS 6, и ничего , функцию свою выполняет.
Условно к недостаткам такой установки, можно отнести:
CentOS 7.6
Устанавливаются коммерческие модули FreePBX(не нужные можно удалить, но жить они не мешают)
После регистрации Системы, периодически приходя от Sangoma приглашения на вебинары.
Для справки:
Sangoma Technologies в 2018 году купил Digium, и теперь ведет Asterisk и FreePBX.
Это обсуждения в стиле, зачем настраивать nginx и php-fpm, если можно поставить панель VestaCP. Если вам подходит и устраивает функционал Freepbx, пользуйтесь на здоровье. Мне лично этот продукт не нравится. Я его обслуживал и у него свои недостатки. Многие вещи на чистом asterisk реализовать быстрее и проще.
С Freepbx вы не сэкономите время настройки, если не знакомы с продуктом. Там тоже нужно потратить время на освоение и настройку. Лично я голый астериск настраиваю быстрее, чем Freepbx. Тут всего-то пару конфигов набросать из готового шаблона и все работает. Страшно может выглядеть, если делаешь первый раз. Но так и с freepbx будет. Когда освоишься, уже другое дело.
Ну если пару конфигов, и потом не нужно ни чего делать, тогда GUI не нужен.
У меня 4 АТС, и приходится постоянно их контролировать.
А FreePBX значительно проще чем VI.
И повторюсь, у меня всегда есть возможность обновить Asterisk до последней LTS
Во-первых, лично я vi не использую. Во-вторых, тут тоже нет проблем с обновлением до последней LTS.
Ох и намаялся я с этим Sangoma Technologies с одной стороны вроде действительно за 15 минут установил а дальше погружаешся в бездну настроек которые не всегда коректно работают… Сюрпризы практически на каждом повороте так как логика разработчиков не всегда понятно и надо убить кучу времени дабы понять как оно работает. Про то что они навыдумывали с защитой я просто умалчу, так как для понимания надо выкурить и выпить много :)
В результате я лично пришел к выводу что лучше потратить время на изучение чистого Asterisk и иметь действительно стабильныю в работе систему чем ловить вечные сюрпризы и изучать пробукт который сильно заграмажден. Конечно это все относится к тому что использовать свободную версию.
Все такие поделки которые называются свободные на самом деле мнимая свобода. Разработчики делают свободную версию не для того чтобы вы ей спокойно пользовались а для того чтобы вы ловили глюки им говарили а потом устав приобретали платную версию.
Еще раз спасибо Владимер за такую хорошую инструкцию.
Добавьте пожалуйста в статью информацию о требованиях к ресурсам, согласно заявленного кол-ва абонентов, для комфортной работы всех и стабильных конференций. И также информацию о ресурсах для минимального кол-ва абонентов, например 10.
Спасибо большое за статью!
У меня нет такой информации, так как она зависит от множества факторов. Но в общем и целом asterisk потребляет очень мало ресурсов в своей работе. Для среднего офиса на 30-50 человек будет достаточно виртуальной машины с 1-2 Cpu и 2-4 Ram.
Обновил и актуализировал полностью статью под Centos 8 и Asterisk 16. Заменил в dialplan Macro, который объявлен deprecated, на GoSub.
Спасибо за статью, остался один вопрос но ivr меню:
Закольцовка срабатывает только если набирают 3-х значный неверный добавочный номер, если количество цифр другое звонок просто сбрасывается. Как сделать чтобы на любое количество цифр была закольцовка?
Вместо шаблона _XXX поставить шаблон _XXX. (с точкой на конце) или просто _X. В общем, просто шаблон поменять. Описание шаблонов астериска тут — http://asterisk.ru/knowledgebase/Asterisk+Dialplan+Patterns
Здравствуйте!
Надо заметить, что устанавливая asterisk на клиента OpenVPN на debian 10, ваша рекомендация при переадресации не внешний номер добавить строку
exten => 115,n,Dial(SIP/89151234567@397945)
в контекст [call-out] перед общим правилом набора на внутренние номера — не верна.
В таком случае, при наборе внутреннего номера, в CLI астериска выпадает сообщение:
— Auto fallthrough, channel ‘SIP/122-00000000’ status is ‘UNKNOWN’
и вызов сбрасывается. А вот если строку с переадресацией вставить после общего правила набора на внутренние номера, то — работает. Но я это заметил только в случае установки внутри OpenVPN. Так и не понял — почему так?
Я вообще не понял, при чем тут openvpn. Dialplan вещь в себе и от openvpn точно не зависит.
Добрый день,
Спасибо за статью, настроил по ней астериск 16 на Ubuntu 18, c поправками конечно.
Вопрос по статистике звонков.
По умолчанию входящие звонки попадают в голосовое меню, оттуда уходят на колл центр и по подразделениям.
Колл центр — это очередь где отвечает первый освободившийся оператор.
С точки зрения статистики, все входящие звонки попадающие в голосовое меню считаются отвеченными.
Как сделать так чтобы отвеченными считались только звонки с которыми общался оператор?
Насколько я понимаю, так просто это не сделать с этой панелью. Она подходит только для простых случаев. Для колл центров я везде видел либо сильно допиленные решения на базе астера со своими панелями и статистикой, либо готовые решения именно под колл центр.
https://github.com/revall/queue-stats/ Для статистики колл-центов — за глаза, берите только с гитхаба, ибо у автора только на старом php заведется.
Вопрос таков? Могут ли на сервере блокироваться/переадресовываться и тому подобные вещи происходить с клиентами? А то уж оооооооочень большая конверсия недозвонов, и есть подозрение на воровство клиентов. Заранее благодарен!
Здравствуйте, Владимир! Спасибо вам за ваши туториалы! Но, кажется, в части настройки записи разговоров (record) закралась ошибка. После рестарта астериска и попытки позвонить в командной строке появляется ворнинг —
[Feb 2 21:59:20] WARNING[1824][C-00000001]: pbx.c:2927 pbx_extension_helper: No application ‘Macro’ for extension (call-out, 100, 1)
И, конечно, звонок сбрасывается. При звонке из вне тот же эффект —
[Feb 2 21:59:55] WARNING[1826][C-00000002]: pbx.c:2927 pbx_extension_helper: No application ‘Macro’ for extension (ivr-main, 122, 1)
При проверке после предыдущего этапа (Учет и просмотр статистики звонков (cdr viewer)) всё работало, записи в базу производились.
Подскажите, может ли это быть от того, что вместо mysql используется mariadb? Там, где надо, конфиги подправил, и база, повторюсь, работала. Или это всё-таки /etc/asterisk/extensions.conf не правильный? Хотя он как у вас — один в один.
Mariadb или Mysql точно не имеет значения. У вас ошибка в диалплане где-то. Вот она:
No application ‘Macro’ for extension (call-out, 100, 1)
Статья немного устарела в каких-то деталях, могут быть мелкие ошибки. Я планирую полное обновление на современные версии, но пока никак не доходят руки.
No application ‘Macro’ for extension — у вас выключен модуль app_macro.so. он признан устаревшим. Его можно добавить, пересобрав астер. Но в консоли он тогда валит предупреждения: ахтунгахтунг оно старое. Замена — GoSub, там все легко и понятно.
Было на 13 астере Macro(macro-recording,/mnt/ISCSI/call/,${UNIQUEID})
стало на 16 астере GoSub(macro-recording,s,1(${CALLERID(num)},${EXTEN}))
внутри макроса тоже изменения больше косметические, в конце надо добавлять
same => n,Return(), если планируется возврат в exten.
Спасибо вам! Насчёт «ахтунгов» — это точно, пересобрал астер и посыпались мол: в следующей версии не будет Macro. Но сделал как вы сказали и… Вуаля! Всё работает без «ахтунгов».
Спасибо за информацию. Нужно будет актуализировать статью под свежие lts версии asterisk.
Владимир, а можно вопрос насколько сильно отличаются настройка sip и pjsip или это ничего принципиального в астериске не меняет ?
Я не знаю. Всегда использую sip. Мне достаточно его возможностей.
ошибка команды yum install -y mysql-connector-odbc.x86_64 unixODBC-devel.x86_64
выдает Отсутствуют совпадения для аргумента: mysql-connector-odbc.x86_64
Пакет unixODBC-devel-2.3.7-1.el8.x86_64 уже установлен.
Ошибка: Совпадений не найдено: mysql-connector-odbc.x86_64
попробуйте установить mariadb коннектор, либо подсунуть rpm от MYSQL. потом вносите изменения в коннекторы и вуаля. все работает.
кстати комментируя автора статьи — «Параметр callerid можно задать кириллицей, но могут возникнуть проблемы с некоторыми телефонами и точно возникнут проблемы, когда вы будете вести статистику звонков в mysql. Я не смог победить эту проблему с кодировками, поэтому использую только латиницу в этом параметре. Туда можно писать либо должность, либо ФИО человека.» Если использовать коннектор ODBC mariadb то проблемы с callerid исчезают.
При компиляции ошибка подскажите
make
[LD] abstract_jb.o acl.o adsi.o alaw.o alertpipe.o aoc.o app.o ast_expr2.o ast_expr2f.o asterisk.o astfd.o astmm.o astobj2.o astobj2_container.o astobj2_hash.o astobj2_rbtree.o audiohook.o autochan.o autoservice.o backtrace.o bridge.o bridge_after.o bridge_basic.o bridge_channel.o bridge_roles.o bucket.o callerid.o channel.o channel_internal_api.o chanvars.o cli.o codec.o codec_builtin.o config_options.o conversions.o core_local.o core_unreal.o crypt.o data_buffer.o datastore.o db.o devicestate.o dial.o dns.o dns_core.o dns_naptr.o dns_query_set.o dns_recurring.o dns_srv.o dns_system_resolver.o dns_test.o dns_tlsa.o endpoints.o event.o features_config.o file.o fixedjitterbuf.o format.o format_cache.o format_cap.o format_compatibility.o frame.o framehook.o fskmodem.o global_datastores.o hashtab.o heap.o image.o io.o iostream.o jitterbuf.o json.o loader.o lock.o manager_bridges.o manager_channels.o manager_endpoints.o manager_mwi.o manager_system.o max_forwards.o md5.o media_cache.o media_index.o message.o mixmonitor.o mwi.o named_locks.o netsock2.o optional_api.o options.o parking.o pbx.o pbx_app.o pbx_builtins.o pbx_functions.o pbx_hangup_handler.o pbx_ignorepat.o pbx_include.o pbx_sw.o pbx_switch.o pbx_timing.o pbx_variables.o pickup.o poll.o presencestate.o privacy.o rtp_engine.o say.o sched.o sdp_srtp.o security_events.o sem.o sha1.o sip_api.o slinfactory.o smoother.o sorcery.o srv.o stasis.o stasis_bridges.o stasis_cache.o stasis_cache_pattern.o stasis_channels.o stasis_endpoints.o stasis_message.o stasis_message_router.o stasis_system.o stdtime/localtime.o strcompat.o stream.o stringfields.o strings.o stun.o syslog.o taskprocessor.o tcptls.o tdd.o term.o test.o threadpool.o threadstorage.o timing.o translate.o ulaw.o uri.o utils.o uuid.o version.o xml.o xmldoc.o ccss.o cdr.o cel.o config.o dnsmgr.o dsp.o enum.o features.o http.o indications.o logger.o manager.o named_acl.o plc.o sounds.o udptl.o -> asterisk
[CC] app_mysql.c -> app_mysql.o
[LD] app_mysql.o -> app_mysql.so
[CC] cdr_mysql.c -> cdr_mysql.o
cdr_mysql.c: In function ‘mysql_log’:
cdr_mysql.c:177:2: error: unknown type name ‘my_bool’; did you mean ‘bool’?
my_bool my_bool_true = 1;
^~~~~~~
bool
cdr_mysql.c: In function ‘my_connect_db’:
cdr_mysql.c:464:2: error: unknown type name ‘my_bool’; did you mean ‘bool’?
my_bool my_bool_true = 1;
^~~~~~~
bool
Эта ошибка в модуле mysql, который давно уже объявлен deprecated и использовать его большого смысла нет. Вместо него надо настраивать подключение к mysql через odbc.
Не сможет заработать статистика пока вы будите видеть эти ошибки
core reload
— Reloading module ‘extconfig’ (Configuration)
— Reloading module ‘logger’ (Logger)
Asterisk Queue Logger restarted
— Reloading module ‘res_odbc.so’ (ODBC resource)
[Jan 11 13:08:58] WARNING[1659]: res_odbc.c:606 load_odbc_config: The ‘pooling’, ‘shared_connections’, ‘limit’, and ‘idlecheck’ options were replaced by ‘max_c onnections’. See res_odbc.conf.sample.
[Jan 11 13:08:58] WARNING[1659]: res_odbc.c:1067 odbc_obj_connect: res_odbc: Error SQLConnect=-1 errno=0 [unixODBC][Driver Manager]Can’t open lib ‘/usr/lib64/l ibmyodbc5.so’ : file not found
[Jan 11 13:08:58] NOTICE[1659]: res_odbc.c:706 load_odbc_config: Registered ODBC class ‘asterisk’ dsn->[MySQL-asterisk]
— Reloading module ‘res_config_ldap.so’ (LDAP realtime interface)
asterisk-16.6.2 make menuselect
1 add-ans -> выбрать app_mysql и cdr_mysql
save
make
и вываливаемся в такую ошибку
make
[CC] cdr_mysql.c -> cdr_mysql.o
cdr_mysql.c: In function ‘mysql_log’:
cdr_mysql.c:177:2: error: unknown type name ‘my_bool’; did you mean ‘bool’?
my_bool my_bool_true = 1;
^~~~~~~
bool
cdr_mysql.c: In function ‘my_connect_db’:
cdr_mysql.c:464:2: error: unknown type name ‘my_bool’; did you mean ‘bool’?
my_bool my_bool_true = 1;
^~~~~~~
bool
make[1]: *** [/usr/src/asterisk-16.6.2/Makefile.rules:164: cdr_mysql.o] Error 1
make: *** [Makefile:383: addons] Error 2
dnf install unixodbc unixodbc-devel libtool-ltdl libtool-ltdl-devel mysql-connector-odbc
Last metadata expiration check: 0:45:44 ago on Sat 11 Jan 2020 12:41:30 PM +05.
No match for argument: unixodbc
* Maybe you meant: unixODBC
No match for argument: unixodbc-devel
* Maybe you meant: unixODBC-devel
Package libtool-ltdl-2.4.6-25.el8.x86_64 is already installed.
No match for argument: mysql-connector-odbc
Error: Unable to find a match
yum install -y mysql-connector-odbc.x86_64 unixODBC-devel.x86_64
Last metadata expiration check: 0:48:11 ago on Sat 11 Jan 2020 12:41:30 PM +05.
No match for argument: mysql-connector-odbc.x86_64
Package unixODBC-devel-2.3.7-1.el8.x86_64 is already installed.
Error: Unable to find a match
libmyodbc5.so
есть мысли ?
в 8 centOS
Редактируем файл /etc/odbcinst.ini. Я его не трогал, оставил по-умолчанию, только в самый конец секции [MySQL] добавил две недостающие строки. Я не разбирался нужны они или нет, просто подсмотрел в другой инструкции. Вот как этот файл выглядит у меня:
[MySQL]
Description = ODBC for MySQL
Driver = /usr/lib/libmyodbc5.so
Setup = /usr/lib/libodbcmyS.so
Driver64 = /usr/lib64/libmyodbc5a.so
Setup64 = /usr/lib64/libodbcmyS.so
FileUsage = 1
CPTimeout =
CPReuse =
поменяли с /usr/lib64/libmyodbc5.so на /usr/lib64/libmyodbc5a.so
Вот мой ролик
CentOS 8 Asterisk 16.7.0 RealTime
https://www.youtube.com/watch?v=aU66SWQwgUE
Сделал все правильно, но один софт фон пишет что нет подключения к серверу другой тупо пишет регистрация и ничего не происходит, делал астериск на WMvare и Hyper-v, пинги идут со всех сторон, но не работает.
Вот логи которые пишет после перезагрузки астериска:
localhost*CLI> core reload
[Dec 7 13:32:48] NOTICE[17799]: res_config_ldap.c:1830 parse_config: No directory user found, anonymous binding as default.
[Dec 7 13:32:48] ERROR[17799]: res_config_ldap.c:1856 parse_config: No directory URL or host found.
[Dec 7 13:32:48] NOTICE[17799]: res_config_ldap.c:1774 reload: Cannot reload LDAP RealTime driver.
[Dec 7 13:32:48] WARNING[17799]: res_config_pgsql.c:1445 parse_config: PostgreSQL RealTime: Not connected
[Dec 7 13:32:48] NOTICE[17799]: cdr.c:4517 cdr_toggle_runtime_options: CDR simple logging enabled.
[Dec 7 13:32:48] NOTICE[17823]: sorcery.c:1334 sorcery_object_load: Type ‘system’ is not reloadable, maintaining previous values
[Dec 7 13:32:48] WARNING[17799]: res_phoneprov.c:1230 get_defaults: Unable to find a valid server address or name.
[Dec 7 13:32:48] NOTICE[17799]: chan_skinny.c:8459 config_load: Configuring skinny from skinny.conf
[Dec 7 13:32:48] ERROR[17799]: ari/config.c:312 process_config: No configured users for ARI
[Dec 7 13:32:48] NOTICE[17799]: cel_custom.c:95 load_config: No mappings found in cel_custom.conf. Not logging CEL to custom CSVs.
[Dec 7 13:32:48] NOTICE[17799]: app_queue.c:9144 reload_queue_rules: queuerules.conf has not changed since it was last loaded. Not taking any action.
Решил проблему:
Отключил файрвол.
systemctl stop firewalld
Добрый день. Не проходят исходящие, подскажите пожалуйста.
строка регистрации
register => 1002@user.cnt.ru:password@qwerty.cnt.ru:5060/1002
[1002]
defaultuser=1002
secret=1q2w#E$R
type=peer
insecure=port,invite
host=qwerty.cnt.ru
fromuser=1002
fromdomain=qwerty.cnt.ru
outboundproxy=qwerty.cnt.ru
context=incoming
canreinvite=no
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=g729
dtmfmode = rfc2833
строка в дуалплане
exten => _XXX.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@1002)
include => handup-sip
что может быть не нак
Нужно лог в первую очередь смотреть, чтобы понять, почему звонки не проходят.
При наборе выдаёт такую ошибку:
Received response: «Forbidden» from
при перезагрузки:
NOTICE[1067]: res_config_ldap.c:1830 parse_config: No directory user found, anonymous binding as default.
[Nov 26 15:53:42] ERROR[1067]: res_config_ldap.c:1856 parse_config: No directory URL or host found.
[Nov 26 15:53:42] NOTICE[1067]: res_config_ldap.c:1774 reload: Cannot reload LDAP RealTime driver.
[Nov 26 15:53:42] WARNING[1067]: res_config_pgsql.c:1445 parse_config: PostgreSQL RealTime: Not connected
[Nov 26 15:53:42] NOTICE[1067]: cdr.c:4501 cdr_toggle_runtime_options: CDR simple logging enabled.
[Nov 26 15:53:42] NOTICE[1068]: sorcery.c:1334 sorcery_object_load: Type ‘system’ is not reloadable, maintaining previous values
[Nov 26 15:53:42] WARNING[1067]: res_phoneprov.c:1230 get_defaults: Unable to find a valid server address or name.
[Nov 26 15:53:42] NOTICE[1067]: chan_skinny.c:8459 config_load: Configuring skinny from skinny.conf
[Nov 26 15:53:42] ERROR[1067]: ari/config.c:312 process_config: No configured users for ARI
[Nov 26 15:53:42] NOTICE[1067]: cel_custom.c:95 load_config: No mappings found in cel_custom.conf. Not logging CEL to custom CSVs.
[Nov 26 15:53:42] NOTICE[1067]: app_queue.c:9144 reload_queue_rules: queuerules.conf has not changed since it was last loaded. Not taking any action.
Здравствуйте! уже подключена виртуальная АТС. Телефоны поддерживают работу в двух sip (1,2). Возможно ли по второму каналу подключить только внутреннею телефонию без выхода в интернет. т. е не настраивать iptables И так далее, а только прописать номера внутренних телефонов и все. Получится так что по одной линии телефон подключен к виртуальной атс, а по второй только внутрення аст (астерикс). надеюсь понятно объяснил)).
Объяснили понятно. Это без проблем можно сделать, но пользоваться будет не так удобно, потому что нужно будет линии каждый раз на аппарате выбирать, по которым звонить. Если это устраивает, то можно настраивать.
А по хорошему все внешние транки заводятся на астериск, а пользователи только к нему подключаются. Так и звонить удобнее, и управлять всем хозяйством. Ничего особо сложного в этом нет. У меня в статье как раз про это подробно и написано.
Добрый день. Спасибо за статью. Я новичек и настроил астериск самым примитивным образом конечно, в одном флаконе с дистрибутива с Linux Sagnoma 7, так как предыдущая старая атс «рухнула», а вопрос с атс и звонками в офисе необходимо было решить в кратчайшие сроки. Через несколько дней работы, видимо какой-то из лог-файлов (пока не знаю, какой именно) переполнился и при входе через веб выдает ошибку: file_put_contents(): Only 0 of 96 bytes written, possibly out of free disk space
И похоже, что эта проблема в самой платформе linux sagnome 7. Отсюда вопрос, как его можно почистить, если мне доступна консоль только freePBX ?
Или всё же не остается никаких вариантов, кроме установки на Debian, который Вы описали в статье?
В статье у меня Centos. Про sagnoma вообще ни разу не слышал, даже не знаю, что это такое. Переставлять не обязательно, если все нормально настроено. Надо просто зайти на сервер и освободить занятое место. Через web интерфейс Freepbx скорее всего это сделать не получится. Нужна консоль сервера.
Добрый день.Спасибо за ответ. Но переустановить мне всё таки придётся. Что-то видимо я с разметкой диска при первоначальной установке я напортачил.
Добрый день, подскажите пожалуйста
При заходе на Asterisk CDR Viewer Mod выдает ошибку PDO::errorInfo(): could not find driver
https://sun9-56.userapi.com/c855728/v855728551/14e736/hv8SmHRNEmE.jpg
Centos 7
php 7.1.33
php-mysql установлен
mysqlnd 5.0.12-dev
Покупаете Raspberry PI 3 с гигом памяти в ДНС, ставите на него Астериск (желательно по этой статье с компилированием из исходников), настраиваете транк IAX2 с головным сервером, внутри подключаете по sip внутренние телефоны, настраиваете маршрутизацию (через головной офис или напрямик — это в диалплане).
Если открываете порты наружу, то включайте fail2ban. Если не открываете — fail2ban будет только мешать.
Имея большой опыт работы с sip протоколом за натом, могу посоветовать товарищам, соединяющим офисы микротиками через l2tp или pptp vpn, не связываться с открытием портов и пытаться через все это напрямик цеплять телефоны удаленных подразделений.
Sip для телефонов, транки на sip непредсказуемо виснут. Для связи удаленных подразделений делайте транки на основе IAX2, там один порт и его проще контролировать. Когда виснет sip, хрен поймешь где что зависло и когда отвиснет.
Я обычно использую openvpn для объединения сетей. Проблем с sip при этом не наблюдаю. Все настраивается просто и очевидно.
Ну да, это пока сетей меньше десятка, они стабильно доступны и когда на головном сервере с астериском не отрубают питание.
А когда все это начнет случаться (а по другому при GSM-доступе и не бывает), сессии начинают зависать в астериске и новые он принимать не хочет, микротик блочит разрешенные вроде бы порты, продажники жалуются директорам, а для меня жизнь обретает новые краски.
Зачем нужен этот карнавал? Сделал транки через IAX2 и все перестало ломаться. Ну в общем каждый сам выбирает.
Спасибо за статью. Хотелось бы видеть изменения в настройках конфигов астериска с учётом перехода на PJSIP.
Спасибо за статью!
Возникает такая ошибка, подскажите, пожалуйста, как ее решить.
Can’t open PID file /var/run/asterisk/asterisk.pid (yet?) after start: No such file or directory
asterisk.service: Supervising process 1147 which is not our child. We’ll most likely not notice when it exits.
Скажите почему могут не отображаться записи на веб-форме?
Фильтрации никакой нет. В папке аудио файлы есть, а веб-форма чистая. Может я куда то забыл дать права? Что проверить можно?
У меня не поднялось ODBC
ODBC DSN Settings
——————
Name: asterisk
DSN: MySQL-asterisk
Last fail connection attempt: 2019-09-30 08:34:41
Number of active connections: 0 (out of 1)
Как его можно поднять вручную командой? или что нужно сделать? Почему при загрузке не поднялся автоматически?
Перезапустил через service asterisk restart, соединение появилось, но веб-форма все равно пустая.
Добрый день.
Владимир, а не подскажите какие настройки требуется добавить к группе, чтобы состоящие в ней номера могли звонить на 2-3 заранее известных внутренних номера?
P.S.: Сервер установил, все завелось, все работает! Спасибо!
Это не настройки надо добавить, а составить диалплан под это требование. Номера с указанными ограничениями должны быть в отдельном контексте. Это настраивается в конфиге с пирами. А дальше в диалплане в этом контексте настраивается разрешение по звонкам, примерно так:
[local-zvonok]
exten => 155,1,Dial(SIP/${EXTEN})
exten => 156,1,Dial(SIP/${EXTEN})
Пиры, которые будут входить только в контекст local-zvonok смогут звонить только на номера 155 и 156.
Подскажите, есть связка Астериск и DVG6004s. Все работало прекрасно несколько лет, вдруг ни с того ни с сего перестало. а именно: мы звоним с софтфона через астериск в город, но нас не слышат (вообще ни звука), а мы слышим абонента на другом конце. При этом со внутреннего софтфона на внутренний софтфон все работает.
На шлюз приходят 3 аналоговые линии из города, далее к WAN шлюза подключена сетевуха сервера с астериском. Вторая сетевуха на астериске подключена в локальную сеть в которой у нас софтфоны.
Помогите пожалуйста разобраться.
лог с астериска:
В логе я каких-то явных ошибок не заметил. Обычно, когда кого-то не слышно, это сетевые проблемы, особенно если asterisk за nat работает. Чудес не бывает, если много лет работало, а потом перестало, значит что-то изменилось. Если нет специалиста по настройке астериск, ищите, что изменилось за последнее время и возвращайте как было.
нат не при чем, потому что на шлюз идут аналоговые линии 3 штуки из города, заходят на шлюз, из шлюза патчкорд напрямую идет на сетевуху астериска. и со второй сетевухи астериска уже идет в сеть в которой софтфоны наши.
по логам с железяки (шлюза) говорится что RTP S=2745 R=0 Lost=-1
т.е. ресивд-а нет пакетов.
Камрад, а подскажите насколько сложно будет после того как вы настроено по Вашему мануалу перевести в базу? Ну т.е. чтобы конфиг были не в файлах а в базе, чтобы изменения применялись сразу и не приходилось грузить диалплан и т.д. Реально ли это исправить на текущей стадии или нужно изначально поднимать по другому?
Я не знаю, никогда не хранил конфиги в базе. Подозреваю, что это не должно быть проблемой. Логика настроек одна и та же. А перенос в разные форматы вопрос чисто технический. Это по идее :)
Владимир, подскажите пожалуйста, это нормально, что при выполнении команды:
contrib/scripts/install_prereq install
вылазит сообщение, что
Пакета с названием speexdsp-devel не найдено.
Пакета с названием iksemel-devel не найдено.
Пакета с названием libresample-devel не найдено.
Пакета с названием hoard не найдено.
Разрешение зависимостей
и эти пакеты так и не устанавливаются в систему — даже при разрешении зависимостей?
Точно не знаю. Если потом астериск нормально собирается и устанавливается, то в целом, проблем может и не быть. У астериска обширный функционал, поэтому и пакетов с зависимостями много. Но часто большая часть из них не требуется, особенно если используется типовой функционал по организации звонков.
Астериск собрался и запустился успешно — без ошибок. Но вот эти указанные пакеты пока не дают покоя…
Функционал пока используется самый простой, без излишеств — ВМ-ка с чистым CentOS.
Спасибо Вам за понятный ответ!
Вроде всё настроил по статье. iptables отключён и включать пока не буду. Группы создал свои по аналогии с примеров. Настраиваю телефоны, но они не регистрируются — «время вышло». Не понимаю, что не так.
Всё, разобрался. Оказывается фаервол мешал. Добавьте в статью заметку о том, что если сразу с вопросом фаервола не разобраться, то телефоны регистрироваться не будут.
А какой именно вопрос с файрволом? У меня та же ситуация. Все установлено и настроено по инструкции, но при попытке регистрации софтфона не происходит ничего, т.е. запросы на астер приходят, но сам сервак ничего не отвечает. Что нужно сделать?
Точно не помню, но по-моему я его то ли вырубил, то ли порты пробросил. Короче, работе Астера мешал именно фаервол. На этом сайте есть инструкция по нему.
Спасибо, Марат. А Астер у вас на реальном серваке стоит или на виртуалке? У меня на виртуалке и в принципе проблем как бы быть не должно. Selinux и iptables отключены, по ssh заходит, звонилка стоит на хосте. Интересно то, что видно, что запросы приходят от моего хоста на регистрацию, на нужный порт, но сам астер никаких ответов не дает. Перерыл уже весь интернет, задолбал своих коллег-специалистов по астеру, проблему так и не нашли. В общем мистика
На виртуалку, для теста. Была мысль заменить нашу телефонию на Астериск, так и осталось это в планх. Честно говоря, уже и не вспомню всех нюансов. Тоже пару дней бился над своей проблемой, пока не нашёл причину. Со своей стороны могу только посоветовать в данной ситуации поднять ещё одну виртуалку и по новой накатить Астериск.
В общем разобрался. Оказалось, что просто systemctl stop iptables не достаточно. Нужно также вырубить firewalld. Запустил tcpdump -u и регистрацию в софтфоне, наткнулся на эту строку icmp host asterisk is unreachable admin prohibited filter. Через 5 минут ответ нашелся https://unixspace.wordpress.com/2013/06/12/35/comment-page-1/
Zerox, Камрад, ну подтолкните еще в правильном направлении!!!!
Изменил первую строчку в экстеншене записи и сделал вот так:
exten => s,1,Set(fname=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y/%m/%d)}/${UNIQUEID}-${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d-%H_%M)}-${ARG1}-${ARG2});
Это позволяет теперь писать в заданную по дефолту директорию по папкам /2019/07/17 к примеру. Все проверено. Папка создалась, записи кидаются в нее, НО не идет отображение на веб-форме.
Я зашел в конфиг и выбрал 4-ый пункт в разделе формата хранения:
## Если 4, то файлы записей должны распределяться по папкам Asterisk-ом в соответствии с датой «/home/calls/2015/12/01».
‘storage_format’ => 4,
НО как я понял это работает только если записи кидаются в дефолтную папку «/home/calls/», но у меня она другая, поэтому прослушать записи на форме не возможно.
Как можно подкорректировать конфиг форму чтобы он смотрел не в /home/calls/, а в другой указанной папке ?
Там в конфиге где-то настраивается папка. Посмотри повнимательнее. Я настраивал это последний раз несколько лет назад. Уже не помню подробностей, но там не сложно.
Блин, невнимательно читаю описание. Путь я указал там, выбрал не тот пункт в storage.
Камрад, а подскажите касательно записи сразу в папки с указанием дня, а не просто в корень указанной.
В мануале мы указывает просто папку, куда будут кидать сконвертированные в мр3 файлы. И даете приписку что в редми прописано как сделать чтобы записи раскидывались по папкам. Но там обычный скрипт, который в начале каждого дня раскидывает файлы предыдущего дня в папку в названии которого указан нужный день, но в базе то это не меняется. И получается: сегодня все записи кидаются в общую, на утро след. дня они скриптов перемещаются в созданную папку с номером дня, но на веб-форме ломаются ссылки. Если я захочу прослушать вчерашний день, то записей не будет. Он же будет искать в старой папке, а их там уже нет.
Как можно подкорректировать скрипт или может сразу макрос, чтобы они писали записи сразу в папку с указание дня, а не просто в кучу, а то уже порядка 20 тыс файлов.
Прочитайте комментарии в файле config.php от web панели, там написано, как хранить ссылки на файлы с учетом хранения записей в папках по дням или как-то еще. А вот тут пример, как это настроить в астериске сразу, без скриптов — https://serveradmin.ru/forum/astersik/vopros-o-makrose-zapisi-razgovorov/#post-1017
Если совместить эти два источника, получится сделать то, что вы хотите.
Спасибо.
Добрый день!
лог текстовый пишется в astrerisk-cdr-viewer
Но аудио файлы не прикрепляются
по завершению разговора вижу ошибку:
cdr_mysql.c:219 mysql_log: Cannot connect to database server localhost: (1044) Access denied for user ‘asteriskcdruser’@’localhost’ to database ‘asteriskcdrdb’
Тут прямым текстом написано, в чем проблема:
Cannot connect to database server localhost: (1044) Access denied for user ‘asteriskcdruser’@’localhost’ to database ‘asteriskcdrdb’
Доброго времени суток! Мануал отличны настроил все пашет, но почему то вместо DID получаю S
Executing [s@ivr-main:2] NoOp(«SIP/Tele2_XXXXXXXXXXX», «s») in new stack
Кто может подсказать почему так
Я настроил запись, там есть кнопка удаление записи разговора. Но когда я нажимаю на нее выдается ошибка что нет правда на папку. Как понять под каким пользователем веб-формы пытается удалить файл из папки, чтобы потом дать права?
Вопрос закрыт. Дал права на Apache и вроде удаляются записи.
Все правильно. Панель работает под web сервером. Для удаления файлов надо дать доступ пользователю, под которым запущен web сервер apache.
Макросы как я понял будут убираться из астериска, нужно переписывать код на Gosub?
[Jun 28 12:47:39] WARNING[24566][C-00000001]: app_macro.c:274 _macro_exec: Macro() is deprecated and will be removed from a future version of Asterisk.
[Jun 28 12:47:39] WARNING[24566][C-00000001]: app_macro.c:275 _macro_exec: Dialplan should be updated to use Gosub instead.
Осталось только указать настройки подключения к базе данных cdr viewer. Эти настройки находятся в файле inc/config.inc.php. Задаем там следующие параметры:
Подскажите пожалуйста , о каком файле идет речь?
sudo find / -name config.inc.php
/etc/phpMyAdmin/config.inc.php
/usr/share/phpMyAdmin/setup/frames/config.inc.php
/usr/share/phpMyAdmin/test/test_data/config.inc.php
Здесь нет этого файла https://github.com/prog-it/Asterisk-CDR-Viewer-Mod/tree/master/inc
https://github.com/prog-it/Asterisk-CDR-Viewer-Mod/blob/master/docs/Readme.md#%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-cdr-viewer
Настройка CDR Viewer
Пример конфиг файла находится в inc/config/config.php.sample.
Перед началом использования этот файл нужно переименовать в config.php.
Все настройки находятся в файле inc/config/config.php с подробными комментариями, тут не должно возникнуть сложностей.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Имеется сервер Asterisk, большая часть абонентов сидит в локальной сети, абонентов много. Но требуется одного подключить снаружи, через интернет. Порты на шлюзе открыл, но коннекта всё равно нет. Как-то можно подключить одного абонента снаружи, не переделывая всю конфигурацию?
Надо смотреть настройки пиров. Возможно, для них разрешены подключения только из локальной сети. Если это так, то проброса портов не достаточно. Для конкретного пира нужно будет разрешить подключения с любого ip, плюс, скорее всего и другие настройки изменить. Зависит от того, как настроен астериск — напрямую смотрит в интернет или через NAT.
Смотрит через NAT, в роли которого выступает отдельная машина. Ок, а где именно это настраивать, и какой параметр за это отвечате?
Столкнулись с проблемой /asterisk: error while loading shared libraries: libasteriskssl.so.1
после этого /configure
make
make install
и как то все заработало может кому поможет
Подскажите, как запихнуть преобразование записей mp3 в конференцию. Я пытался сделать по аналогии в confbridge с тем что мы делали за для записи обычных телефонов, но не работает. А если по дефолту ставить значение на запись yes и указать путь то конфу пишет в wav.
МОжет не стоит лезть в конфу и записывать через диалплан, т.е. как то добавить запись перед:
exten => 999,1,Answer()
exten => 999,n,ConfBridge(1,confer)
Подскажите как правильно сделать?
уже нашел cd —
Нажал на F12 и сохранилось. Вначале я был в директории с исходниками. cd asterisk* . После установки Asterisk программа не вернулась в исходную директорию.
make[1]: Вход в каталог `/home/maxcim/asterisk-16.3.0/menuselect’
make[1]: `makeopts’ не требует обновления.
make[1]: Выход из каталога `/home/maxcim/asterisk-16.3.0/menuselect’
/bin/sh: main/version.c.tmp: Отказано в доступе
make: *** [main/version.c] Ошибка 1
[maxcim@localhost asterisk-16.3.0]$
Как вручную вернуться в исходную директорию? Так как требуется дальше: «Настроим запуск астериск от системного пользователя asterisk»
Приветствую. Окно выборов компонентов сборки. Выбрал компоненты. А как сохранить? По книге «Завершив работу с окном выбора компонентов сборки, введите символ Х , чтобы сохранить изменения и закрыть окно.» Непонятно как закрыть. Не проходит команда sudo make . Получаю в ответ : «make: *** Не заданы цели и не найден make-файл. Останов.» Наверно вопросы простые кто нибудь ответьте.
Нажать Save & Exit.
>Параметр callerid можно задать кириллицей, но могут возникнуть проблемы с некоторыми телефонами и точно возникнут проблемы, когда вы будете вести статистику звонков в mysql. Я не смог победить эту проблему с кодировками, поэтому использую только латиницу в этом параметре. Туда можно писать либо должность, либо ФИО человека.
На сегодняшний день не нашли решение проблемы с кириллицей?
Я и не искал. Может ее уже и нет. Рекомендую проверить.
Добрый день.
Имеем Сип транк с 2 номерами. Городской и мобильный.
Транк поднимается без проблем дозвоны идут на городской номер. А мобильный никак не работает. Пишет все абоненты заняты.
Приписывал входящие маршруты с указанием разных номеров. Никаких результатов.
Как правильно прописать 2 номера?
Добрый день. Имеем Asterisk + Freepbx , SIP транк с 2 номерами . 1 городской, 2 мобильный. У них 1 учетка. И она привязана к городскому. В Астериске сип поднимается и происходят дозвоны только на городской номер. На мобильном постоянно : На данный момент операторы заняты. Пробывал прописывать в поле from= оба номера. Никаких изменений. Запрашивал у провайдера ответили тоже самое 1 учетка на 2 номера. Не могли бы подсказать как прописать в настройках второй номер.
Выяснилось, пропало соединение с ODBC, поэтому ничего не пишется в базу. Я не силен в базах данных не подскажете как вернуть соединение или проверить почему оно не конектится. Базовые логи чистые. Настраивалось все по 11 пункту и до перезагрузки работало. Что могло отключиться после ребута сервера?
Почему может не работать детализация?
Настроил, открыл веб-морду сделал пробный звонок: есть детали и есть запись. Грузанул сервак. Снова позвонил. Детализации нету при поиске звонок не находит, но аудиозапись в папке есть. Но на веб морде нет самого звонка, как будто в базу запись не сделалась, что был звонок. Я мог что-то упустить в автозагрузке?
Апну вопросик с вашего позволения. За выходные так и не разобрался. Вроде повторно все проделал, но в детализации всего один звонок. Как можно проверить пишутся ли данные в базу?
Для начала проверьте, если ли ваш звонок в дефолтном логе звонков астериска — /var/log/asterisk/cdr-csv/Master.csv
Дальше посмотрите, есть ли информация о звонке в mysql базе, зайдя в таблицу с записями.
Если все везде есть, то обратите внимание на web панель. Я видел в ней такие глюки и не раз, когда звонки не отображались. Сразу под настройками фильтрации появляется надпись «Найдено 48, отфильтровано 2 записей», хотя никаких фильтров нет. И этих двух звонков реально нет в веб панели, хотя они есть в статистике.
В базе нету записей, только одна запись, которая была до перезагрузки. Новые туда не пишутся. Они должны переносится из дефолтного лога или вносятся при каждом звонке?
Я перепроверил все файлы и все данные в пункте «11 Учет и просмотр статистики звонков (cdr viewer)» Все что вы расписали у меня записано и добавлено. Есть какой-то механизм для проверки почему не идет запись в базу? в 11 и 12 пункте вроде бы нет никаких автозагрузок при старте системы, которые я мог бы упустить.
Можете подсказать с переводом звонка на внешку? Вопрос на тостере, чтобы не писать в комментарии кучу текста с логами. Буду признателен за направление куда копать — toster.ru/q/604395
Вроде добавлял строку, которую там говорят сделать, но тогда звонок просто в никуда уходит.
Камрад!
MACRO выпилили из астериска и с ним уже не работает. Предлагают использовать Gosub, но я пробовал заменить Macro на Gosub и macro-recording на sub-recording. Выдается ошибка app_stack.c:592 gosub_exec: Attempt to reach a non-existent destination for Gosub: (Context:recording, Extensions:105, Priority:101)
Печальные новости. Не понятно, чем MACRO не угодил. Куча готовых конфигов с ним, теперь все переделывать. Я пока не делал новых установок со свежими версиями, поэтому не сталкивался.
Понял, спасибо.
Еще такой вопрос: Почему на вебморде может не отображаться вариант проигрывания записи?
Сделал все по мануалу на 13-ой версии — все окей. Когда захожу на вебморду в детализацию, показываются звонки, но в столбце «Запись», стоит перечеркнутый кругляшок при наведении на который показывается «Нет».
Но при этом запись есть и в папке mnt/calls находятся, но на веб морде их нет. Куда копать?
Наверно что-то с путями к файлам. Панель не видит эти файлы. Может в базе пути с ошибкой добавляются. Думаю в эту сторону надо копать, если сами записи реально есть.
Да, спасибо! Была опечатка в пути, исправил все заработало.
По MACRO я вас немного обманул в 16-ом пока просто выдается предупреждение что МАКРО устарело и вследующей версии будет удалено. Просят использовать GoSub.
Привет! Статья отличная, но есть вопросы именно по установке из репозитория. Все вроде и хорошо и складно, но не все модули присутствуют (app_directory.so app_ices.so app_mp3.so app_page.so app_voicemail.so format_jpeg.so func_audiohookinherit.so) вот этих вот никак нету(((( Ставлю 16-ю версию. Почему из репы, а не собираю из сырцов? Потму что необходимо обновлять систему (ставлю на centos 7). При раворачивании из сырцов — все гуд, все модули на месте. При подкладывании файлов модулей отдельно — ругань на то что модули не иницилизированны. Спасибо за ответ.
Отличный материал, спасибо! Настройки астериска копипастом заработали и на OpenBSD, вот прям как есть, только IP изменил в соответствии со своим. Но это уже просто для проверки, я тут в виртуалке кручу OpenBSD для всяких экспериментов, проверяю на применимость в моих сценариях использования. А в продакшн пошёл Debian 8, с астериском, установленным по вашей статье.
На вашем сайте блокировщик рекламы отключил, хоть как-то отблагодарить за труды.
Очень нравится язык, которым написана статья.
Большое спасибо за ваши труды.
В тексте несущественная опечатка: «часовой пояс GTM»
Похоже, имелось ввиду «GMT».
Здравствуйте, прошу помочь с настройкой обработки # в меню ivr, есть freepbx с настроенным меню ivr, в нем говорится что при нажатии * повторно проговаривается сообщение, а при нажатии # перебрасывается в главное меню, но почему то при нажатии # на английском произносится слово transfer, потом длинный гудок секунд 15 и звонок сбрасывается
В asterisk клавиша # закреплена как команда blindtransfer (перевод звонка без согласования). Либо менять клавишу для перевода звонков в /etc/asterisk/features.conf секция [featuremap], либо в IVR использовать другую клавишу для перехода в меню. Например 0.
Удачи=)
Прошу помочь с ошибкой возникшей при подключении 3CXPhone.
в окне дебаг 3CXPhone следующая ошибка подключения:
not connected: authentication failed
phone has been disconnected — error:401
Phone is no longer connected
в логах Asterisk:
[2018-10-26 09:59:19] NOTICE[9155]: res_pjsip/pjsip_distributor.c:649 log_failed_request: Request ‘REGISTER’ from ‘»101″ ‘ failed for ‘192.168.100.30:55392’ (callid: ODhmNDU5YzlkNGY4MzhhYmY5ZmRkYjFkMWVkNGRiMDg.) — No matching endpoint found
[2018-10-26 09:59:19] NOTICE[9155]: res_pjsip/pjsip_distributor.c:649 log_failed_request: Request ‘REGISTER’ from ‘»101″ ‘ failed for ‘192.168.100.30:55392’ (callid: ODhmNDU5YzlkNGY4MzhhYmY5ZmRkYjFkMWVkNGRiMDg.) — No matching endpoint found
[2018-10-26 09:59:19] NOTICE[9155]: res_pjsip/pjsip_distributor.c:649 log_failed_request: Request ‘REGISTER’ from ‘»101″ ‘ failed for ‘192.168.100.30:55392’ (callid: ODhmNDU5YzlkNGY4MzhhYmY5ZmRkYjFkMWVkNGRiMDg.) — Failed to authenticate
iptelephone*CLI>
Приветствую!!! Большое тебе спасибо!!! Статья класс, с никс системами вообще не знаком но с твоей помощью получилось поднять мини-АТС.
Камрад, а не планируется ли актуальный мануал по Astersik 16.0 + Centos 7 в ближайшее время ?
А там есть какие-то принципиальные отличия, кроме процесса установки? Обычно у астериск хорошая обратная совместимость. Старые диалпланы работают в новых версиях. А это самое главное, что есть в настройках.
Да есть малец. Я в линуксе еще слабо шарю и ошибки для меня это просто жесть.
Вот к примеру ставил астериск на 10 maria а не на 5 в комплекте, который идет.
Поставил pjsip по мануалу, потом jansson, потом астериск 16. При сборке ./configure он выдает предупреждение:
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/10/13/2507f4ffedccc9ccec3493850bd3ab23-full.png
Ну тут вроде очевидно было и я просто добавил эту строку с jansson. Собрался нормально. Пошел выбирать меню и все выбрал что в мануале, начал делать make и он не может установить app_sql
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/10/13/8a582338d74b5b0b8803fa7c2a071b6f-full.png
Вероятно он не понимает что это надо делать с 10.3 Maria, а он может пытается делать с 5, и вот пока дальше могу двинуть, хз как установить этот модуль .so
А зачем астериску maria 10? Я бы просто поставил на mysql 5 и не тратил время на решение этой проблемы. В данном случае разницы никакой не будет.
Ну хотелось как бы все последнее поставить и не заморачиваться. Смысл ставить 5-ую версию, когда уже 10.3 есть. Может она как нибудь лучше оптимизирована. Или астер под нее лучше заточен.
Так в том то и дело, что разницы не будет, а заморачиваться как раз надо. Mysql вам нужен, если собираетесь там статистику хранить, либо для еще какого-то дополнительного функционала. Самому астериску mysql для работы не нужен.
Ну в принципе да, тогда получается по сути можно не устанавливать все что связано с рнр и бд, т.е убрать из установки след.:
mariadb-server mariadb php php-mysql php-mbstring tftp-server httpd php-pear phpmyadmin php-process php-xml
Поставить pjproject, jansson и сам астериск. Запустить меню, собрать и прсот добавить диалпланы.
Всякие CDR и прочее можно опустить ?
Благодарю за помощь!
Здравствуйте! Все выполнил по шагово по вашей статье однако сервис не запускается ystemctl status asterisk
● asterisk.service — LSB: Asterisk PBX
Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/asterisk; bad; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: resources) since Ср 2018-07-25 10:07:07 +06; 5s ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 22496 ExecStart=/etc/rc.d/init.d/asterisk start (code=exited, status=0/SUCCESS)
июл 25 10:07:07 localhost.localdomain systemd[1]: Starting LSB: Asterisk PBX…
июл 25 10:07:07 localhost.localdomain asterisk[22496]: Starting asterisk:
июл 25 10:07:07 localhost.localdomain systemd[1]: PID file /var/run/asterisk/ast….
июл 25 10:07:07 localhost.localdomain systemd[1]: Failed to start LSB: Asterisk PBX.
июл 25 10:07:07 localhost.localdomain systemd[1]: Unit asterisk.service entered ….
июл 25 10:07:07 localhost.localdomain systemd[1]: asterisk.service failed.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full
Будто такого сервиса и нет. Помогите в рещении проблемы.
Астериск — asterisk-13.22.0
CentOS — Linux localhost.localdomain 3.10.0-862.9.1.el7.x86_64 #1 SMP Mon Jul 16 16:29:36 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Подтверждаю.
service asterisk start
Starting asterisk (via systemctl): Job for asterisk.service failed because a configured resource limit was exceeded. See «systemctl status asterisk.service» and «journalctl -xe» for details.
[FAILED]
[root@localhost asterisk-13.22.0]# systemctl status asterisk.service
● asterisk.service — LSB: Asterisk PBX
Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/asterisk; bad; vendor preset: disabled)
Active: failed (Result: resources) since Tue 2018-07-31 09:00:54 MSK; 27s ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 21055 ExecStart=/etc/rc.d/init.d/asterisk start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jul 31 09:00:54 localhost.localdomain systemd[1]: Starting LSB: Asterisk PBX…
Jul 31 09:00:54 localhost.localdomain asterisk[21055]: ERROR: /usr/sbin/asterisk not found
Jul 31 09:00:54 localhost.localdomain systemd[1]: PID file /var/run/asterisk/asterisk.pid not readable (yet?) after start.
Jul 31 09:00:54 localhost.localdomain systemd[1]: Failed to start LSB: Asterisk PBX.
Jul 31 09:00:54 localhost.localdomain systemd[1]: Unit asterisk.service entered failed state.
Jul 31 09:00:54 localhost.localdomain systemd[1]: asterisk.service failed.
Такая же проблема
Сейчас проверю.
Проблему увидел. Только что попробовал собрать астериск и получил ошибку. Исправляется она добавлением ключа with-pjproject-bundled при конфигурации астериска. У меня в статье было:
а теперь надо:
После этого астериск собирается и запускается. Странно, что вы все пытались запустить астериск, хотя он просто не собрался и не установился. Ошибка была раньше.
Подробнее об этой ошибке — https://community.asterisk.org/t/solved-compile-asterisk-13-22-0/75411/5
актуальнее:
./configure —with-pjproject-bundled —with-jansson-bundled
— обе эти библиотеки рекомендуется устанавливать именно bundled с 13 Астера..
Появилось парочка вопросов. Первый — как обновить? я говорю не про переход с 13 на 14 или 15, а про переход с 13.14 до 13.21 допустим (точно не помню какая щас там версия)
И такой вопрос. Переодически стала выскакивать ошибка
Call from peer ‘205’ rejected due to usage limit of 1
Failed to place call for device 205, too many calls
При этом ни входящая ни исходящая связь не работает
В гугле ничего внятного не нашёл по этому вопросу.
Решается либо перенастройкой телефона, либо увелечением значения call-limit в настройках группы
Уточню что связь не работает именно на этом телефоне -_- По крайней мере звонки из наружи и наружу. Внутри как то не догадался проверить
Обновлять сбором и установкой из исходников новой версии. То есть делается все то же самое, что и здесь, только с новой версией и ставится поверх.
Call from peer ‘205’ rejected due to usage limit of 1
Из текста ошибки понятно, что стоит ограничение на одну линию на пир. Эта линия чем-то занята. Надо либо смотреть, чем занята, либо увеличивать этот лимит.
не подскажите чем и как смотреть?
Если линия занята, значит по телефону кто-то разговаривает. Или работает какая-то служба на телефоне, которая занимает линию. Можно логи астериска посмотреть, можно просто на телефон глянуть, что там с ним не так. Линия просто так не может быть занята.
И еще вопрос… Если схема такая: VPS где поднят asterisk -> Internet -> роутер -> 2 пк с софтофоном 3cx. Будут ли нормально работать звонки с одного пк на другой?
Просто на моменте «Если у вас так же, то все в порядке. Чтобы протестировать звонки, нам нужно подключить двух абонентов. Настраивайте еще один телефон или софтофон. Проверяйте в списке подключенных пиров чтобы было 2 подключения и попробуйте позвонить друг другу. Если вы все сделали правильно, то локальные звонки должны работать.» сложилась такая картина — если позвонить с одного номера на другой, то звонок проходит. Но — при нажатии на кнопку «ответить» в софтофоне на входящий вызов — на исходящем начинает идти время звонка, а на принимающем продолжается «вызов»… Сброс звонка проходит нормально при этом…
Почитав форумы возможно понял в чем причина… Возможно из-за роутера (MikroTik) — но так и не смог решить проблему (пробовал разные пробросы \ открытие портов). Перепробовал что советовали — но результата нет. Даже подключив trunk — звонки идут в обе стороны, но без возможности нормально «ответить» при входящих, и нет звука при исходящих звонках (например через zadarma на номер 1111). Что я делаю не так и как это исправить? :(
В общем разобрался — сейчас звонки нормально проходят как внутри сети (типа «локальные»), так и входящие \ исходящие через trunk.
Вылечилось в моем случае (VPS где поднят asterisk -> Internet -> роутер -> 2 пк с софтофоном 3cx) через установку в sip.conf в [general] nat=yes, и удаление в шаблонах пользователей nat=no…
При установке столкнулся с проблемой — make посл make menuselect, когда выбрали необходимые модули, не проходил и вываливался с ошибкой. Долго промучался, перечитал кучу форумов — как оказалось (или я все таки что-то не так делал) asterisk не устанавливается нормально на mariadb-10.*… В итоге установил с нуля систему и все нормально дальше установилось.
А интересно — в борьбе со всякими ботами \ сканерами поможет назначение нестандартных портов для asterisk’a? И какие могут быть последствия \ подводные камни \ проблемы?
Подскажите пожалуйста, как побороть эхо!
Ох, не кидайте тапками. Статья годная.
Не хотите проапгрейдить или написать ещё одну с WebRTC и тонкими клиентами на браузерах?
Было бы очень интересно более опытными глаза почитать про ICE STUN сервера, и как эту муть настраивать.
В голове только куски необработанной инфы, о sipml5, jssip и прочем)
Один вопрос конфигурационные файлы sip и extensions вам удобнее будет посмотреть прямо на самом форуме, либо добавить их ссылкой предварительно сохранив в txt?
Извиняюсь, сейчас все исправлю
что то я вам писал писал сейчас сообщение со всеми конфигами оно не ушло и пустое. секунду
Я же попросил создать тему на форуме. Вы хотите, чтобы я вам помог, но при этом не хотите учитывать мою просьбу к вам создать ваше обращение, так, как удобно мне. Ваше сообщение отклонил антиспам модуль.
Локальные проходят а входящие нет. Абонент не доступен. Я вообще думаю что ошибка может в диал плане? С вами можно как то поговорить по этому поводу? Может icq или только через форум? Странно транк сам регистрируется нормально. Мне б разобраться сначала с настройками для исходящего. В файле sip.conf прописана регистрация у провайдера и два внутренних номера. В екстеншинс.конф прописан данный диалплан, между собой все работает а исходящие не работают. Уже неделю бьюсь.
Ошибка в диалплане. Я думаю, у вас транк, который зарегистрирован у провайдера назван одним именем, а обращаетесь вы к нему по другому имени. Поэтому он корректно регистрируется у провайдера, но звонки при этом не работают. Можете на форум выложить все свои конфиги (sip.conf и extensions.conf) Когда у меня будет время, я посмотрю их.
Всем доброго дня! Люди добрые, помогите , очень нуждаюсь в помощи, не понимаю уже в чем тут может быть дело. В общем пытаюсь с нуля установить и настроить самым примитивным вещам vicibox. версия ПО OpenSuSE Leap v.42.3 64-bit.Asterisk v.11.20.0-vici,ViciDial SVN Trunk v.2.14-628a build 170913-0908 revision 2815. В общем настраиваю sip телефонию Билайн. Вот на примере Самого элементарного у меня не получается. TRUNK поднял в конфигурации. файл extension создаю с нуля по вашей статье.
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
[default]
;Вешаем трубку
[handup-sip]
exten => _X!,1,HangUp()
;Исходящие звонки
[call-out]
;Звонок на внутренний номер
exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN})
;Звонок на внешний номер
exten => _XXX.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@9698033***)
include => handup-sip
;Входящие звонки
[call-in]
exten => 9698033***,1,Dial(SIP/123)
где 123, мой внутрений номер в этой системе, к которому я подключился через zoiper.
при попытке куда либо позвонить выдает
[May 8 17:19:46] — Executing [89995496380@call-out:1] Dial(«SIP/123-0000000e», «SIP/89995496380@9698033453») in new stack
[May 8 17:19:46] WARNING[8505][C-00000016]: chan_sip.c:6066 create_addr: Purely numeric hostname (9698033453), and not a peer—rejecting!
[May 8 17:19:46] WARNING[8505][C-00000016]: app_dial.c:2455 dial_exec_full: Unable to create channel of type ‘SIP’ (cause 20 — Subscriber absent)
[May 8 17:19:46] == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
[May 8 17:19:46] — Auto fallthrough, channel ‘SIP/123-0000000e’ status is ‘CHANUNAVAIL’
буду рад любой помощи, бьюсь уже неделю
Судя по логу, какая-то проблема с транком. Что-то где-то напутано с названиями. Ошибка в поиске ищется легко, вариантов ошибки может быть много. разбирайтесь аккуратно в конфигурации. Локальные звонки проходят? Входящие?
Заинтересовал пункт про переадресацию на мобильный телефон, у вас описан случай если нету телефона, а можно ли реализовать когда есть номер, есть телефон, но по каким-то причинам он не ответил в заданное по умолчанию время и тогда звонок уходил на сотовый (например человек в отпуске или командировке)?
Попробовал с помощью FoolowMe, но видимо не то делаю и отрабатывает общее правило call-out
Конечно можно. Вот пример:
exten => 120,1,Dial(SIP/120,10,t)
exten => 120,2,GotoIf($[«${DIALSTATUS}» = «NOANSWER»]?:3)
exten => 120,3,Dial(SIP/89161111111@mcn
Звонок идет на внутренний номер 120, если 10 секунд никто не ответил, то идет переадресация на мобильный через транк mcn.
Через DIALSTATUS можно на любой статус в линии выполнить какое-то действие. Я в своем примере при статусе нет ответа — NOANSWER, перехожу на 3-й шаг, где указано позвонить на мобильный. Можно, к примеру, на статус занято — BUSY, выполнить какое-то действие. Либо сказать что-то, либо перезвонить куда-то. В общем, тут можно очень сильно кастомизировать поведение астериска.
Я примерно что-то такое и делал, только не понял куда это вставлять чтобы для него срабатывало именно это правило а для других стандартное (вставлял перед общим правилом в call-out), в итоге у меня получалось что для всех и для него только стандартное и срабатывало или нужно вообще до call-out вставлять?
Попробовал и в call-out и до него и даже создал отдельную otpusk и все равно почему-то срабатывает общее правило call-out.
Может я забыл упомянуть что должно не только при внешних но и при внутренних срабатывать это правило.
Приветствую. Появился такой вопрос. Мейби поможешь — пользуемся астериском уже некоторое время. Зашёл разговор чтобы всю контору перевести на IP телефонию. Поднялся вопрос по покупке IP телефонов. Была кем то предложена идея использовать софтофон. Но у нас приимущественно используются терминальные машины. 3cx 6 вроде получилось запустить так(потестил на 2-х сеансах пока), но мейби есть другое какое то решение? )мейби встречал или использовал что то?
Мой совет такой — если есть возможность использовать стационарные аппараты, лучше ставить их. Для софтофонов нужна хорошая гарнитура, которая по стоимости сопоставима с бюджетным sip телефоном. Гарнитура и софтофон — очень нишевая вещь, актуальна для коллцентров. Обычным людям неудобно так работать.
Можно использовать комп. наушники бюджетные :) рассматрвиаем просто разные варианты. У нас есть операторы которым предпочтительна гарнитура.
Ещё такой вопрос. Какнибудь реализовывали телефонную книгу? Забил абонента 1 раз, и на всех аппаратах он определялся.
Адресная книга задача не простая. Зависит от аппаратов. Я делал так. В одних аппаратах была возможность загружать адресную книгу через xml файл. В качестве пути можно было указать web сервер. В итоге я в локальной сети положил на веб сервер xml файл и на всех аппаратах прописал к нему путь. Для изменения адресной книги редактировал этот xml файл, изменения забирали телефоны сами. В окончательном варианте файл формировался выгрузкой из офисной crm.
Я видел костыль через мускуль и диалплан:
В мускуле ведётся база с номерами и именами.
В идалплане прописывается преобразование номера в международный формат (О_о) и сравнение его с мускулем. Но как то сомневаюсь на счёт таких костылей.
По поводу удалённого файла тоже читал, но такой способ подходит только для аппаратов с такой плюшкой. Если будут всё таки софтофоны — не пойдёт.
Так а как это сделать централизованно? Адресная книга зависит от типа аппарата, который используется. Везде она разная.
Историю с mysql я видел, в том числе реализацию такую. Но это не адресная книга. Это просто красивое отображение имени звонящего, которое будет на экране аппарата. Хранение в mysql позволяет легко редактировать это имя, не залезая в настройки юзеров в астериск.
Лично я не вообще не понимаю смысл больших адресных книг на аппаратах. Пользоваться ими неудобно. Гораздо удобнее иметь перед собой напечатанный список всех абонентов компании. А в адресную книгу каждый заносит себе небольшое количество номеров, которые именно ему нужны для быстрого набора. Как только адресная книга становится большой, ей неудобно пользоваться, так как навигация на телефоне так себе.
После установки надо еще selinux вырубить. В статье по установке с freepbx это есть, а тут нет.
В /etc/sysconfig/selinux прописать SELINUX=disabled и перезагрузить или выполнить setenforce 0
Огромное спасибо за статью!
Всем, здрасти! Кто нибудь знает, что делаю не так:
Пытаюсь на многоканальном телефоне отловить, что занят первый канал и чтоб для звонящего абонента включалась либо другая мелодия, либо оповещение что человек разговаривает подождите.
Какие варианты я тестировал:
exten => _103,n,Goto(${EXTEN}-${DIALSTATUS},1)
exten => _103-ANSWER,1,Hangup
exten => _103-NOANSWER,1,Playback(user-not-answer)
и
exten => _103,n,NoOp(Dial Status: ${DIALSTATUS})
exten => _103,n,GotoIf($[«${DIALSTATUS},1″=»BUSY»]?busy:unavail)
exten => _103,n(unavail),Hangup()
Мне тоже интересно решение этой задачи. Актуальная тема. Но готового решения у меня нет. Когда все получится, поделитесь рабочим вариантом.
Отличная статья, спасибо автору! Подскажите такой момент, есть ли смысл Астер устанавливать из официальных репов (дистрибутив дебиан 9), или собирать вручную, как описали в статье? Какие плюсы собранного ?
В принципе, никаких, просто самая свежая версия. Если версия, расположенная в репозитории устраивает, лучше использовать именно ее.
Здравствуйте! Вы бы могли мне сказать, а на виртуальном сервере с прямым внешним IP без NAT — как настроить порты?
И второй вопрос, на виртуальном сервере могу ли я подключить несколько внешних линий? Спасибо!
1. Порты не надо как-то особенно настраивать, если у вас внешний ip. Просто откройте их на фаерволе, или вообще его отключите, если не планируете настраивать ограничения доступа.
2. Да, можете подключить сколько угодно внешних линий.
Вы бы взялись за некоторую плату настроить на виртуальной машине IP АТС?
Help! Застрял на соединении локальных абонентов, скопипастил листинги sip.conf и extensions.conf, клиенты подключаются нормально:
debian-asterisk*CLI> sip show peers
Name/username Host Dyn Forcerport Comedia ACL Port Status Description
100/100 192.168.0.55 D No No 64812 OK (103 ms)
101/101 192.168.0.31 D No No 55873 OK (111 ms)
…
129 (Unspecified) D No No 0 UNKNOWN
130 (Unspecified) D No No 0 UNKNOWN
31 sip peers [Monitored: 2 online, 29 offline Unmonitored: 0 online, 0 offline]
Yо при звонке один другому пишет:
[Dec 15 13:45:02] NOTICE[897][C-0000001c]: chan_sip.c:26407 handle_request_invite: Call from ‘100’ (192.168.0.55:64812) to extension ‘101’ rejected because extension not found in context ‘call-out’.
Помогите разобраться.
В extensions.conf либо контекст называется не [call-out], либо он неправильно настроен. Этот же контекст настроен абоненту 100 в sip.conf.
То есть ошибка означает, что не получается позвонить на номер 101, потому что в контексте call-out не описано правило, как позвонить.
Вы отредактировали скорее всего — extconfig.conf
А нужно — extensions.conf
Два дня бился сам)
Отбой. Разобрался (была опечатка).
Добрый день!
Сначала хотел сказать спасибо за ваш труд! Ваши материалы очень помогают.
Во время настройки, было ли у вас такое:
Файл Wav во время записи имеет всего 1кб, соответственно и MP3 получается размером в 1кб. Файлы сохраняются по пути:
/var/www/html/calls
Так-то все остальное работает(web панель показывает звонки и если в конфигурационном файле указать минимальный размер 0кб для отображения, то появляется кнопка воспроизведения). На что можно обратить внимание.
Заранее спасибо!
Странная какаая то ситуация. На входящем звук пишется в файл, все нормально.
В исходящем на внешку и на внутренних звонках файл записи создается, но он пустой. Пробовал убрать из скрипта [macro-recording] убрать все что относится к преоброзованию на mp3. Wav создается таким же пустым (какой то мусор в заголовке)
Вот приложил лог звонка (внутрений), может что подскажите?
— Executing [100@call-out:1] Macro(«SIP/101-00000017», «recording,101,100») in new stack
— Executing [s@macro-recording:1] Set(«SIP/101-00000017», «fname=1511269586.34-2017-11-21-18_06-101-100») in new stack
— Executing [s@macro-recording:2] Set(«SIP/101-00000017», «monopt=nice -n 19 /usr/local/bin/lame -b 32 —silent «/mnt/calls/1511269586.34-2017-11-21-18_06-101-100.wav» «/mnt/calls/1511269586.34-2017-11-21-18_06-101-100.mp3» && rm -f «/mnt/calls/1511269586.34-2017-11-21-18_06-101-100.wav» && chmod o+r «/mnt/calls/1511269586.34-2017-11-21-18_06-101-100.mp3″») in new stack
— Executing [s@macro-recording:3] Set(«SIP/101-00000017», «CDR(filename)=1511269586.34-2017-11-21-18_06-101-100.mp3») in new stack
— Executing [s@macro-recording:4] Set(«SIP/101-00000017», «CDR(realdst)=100») in new stack
— Executing [s@macro-recording:5] MixMonitor(«SIP/101-00000017», «/mnt/calls/1511269586.34-2017-11-21-18_06-101-100.wav,b,nice -n 19 /usr/local/bin/lame -b 32 —silent «/mnt/calls/1511269586.34-2017-11-21-18_06-101-100.wav» «/mnt/calls/1511269586.34-2017-11-21-18_06-101-100.mp3» && rm -f «/mnt/calls/1511269586.34-2017-11-21-18_06-101-100.wav» && chmod o+r «/mnt/calls/1511269586.34-2017-11-21-18_06-101-100.mp3″») in new stack
— Executing [s@macro-recording:6] Verbose(«SIP/101-00000017», «Exit record») in new stack
Exit record
— Executing [100@call-out:2] Dial(«SIP/101-00000017», «SIP/100,10») in new stack
== Begin MixMonitor Recording SIP/101-00000017
== Using SIP RTP CoS mark 5
— Called SIP/100
— SIP/100-00000018 is ringing
— SIP/100-00000018 answered SIP/101-00000017
— Channel SIP/100-00000018 joined ‘simple_bridge’ basic-bridge
— Channel SIP/101-00000017 joined ‘simple_bridge’ basic-bridge
— Channel SIP/100-00000018 left ‘simple_bridge’ basic-bridge
— Channel SIP/101-00000017 left ‘simple_bridge’ basic-bridge
== Spawn extension (call-out, 100, 2) exited non-zero on ‘SIP/101-00000017’
== MixMonitor close filestream (mixed)
== Executing [nice -n 19 /usr/local/bin/lame -b 32 —silent «/mnt/calls/1511269586.34-2017-11-21-18_06-101-100.wav» «/mnt/calls/1511269586.34-2017-11-21-18_06-101-100.mp3» && rm -f «/mnt/calls/1511269586.34-2017-11-21-18_06-101-100.wav» && chmod o+r «/mnt/calls/1511269586.34-2017-11-21-18_06-101-100.mp3»]
== End MixMonitor Recording SIP/101-00000017
А сами звонки нормально проходят? В логе никакого криминала не вижу.
Абсолютно норимально,никаких проблем…. в чем и заковырка. Может как то можно дополнительно в диалплане на логирование ловушек наставить?
Вопрос снят. Проблема была банальная, не докрутил по настройкам iptales. Сам себе злобный Буратино…
Извиняюсь за беспокойство.
Не понимаю связи с iptables. В чем конкретно была проблема? Разговоры же нормально шли.
Как сделать, чтобы отображался статус присуствия, как в скайп?
Не понял, где отображался такой статус?
> Не понял, где отображался такой статус?
На клиентском ПО, чтобы было видно — человек, которому звонишь в он-лайн, офф-лайн или как-нибудь:
https://andrewjprokop.wordpress.com/2014/05/20/implementing-presence-with-sip/
http://www.asteriskdocs.org/en/3rd_Edition/asterisk-book-html-chunk/asterisk-DeviceStates-SECT-1.html
Subscribe и hint вам туда
Я знаю, что туда. Но хотелось бы конкретный пример с подробными разъяснениями. Очень долго не могу понять суть.
Вот для начало:
https://geektimes.ru/company/digitalangel/blog/267582/
а дальше гугл в помощь
Да действительно выход был через 7, но удобнее помоему пользоваться через 8.
Я рассказал, как решить эту проблему отдельно — https://serveradmin.ru/zvonok-v-asterisk-cherez-8-7-ili-7-zamena-7-na-8/
Удобно не удобно:) Есть стандарт, это раз, ну и два Zerox прав:) Проще сделать преобразование любой формы набора к требованиям провайдера, и удобно и красиво
Настроил всё по инструкции, но почему то не идут исходящие звонки, на эхо тест звоню всё отлично а вот на любой городской или мобильный через 8 не идёт, если на мобильный то говорит что «направление не существует». Со входящими всё ОК!
Логи надо смотреть. Кто это говорит, сам астер или оператор связи. Если астер, то диалплан проверять, если оператор связи, то смотреть, какие у него правила набора. Возможно он ждет звонок через 7, а он идет через 8. Так часто бывает.
Имелся установленный mssql, решил задействовать. Для меня пока линукс новое…? надо попробовать mysql
Если настройку астериска осилили, то уж поставить и подключить его к mysql дело несложное. К тому же на сайте все есть, да даже в этой статье.
И кстати вопрос ещё. :) я использую ms sql server туда заливаю статистику звонков. У меня не получилось добавлять имя файла записи, это нельзя сделать или я не смог разобраться?
Думаю можно, просто не так, как у меня описано в статье. Я с mssql никогда не снюхивал ничего из линукс, так что не подскажу. Да я и смысла не вижу использовать какую-то внешнюю БД. Тут нагрузки никакой нет, но зато удобно, когда и сам сервер астера и бд находятся на одной виртуалке. Забэкапил и развернул всю систему, она сразу же готова к работе. А какой смысл во внешней базе mssql, кроме лишних проблем? Я бы установил локально mysql и не мучался.
membermacro и setinterfacevar вам в руки
Упс, на пост выше, пардон.
Через очереди.
Если у меня 3 секретаря, хотелось бы знать кто из них трубку взял. В принципе в базе там можно вычислить кто взял. А вот в имени файла записи разговора стоит t, не удобно, думал как тотпросто можно поправить, что бы корректно имя файла было
А как на разных секретарей идет перенаправление? Через очередь? Или они просто перечислены один за другим в диалплане? Тут я не знаю, как подсказать, надо пробовать. Думаю, это можно как-то исправить, но надо разбираться.
Кстати, если вопрос только в имени файла, то для него можно указывать маску. Надо посмотреть все параметры, которые можно задавать и выбрать подходящие.
Добрый день.
Ситуация такая, если мне звонят снаружи, если не вводить добавочный номер, то входящий звонок переводится на секретаря, в логах вместо номера на кого переведен входящий вызов указан символ «t», как сделать что бы указывался конечный номер?
В остальных случаях все корректно фиксируется.
Так а какой номер вы хотите увидеть? Они же номер не вводят, звонок уходит на секретаря, номер которого и так известен. Если нужно изменить вывод вместо «t» на номер секретаря, то тут простого решения я не вижу. В данном случае «t» это направление звонка, которое и фиксируется в статистике, ведь звонок на самом деле на «t» и уходит.
Автору огромнейший респект, такой подробной и внятно написанной статьи я еще не встречал!!!
Не нашел правда ответа на один вопросик, а как нибудь можно с консоли или еще как создать 3cxconfig для android 3CX? Все мне известные методы это прикручивать веб морду, чего я честно не очень хочу.
Наткнулся на вашу инструкцию, и прочитав подумал, в старых инструкциях везде был пак такой — астер + libpri + dahdi, тут у вас иначе…объясните, что давал libpri и dahdi и почему сейчас он не используется для работы в новых версиях астера (например как в вашем случае 13) и зачем pjproject с jansson? (p.s. только начал изучать VOIP телефонию и поэтому от стольких мануалов, что я пересмотрел, голова кругом)
Кстати в предыдущей статье про астер и pbx libpri и dahdi использовался
libpri и dahdi используются для подключения к астериску плат расширения. Лично мне все это уже не нужно. Я стараюсь всю телефонию настраивать исключительно на sip. Подобные платы были популярны раньше, в переходный период, когда астериск стыковали с аналоговой и цифровой телефонией. Сейчас все в основном переходят на IP.
получается если я буду использовать аналоговые устройства мне данные пакеты пригодятся? в принципе понял зачем jansson — во время компиляции астера версии 13/14 он нужен был :))
Я не знаю подробностей насчет конкретно аналоговых устройств. Для них можно использовать голосовые шлюзы. Но если будут использоваться платы расширения, вставляемые напрямую в сервер, то будут нужны. Но я тут могу ошибаться. Сам я никогда никакие платы не использовал. Максимум — voip шлюзы, но это другая тема. Все это легко гуглится, если есть желание узнать подробности.
Поясню почему раньше был нужен dahdi, вся проблема была в том что для конференций раньше использовался физический генератор квантования, и эмулятор его был в этом пакете. Теперь используется бридж.
Спасибо за информацию, не знал. Я стал настраивать астеры уже когда появился бридж для конференций.
Здравствуйте, спасибо за статью, на многое открыли глаза.
Единственное что: не показывает сохраненный звонок на web интерфейсе.
в config.php изменил на свою папку и все равно без изменений.
Если ввести ip Сервера/records то файлы видны хоть и в wav.
А вот через веб сервер их не видно
заработало. теперь проблема осталась только в том, что не конвертирует из wav в mp3
сама разобралась. все ок.
Добрый день. Вы можете подсказать, как должны выглядеть настройки sip.conf, если я не подключаюсь к провайдеру, а внешние номера прокидываю на sip-шлюз (плата TM.IP) в нашей АТС. Для одного номера (2055) работает, а вот как сделать чтобы и на другие номера можно было звонить? номера серии 7XXX — sip, 2055 — номер УПАТС. конфиг выглядит так:
Extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
[default]
[handup-sip]
exten => _XX!,1,HangUp()
[call-out]
exten => _XXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN})
include => handup-sip
exten => _XXXX.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@2055)
[call-in]
exten => 2055,1,Dial(SIP/7000)
sip.conf
[general]
externaddr=192.168.0.140:5060
language=ru
context=default
allowoverlap=no
udpbindaddr=0.0.0.0
tcpenable=no
tcpbindaddr=0.0.0.0
transport=udp
srvlookup=yes
allowguest=no
limitonpeers=yes
[authentication]
[managers-phones](!)
type=friend
context=call-out
secret=123
host=dynamic
nat=no
qualify=yes
canreinvite=no
callgroup=1
pickupgroup=1
call-limit=1
dtmfmode=auto
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g729
allow=g723
allow=g722
[7000](managers-phones)
callerid=»Number 7000″
[7001](managers-phones)
callerid=»Number 7001″
[7002](managers-phones)
callerid=»Number 7002″
[2055]
host=192.168.0.140
insecure=invite,port
type=friend
fromdomain=192.168.0.140
disallow=all
allow=alaw
dtmfmode=auto
secret=123
defaultuser=2055
trunkname=2055
fromuser=2055
callbackextensions=2055
tar -xjvf pjproject-2.*
у меня не отрабатывает, не подскажите что это?
пишет
[root@MiWiFi-R1CL-srv src]# wget http://www.pjsip.org/release/2.4/pjproject-2.4.tar.bz2
—2017-09-15 18:25:41— http://www.pjsip.org/release/2.4/pjproject-2.4.tar.bz2
Resolving http://www.pjsip.org (www.pjsip.org)… 207.38.94.48
Connecting to http://www.pjsip.org (www.pjsip.org)|207.38.94.48|:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 4631778 (4.4M) [application/x-bzip2]
Saving to: ‘pjproject-2.4.tar.bz2.4’
100%[======================================>] 4,631,778 853KB/s in 5.9s
2017-09-15 18:25:47 (763 KB/s) — ‘pjproject-2.4.tar.bz2.4’ saved [4631778/4631778]
[root@MiWiFi-R1CL-srv src]# tar -xjvf pjproject-2.* tar (child): bzip2: Cannot exec: No such file or directory
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
Напишите полностью имя файла — pjproject-2.4.tar.bz2.4. Не понял только, почему на конце .4, скорее всего вы этот файл скачали уже 4 раза, поэтому команда tar -xjvf pjproject-2.* не понимает, какой из этих файлов нужно распаковать.
таже беда, переустановил cent
php-pdo.x86_64 0:5.4.16-42.el7
php-php-gettext.noarch 0:1.0.12-1.el7
php-tcpdf.noarch 0:6.2.13-1.el7
php-tcpdf-dejavu-sans-fonts.noarch 0:6.2.13-1.el7
php-tidy.x86_64 0:5.4.16-7.el7
pixman.x86_64 0:0.34.0-1.el7
pixman-devel.x86_64 0:0.34.0-1.el7
procmail.x86_64 0:3.22-36.el7
pulseaudio-libs.x86_64 0:10.0-3.el7
rsync.x86_64 0:3.0.9-18.el7
slang-devel.x86_64 0:2.2.4-11.el7
subversion-libs.x86_64 0:1.7.14-11.el7_4
t1lib.x86_64 0:5.1.2-14.el7
trousers.x86_64 0:0.3.14-2.el7
unbound-libs.x86_64 0:1.4.20-34.el7
uuid.x86_64 0:1.6.2-26.el7
vim-common.x86_64 2:7.4.160-2.el7
vim-filesystem.x86_64 2:7.4.160-2.el7
wavpack.x86_64 0:4.60.1-9.el7
xorg-x11-proto-devel.noarch 0:7.7-20.el7
xz-devel.x86_64 0:5.2.2-1.el7
zlib-devel.x86_64 0:1.2.7-17.el7
Complete!
[root@MiWiFi-R1CL-srv ~]# cd /usr/src
[root@MiWiFi-R1CL-srv src]# wget http://www.pjsip.org/release/2.4/pjproject-2.4.tar.bz2
—2017-09-15 12:56:00— http://www.pjsip.org/release/2.4/pjproject-2.4.tar.bz2
Resolving http://www.pjsip.org (www.pjsip.org)… 207.38.94.48
Connecting to http://www.pjsip.org (www.pjsip.org)|207.38.94.48|:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 4631778 (4.4M) [application/x-bzip2]
Saving to: ‘pjproject-2.4.tar.bz2’
100%[======================================>] 4,631,778 1.27MB/s in 3.6s
2017-09-15 12:56:04 (1.22 MB/s) — ‘pjproject-2.4.tar.bz2’ saved [4631778/4631778]
[root@MiWiFi-R1CL-srv src]# tar -xjvf pjproject-2.*
tar (child): bzip2: Cannot exec: No such file or directory
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
[root@MiWiFi-R1CL-srv src]# tar xjvf pjproject-2.*
tar (child): bzip2: Cannot exec: No such file or directory
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
[root@MiWiFi-R1CL-srv src]#
на 6.4 отрабатывали следующие
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/old/libpri-1.4.15.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-11-current.tar.gz
d) Распаковываем скаченные архивы:
tar zxvf dahdi-linux-complete*
tar zxvf libpri*
tar zxvf asterisk*
Я же написал, используйте полное имя файла в команде распаковки, а не маску со звездочкой на конце.
да, но перед этим советую проделать следующее, тогда точно будет работать
yum install -y gcc gcc-c++ lynx bison mariadb-devel mariadb-server mariadb gmime-devel psmisc php php-mysql php-pear php-mbstring yum install tftp-server httpd make ncurses-devel libtermcap-devel sendmail sendmail-cf caching-nameserver sox newt-devel libxml2-devel libtiff-devel audiofile-devel gtk2-devel subversion kernel-devel yum install kernel-devel-$(uname -r) git subversion kernel-devel php-process crontabs cronie cronie-anacron wget vim php-xml uuid-devel libtool sqlite-devel libuuid-devel bzip2
systemctl enable mariadb.service systemctl start mariadb.service
Добрый день!
очень помогают ваши статьи. Спасибо вам за этот труд.
Все получалось до пункта «запись разговора», а именно на команде
# tar zxvf lame-3.*
текст ошибки:
/usr/src# tar zxvf lame-3.*
tar (child): lame-3.98.4: Функция read завершилась с ошибкой: Это каталог
tar (child): Начало ленты, завершение работы
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
gzip: stdin: unexpected end of file
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
Я новичок и в основном делаю все по вашим командам, большинство не понимая. но все таки пытаюсь разобраться.
Не могли бы вы мне помочь, что пошло не так?
и если не трудно можете привести пример файла extensions.conf в варианте, если звонки будут просто писаться в какую-то папку, без конвертирования в mp3 и без заморочек с БД.
tar (child): lame-3.98.4: Функция read завершилась с ошибкой: Это каталог
Эта ошибка говорит о том, что имя файла с маской «lame-3.*» возвращает имя каталога, а не файл архива. Вместо lame-3.* напишите полностью имя скачанного файла.
Спасибо помогло.
но теперь ошибка на команде #make
Makefile:306: ошибка выполнения рецепта для цели «xmm_quantize_sub.lo»
make[3]: *** [xmm_quantize_sub.lo] Ошибка 1
make[3]: выход из каталога «/usr/src/lame-3.98.4/libmp3lame/vector»
Makefile:489: ошибка выполнения рецепта для цели «all-recursive»
make[2]: *** [all-recursive] Ошибка 1
make[2]: выход из каталога «/usr/src/lame-3.98.4/libmp3lame»
Makefile:312: ошибка выполнения рецепта для цели «all-recursive»
make[1]: *** [all-recursive] Ошибка 1
make[1]: выход из каталога «/usr/src/lame-3.98.4»
Makefile:240: ошибка выполнения рецепта для цели «all»
make: *** [all] Ошибка 2
Возможно файл скачался не полностью. В принципе, можно не ставить lame и либо вообще отключить запись разговоров, либо оставить их несжатыми в wav. Потом уже, после настройки основного, вернуться к этому вопросу.
В любом случае спасибо. в остальном проблем не возникло.
Для таких новичков как я, не хватает пояснений по каждой команде. Но тогда статья удвоится в объеме…
Успехов Вам.
На виртуальной машине поднял сервер Астерикса за натом. При звонке с одного софтофона на другой случилась проблема. Не было слышно 1 абонента. Звонил шел через внешний ип по внутреннему номеру. 100 слышно, 101 нет. пробовал directmedia, пробросы портов на роутере, отрубал iptables, а помогло указание внутренней под сети сервера в sip.conf — localnet=192.168.1.0/255.255.255.0 над externaddr
дополнение для sip.conf для поддержки видео звонков.
[general]
videosupport=yes
[managers-phones](!)
type=friend
context=call-out
secret=123
host=dynamic
nat=no
qualify=yes
canreinvite=no
callgroup=1
pickupgroup=1
call-limit=1
dtmfmode=auto
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g729
allow=g723
allow=g722
allow=h261
allow=h263
allow=h263p
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: при попытке состыковать астериск и MySql через ODBC, по написанному в Вашей статье образцу, получаю ошибку: res_odbc.c:962 odbc_obj_connect: res_odbc: Error SQLConnect=-1 errno=-201315904 [iODBC][Driver Manager]MySQL: cannot open shared object file: No such file or directory. При этом isql -v MYSQL-asterisk asterisk_user 12345678 спокойно соединяется с БД.
Статья супер! Пройдя поэтапно получилось разобраться в астере, и начал понимать конфиги. Перед этим пробовал freepbx, так и не смог совладать, с конфигами както проще, знаешь где что. Поставили задачу по переезду коллцентра на свое железо, благо всего 6 опеаторов работает.
Один вопрос. Не играет приветствие, ни Background, ни Playback. В трубке тишина, гудков тоже нет.
wav конвертил, брал готовые, нет звука. В чем проблема может быть? Ставил все по статье, ничего лишнего, из коробки.
;голосовое приветствие
[ivr-main]
exten => s,1,Set(CALLERID(name)=ZADARMA)
exten => s,2,Answer()
exten => s,n,Playback(queue-callswaiting) ;/etc/asterisk/ivr/welcome
exten => s,n,Queue(queue-5zvezd,Tt)
Надо включить full лог и посмотреть на сообщения в момент, когда должно проигрываться приветствие. Скорее всего что-то с музыкальными файлами — либо формат не тот, либо путь к файлу не правильно указан.
Подставлял родные мелодии из самого астера. Также тишина. В логах написано что типа играет.
== Using SIP RTP CoS mark 5
— Executing [zadarma@zadarma-in:1] BackGround(«SIP/zadarma-00000015», «/etc/asterisk/ivr/welcome_sold») in new stack
— Playing ‘/etc/asterisk/ivr/welcome_sold.slin’ (language ‘ru’)
— Executing [zadarma@zadarma-in:2] Dial(«SIP/zadarma-00000015», «SIP/100») in new stack
== Using SIP RTP CoS mark 5
— Called SIP/100
— SIP/100-00000016 is ringing
== Spawn extension (zadarma-in, zadarma, 2) exited non-zero on ‘SIP/zadarma-00000015’
в папке лежит wav файл, в логах slin. Вот это пока не понятно, вроде как на лету декодит астер.
Большое спасибо за подробную статью! Очень познавательно и полезно.
Скажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что использование внешнего SIP-провайдера (zadarma в примере) опционально? Т.е., как я понял, необходимо для связи нашего Астерикса с ТФОП?
Например, можно ли поднять Астерикс на машине с белым IP, абоненты А и Б через интернет подключены к этому Астериксу. Возможно ли абоненту А звонить через городскую линию абонента Б?
и спасибо за суперский мануал!
+ exten => _X!,1,HangUp() это же наверное можно вписать в блок [default] и не испоьовать include верно?
Поверьте использовать контекст дефаулт плохая идея.
День добрый в инете не нешел подробностей по этой строчки exten => _X!,1,HangUp()
почему именно так вешаете трубку?
конкретно два вопроса
1) что даёт восклецательный знак?
2) почему приоретет 1 а не n ?
заранее спасибо
Здравствуйте.
А не могли бы вы написать такую же подробную статью по отправке и приему факсов ..и при]м факса на емейл? спасибо
Я с факсами вообще не связываюсь. Мороки много — толку мало. Факс отжившая технология, вообще не вижу смысла ими пользоваться. Самый простой вариант — купить voip шлюз с аналоговой линией и подключить факс к нему. Хотя еще проще — воспользоваться онлайн сервисом каким-нибудь по приему факса. Я делал так, когда факс просили. Но обычно я отговариваю от факса. Зачем он нужен?
Аналоговая линия вообще не вариант. Факс все еще востребован в глубинке. А вот любой SIP провайдер с нормальной поддержкой T38 поможет, + допиливаение астериска
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у нас настроена атс Астериск. настроено 6 удаленных офисов. через впн. Телефоны грандстрим. Так вот сегодня на одной точке, возникла проблема. Если во время входящего разговора, приходит ещё один внешний звонок, то оператор перестаёт слышать абонента с которым уже разговаривает.
Куда смотреть? интересно то. что если звонить внутри сети. т.е. разговаривает оператор точки 1 с оператором точки 2 и звонит на точку1 оператор точки3, то никаких проблем со звуком нет. Только при внешних звонках.
Даже нет идей. Если раньше все работало, то надо смотреть, что изменилось за последнее время.
Ничего не менялось. в CDR репортсе, в это время нет записей о том. что я по внутренниму номеру разговаривал с проблемной точкой. А мы говорили и не раз и не по 10 секунд.
А сегодня история повторилась. Я попытался с внешнего телефона дозвониться до точки, сработал автоответчик и когда подняли трубку, я кроме оператора. слышал длинные гудки. как будто мне ещё не ответили.
Здравствуйте!
Хотелось бы в первую очередь поблагодарить автора за действительно замечательную статью — СПАСИБО!
Как полный новичок в IP-телефонии хотел бы спросить у гуру «куда и где копать» чтобы у локального пользователя заработал телефон в следующей ситуации:
После выхода с больничного у локального абонента перестала работать связь (ни туды и ни сюды). Забрался через браузер в FreePBX и в логах по нему нашел такую запись:
«… LocalAddress=»IPV4/TCP/0.0.0.0/5038″,RemoteAddress=»IPV4/TCP/127.0.0.1 …»
Я, конечно, извиняюсь, может быть вы мне подскажете, пол интернета перерыл.
Мне нужно, чтобы ivr произносил числа (в т.ч. и отрицательные и дробные) из таблицы mysql на том же сервере (ну или на другом, значения не имеет).
Сижу, всю голову поломал.
Как можно написать это правило в extension.conf?
Я бы туда ещё и рубли с копейками запихнул, которые в say.conf пытаюсь приделать.
В интернете есть много примеров с произнесением времени и даты, но вот с деньгами проблема. Может, хоть немного поможете? Больше не к кому обратиться, за что зацепиться.
Спасибо!
Даже не знаю, с какой стороны подходить к решению данной задачи. Ни разу не сталкивался.
Я думаю вам путь в AGI. На хабре есть описание автоматизации текстов 1С + Астериск
А ещё, может кому-то потребуется, у меня никак asterisk не соединялся по odbc с mysql. Выдавал ошибку:
res_odbc.c:958 odbc_obj_connect: res_odbc: Error SQLConnect=-1 errno=1045 [unixODBC][MySQL][ODBC 5.2(w) Driver]Access denied for user ‘asterisk_user’@’localhost’ (using pass
Проблема оказалась в том, что пароль пользователя asterisk_user содержал точку с запятой.
Я так, понял, спецсимволов быть не должно.
Они могут быть, но их надо экранировать. Если нет большой необходимости, лучше некоторые спецсимволы не использовать. Например, с # обычно проблем не бывает, а вот с запятыми, кавычками очень часто.
Разобрался.
Почему-то после изменении необходимых параметров логина/пароля в файлике /var/www/html/inc/config.inc.php всё устранилось.
А я правил /etc/phpMyAdmin/config.inc.php :(
Допишите пожалуйста в статье полный путь этого файла..
И ещё… Огромное вам спасибо за ваш труд.
Добрый день!
Что только не делал, выскакивает ошибка в веб-интерфейсе детализации звонков:
PDO::errorInfo(): SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user ‘asterisk’@’localhost’ (using password: YES)
причём user у меня asterisk_user, всё делал по вашим конфигам.
Где рыть, что копать? В логах ничего нет. Может, где-то можно включить режим логирования debug, и это что-то даст?…
Вопрос дилетанта: «Вот поставили мы PJSIP и выбрали его в menuselect.» Это означает что он по умолчанию на нем будет работать? Я просто почему спрашиваю, вот к примеру регистрирую ростелеком, не угадал с пароле и ошибка выдалась: » WARNING[2397]:chan_sip.c:24286 handle_response_register: Forbidden — wrong password on authentication for REGISTER for ‘213162’ to ‘10.10.10.100’»
И в ошибке четко видно «chan_sip.c», разве там не должен быть pjsip? Как проверить что все работает на PJSIP ?