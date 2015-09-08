Установка CentOS 7

Любая работа по администрированию сервера начинается с самого очевидного и обязательного процесса - инсталляции необходимой ОС, чем мы и займемся. Скачаем и установим CentOS 7 server в конфигурации minimal или netinstall с загрузочной флешки или по сети на обычный диск или raid раздел. Перед этим выполним небольшую подготовительную работу и познакомимся с подробностями нашего дистрибутива, которые могут быть полезны в будущем.
Цели статьи
- Кратко рассказать о системе Centos 7.
- Объяснить различия установочных образов.
- Показать, как сделать загрузочную флешку с Centos для установки с флешки или по сети.
- Подробно описать все этапы установки Centos 7 на сервер.
- Показать установку Centos на программный рейд mdadm на тех серверах, где нет физического рейд контроллера.
Данная статья является частью единого цикла статьей про сервер Centos.
Cистемные требования CentOS 7
7 июля 2014 года увидел свет релиз дистрибутива CentOS 7. Перед его установкой рекомендуется ознакомиться с системными требованиями. Подробно посмотреть полный список максимальных и минимальных системных требований можно на официальном wiki. Я же приведу только самые важные параметры:
|Поддержка i386 архитектуры
|нет
|Минимальное количество памяти
|1GB
|Рекомендуемое количество памяти
|1GB на каждое ядро процессора
|Минимальное место на диске
|10GB
|Рекомендуемое место на диске
|20GB
|Максимальный размер файла (ext3)
|2TB
|Максимальный размер файловой системы (ext3)
|16TB
|Максимальный размер файла (ext4)
|16TB
|Максимальный размер файловой системы (ext4)
|50TB
Это официальные данные с сайта CentOS. У RHEL они такие же, я проверял. У меня лично на VDS благополучно все работает и с 512MB памяти, меньше не пробовал ставить, думаю и с 256 заведется.
Типы iso образов CentOS 7
Релиз CentOS содержал в себе несколько видов iso образов. Подробное описание каждого из них представлено в таблице:
|CentOS-7-x86_64-DVD
|Этот DVD образ содержит все пакеты, которые могут быть установлены с помощью инсталлера. Рекомендуется для большинства пользователей.
|CentOS-7-x86_64-NetInstall
|Этот NetInstall образ для установки по сети и для восстановления. Инсталлятор спросит, откуда будет производиться установка пакетов. Удобно использовать, если у вас есть локальный репозиторий пакетов.
|CentOS-7-x86_64-Everything
|В этом Everything образе содержится полный набор пакетов CentOS 7. Он может быть использован для установки, либо обновления локального зеркала. Для этого образа требуется двухсторонний DVD, либо флешка на 8 Гб.
|CentOS-7-x86_64-LiveGNOME
CentOS-7-x86_64-LiveKDE
|Эти два образа являются LiveCD CenOS 7. В зависимости от названия используется та или иная графическая оболочка. Они разработаны для тестирования окружения CentOS 7. Они не устанавливаются на жесткий диск, если вы не собираетесь этого делать принудительно. Набор установленного программного обеспечения поменять нельзя, это можно сделать только на установленной операционной системе с помощью yum.
|CentOS-7-x86_64-Minimal
|С помощью этого Minimal образа можно установить базовую систему CentOS с минимальным набором пакетов, необходимых для работоспособности системы. Все остальное можно доустановить позже с помощью yum. Набор пакетов в этом образе будет такой же, как и на DVD при выборе установки minimal.
Я обычно использую для установки либо minimal образ, либо netinstall.
Cкачать CentOS 7
Скачать свежую на текущий момент версию CentOS 7.2.1511 можно двумя способами:
- Через torrent сеть
- С ближайшего зеркала
Я в качестве такого зеркала предпочитаю использовать CentOS Yandex Mirror:
Напоминаю, что 32 bit или i386 редакции CentOS 7 не существует. Все дистрибутивы только x86_64, то есть 64 bit.
Загрузочная флешка для CentOS 7
Последнее время лично я практически не пользуюсь обычными CD, предпочитая им загрузочные флешки. Они удобнее, занимают меньше места, проще обновить дистрибутив на них. Но иногда приходится заморочиться для создания загрузочной флешки. Например, для создания загрузочной флешки CentOS 6 я раньше пользовался программой unetbootin, но с 7-й версией этот номер не прошел. Созданная в ней флешка не позволяет установить CentOS 7, так как сам инсталлятор в какой-то момент не видит источник установки на флешке.
Но на выручку пришла бесплатная программа Win32DiskImager. С ее помощью без проблем удается создать загрузочную флешку CentOS 7. Вот как это делается:
- Скачиваем дистрибутив программы.
- Скачиваем дистрибутив CentOS 7. Я для теста использовал версию Minimal.
- Вставляем чистую флешку, запускаем программу и указываем настройки:
- Нажимаем Write и ждем окончания записи.
- Загрузочная флешка CentOS 7 готова.
Этого достаточно для создания флешки. Теперь ей можно пользоваться для установки операционной системы с флешки.
Установка CentOS 7 с флешки
После создания загрузочной флешки, можно приступить к установке. Вставляем флешку в сервер, указываем в качестве источника загрузки USB и запускаем компьютер. Нас встречает начальное меню установки CentOS:
Выбираем первый пункт: Install CentOS 7 и жмем enter. После загрузки инсталлера, нас встречает окно с выбором языка, который будет использоваться во время установки. Я всегда выбираю Еnglish, мне так привычнее:
Дальше загружается страница с выбором основных параметров установки. Она уже будет отличаться в зависимости от типа ISO образа, с которого происходит установка центос.
CentOS 7 minimal
Если вы используете диск centos minimal iso, то увидите следующий экран:
Здесь вам предлагают указать параметры установки. Восклицательным знаком помечен раздел, без настройки которого продолжение невозможно. Для настройки доступны следующие параметры установки:
- Выбор часового пояса centos.
- Выбор раскладки клавиатуры.
- Поддержка каких языков будет осуществляться на сервере.
- Откуда будет происходить установка. Так как у нас дистрибутив centos minimal, установка будет с локального iso.
- Выбор пакетов для установки. В образе minimal доступен только минимальный набор софта.
- Разбивка жесткого диска. Подробнее коснемся этого пункта, когда будем разбирать установку на raid.
- Настройка сетевых интерфейсов.
Для продолжения установки необходимо выполнить как минимум разбивку жесткого диска. Без этого продолжение установки невозможно. Но мы пройдемся по всем параметрам и установим необходимые для нас значения.
Итак, нажимаем на DATE & TIME и настраиваем параметры времени:
- Указываем регион.
- Выбираем город.
- Включаем при необходимости службу времени для синхронизации часов centos с внешними серверами.
Это возможно сделать только если вы уже настроили сетевые параметры. Если нет, то вернитесь к этой настройке позже.
- Выбираем список внешних серверов для синхронизации времени:
- Указываем формат, в котором будет отображаться текущее время.
- При необходимости изменяем дату сервера.
После завершения настроек жмем сверху синюю кнопку Done.
Идем в следующую настройку - KEYBOARD LAYOUT:
- Добавляем необходимые раскладки. Я добавил Russian.
- Нажимаем Options и выбираем, как будет происходить переключение раскладок.
- Тестируем раскладки и переключение. Если все в порядке, идем дальше.
Нажимаем LANGUAGE SUPPORT:
Выбираем дополнительные языки, которые будет поддерживать система. Чаще всего мне это не нужно, но для примера добавим поддержку русского языка. Это может пригодиться, например, при создании файлового архива с русскими названиями в файлах. С поддержкой русского языка можно работать в консоли с русскими названиями папок и файлов. Если у вас, к примеру, сервер настраивается для работы в качестве шлюза, поддержка дополнительных языков скорее всего не пригодится. После выбора снова жмем Done.
Теперь выполним сетевые настройки. Идем в раздел NETWORK & HOSTNAME. Подробно о настройке сетевых интерфейсов я указывал в одной из своих статей, поэтому останавливаться на этом вопросе не буду. Включаем ползунок в положение ON и получаем автоматически настройки по dhcp:
- Включение ползунка в положение ON активирует интерфейс, он получает настройки по dhcp.
- Если вы хотите изменить эти настройки, нажимаете Configure.
- Указываете hostname. Если забудете, то после установки этот параметр можно изменить.
Завершаем настройку нажатием на Done. Теперь можно вернуться в настройки часов и активировать Network Time.
Теперь перейдем в раздел INSTALLATION SOURCE. При установке centos minimal менять этот параметр нет необходимости. Там по-умолчанию установлен локальный источник, нам это подходит. Можно ничего не трогать:
В разделе SOFTWARE SELECTION при minimal установке тоже нечего выбрать, уже указан единственно возможный вариант:
Нам осталось рассмотреть последнюю обязательную настройку, без которой установка centos не начнется - INSTALLATION DESTINATION. Зайдя в нее вы увидите список подключенных к серверу дисков. В моем случае это один жесткий диск.
Если ваш диск определился правильно, выбираете его и нажимаете Done. Выскакивает окошко с предупреждением, что для установки системе понадобится примерно 1 Гб места на жестком диске, а на вашем жестком диске нет необходимого свободного места. Это происходит потому, что раньше на этом диске была установлена другая система и она занимала весь жесткий диск. Нам нужно удалить всю старую информацию для установки новой системы. Делаем это, нажимая Reclaim space:
Выбираем диск и удаляем все существующие разделы на нем - жмем сначала Delete all, а потом Reclaim space:
После этого установщик выберет весь диск в качестве диска для установки. После этого можно начать непосредственно установку centos, нажав кнопку Begin Installation.
Дальше рассмотрим вариант, когда вы выполняете установку с образа netinstall.
CentOS 7 netinstall
Установка Centos 7 с образа netinstall отличается от прочих только одним моментом. Во время подготовки к установке по сети в разделе INSTALLATION SOURCE вам вместо локального источника необходимо указать путь к образу, расположенному где-то в сети. Очевидно, что перед этим необходимо выполнить настройку сети и убедиться, что у компьютера есть доступ в интернет.
В качестве источника для установки я буду использовать упомянутое ранее зеркало яндекса. CentOS netinstall url - https://mirror.yandex.ru/centos/7/os/x86_64/
Указываем путь и жмем Done. После проверки доступности источника, в разделе SOFTWARE SELECTION можно выбрать необходимый для установки набор софта:
Дальше можно начинать установку, указав все остальные параметры, которые мы рассмотрели выше.
CentOS 7 установка на raid
Теперь рассмотрим наиболее сложный вариант установки. Мы будем ставить CentOS 7 на программный рейд. Для примера возьмем 2 диска и raid 1. Все установки будут такие же, как мы рассмотрели ранее, кроме одной - INSTALLATION DESTINATION.
Подключаем 2 диска к системе, загружаемся с установочного диска и идем в раздел разбивки диска. Видим 2 жестких диска. Выбираем оба и отмечаем пункт I will configure partition:
Жмем Done. Открывается немного кривое окно управления разделами жесткого диска.
Здесь мы первым делом удаляем все существующие разделы:
И создаем свои новые, нажимая плюсик. Нам нужно создать 3 раздела: boot, swap и корень /. Размеры разделов выбирайте сами, исходя из своих потребностей и оперативной памяти на сервере. Для раздела boot достаточно 500Мб, для swap хватит объема оперативной памяти. Все остальное можно либо заполнить одним корневым разделом, либо создать несколько, если в этом есть необходимость. Device Type ставим RAID. Тип файловой системы выбирайте на свое усмотрение. Что лучше - xfs или ext4 зависит от конкретной ситуации. Считается, что xfs работает лучше с большими файлами, ext4 с кучей мелких. Это тема отдельного разговора. RAID Level указываем RAID1.
Должно получиться примерно так:
Нажимаем Done, когда закончим. В новом окне подтверждаем разбивку диска, нажимая Accept Сhanges:
Все остальные параметры выставляем как было рассказано выше. Теперь можно начинать установку CentOS 7 на программный raid, который мы только что создали.
Во время установки нужно указать пароль root, либо создать дополнительных пользователей. Пароль рекомендую установить, пользователей по необходимости.
После завершения установки на raid зайдем в систему и проверим состояние массива:
# df -h # cat /proc/mdstat
Посмотрим информацию о корневом массиве:
# mdadm -D /dev/md126
Все в порядке, установка сервера закончена. Рейд раздел нормально функционирует, обеспечивая отказоустойчивость сервера.
Я очень рекомендую использовать софтовый raid линукса mdadm в повседневной деятельности. Он намного надежнее, понятнее и стабильнее встроенных в материнскую плату контроллеров. Отдавать предпочтение аппаратному рейду следует только в том случае, если он действительно аппаратный, он имеет батарейку и он действительно увеличивает производительность сервера. Во всех остальных случаях рекомендую пользоваться mdadm.
Напоминаю, что данная статья является частью единого цикла статьей про сервер Centos.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какими командами можно выгружать *.PST файлы пользователей на iRedMail или где можно почитать ?
Нельзя просто взять и выгрузить письма из PST файла в iredmail. Таких инструментов не существует. Можно скопировать письма из одного ящика imap в другой с помощью imapsync.
После выбора меню установки сразу вылетает ошибка: kernel panic not syncing fatal exception
Процессор AMD 5900X. Как победить данную проблему? Спасибо
По умолчанию ядро 3.10 не поддерживает этот процессор. Надо пробовать установку с LiVECD например Centos 8
Парни, подскажите, raid1 нужно ставить на каждый раздел или только на / и если ставим с uefi все так же? там просто добавляется раздел boot/efi
Это как самому нужно. Для системы достаточно только /, если надо все остальное на рейде хранить, то и другие разделы. Uefi по моему на рейд не встанет, его надо просто сделать на обоих дисках и с первого диска скопировать содержимое раздела на второй. Оно не меняется. Вроде так, но сам я давно уже железо не настраивал, может что поменялось. Раньше так делал.
"Для системы достаточно только /, если надо все остальное на рейде хранить, то и другие разделы" вопрос в том, что будет если рейд будет только на / разделе, загрузочный диск отваливается и система падает или будет продолжать работать на втором диске до перезагрузки?
Рейд настраивается для корневого и /boot раздела. Загрузчик ставится на оба диска. При выходе из строя одного, загрузка пройдет с другого. Если вылетит один диск во время работы, то система продолжит работать.
Версия CentOS7 x86, которая таки есть, хоть и не официально, у меян работает с 128Мб памяти на Pentium 2.4GHz.
Думаю на 64Мб тоже заведется, т.к в нагрузке потребляет 56Мб (бекап rsync +tar)
Версия x64 думаю немного поболее будет есть, но все же.
Любопытно, для чего она там стоит? С таким количеством ресурсов какие задачи она может решать?
Начиная с релиза 6.5 и выше, загрузочная флешка изготавливается тупым копированием iso-образа на физ. устройство.
Об этом написано тут https://wiki.centos.org/HowTos/InstallFromUSBkey
Что касается пункта статьи, как «Установка CentOS 7 с флешки», это полная ложь и чушь.
Из слов: “...Вставляем флешку в сервер, указываем в качестве источника загрузки USB и запускаем компьютер. Нас встречает начальное меню установки CentOS:
Выбираем первый пункт: Install CentOS 7 и жмем enter. После загрузки инсталлера, нас встречает окно с выбором языка, который будет использоваться во время установки”, могу точно сказать, что загрузка инсталлера не происходит вовсе. Пингвинчики на чëрном экране сверху, немного скриптов бросает вниз, и всë!!!
Ничего у вас не пойдëт, дамы и господа!!
Ждать этой "установки" чтобы увидеть под конец мифологемное "окно с выбором языка" можно вечно.
Если у вас что-то не получилось, то это не значит, что в статье что-то не так или инструмент не рабочий. Вы как думаете люди ставят первоначальную систему? С флешки.
Добрый день !
Делали перенос рабочего сервера на другую платформу ?
путем затарить - и перенести на другое железо.
Я не делал никогда в проде. Не вижу смысла. Все рабочие сервера делаю в виртуальных машинах и переношу в них. Но если сильно надо, то есть, к примеру, veeam для этого - https://serveradmin.ru/backup-i-perenos-linux-servera/
Yandex Mirror в минимальной установке пошла инсталляция по данной ссылке
https://mirror.yandex.ru/centos/8.0.1905/BaseOS/x86_64/os/
2019(!) год на дворе, линукс до сих пор ставиться (и работает) с бубном и песнопенями... идите в пень!!!
Не понял, какие бубны? Обычный визард, где можно по кнопочкам далее - далее - далее потыкать и все установится по дефолту.
Покажи образец установщика, в котором все просто, сравним.
Представляю откуда у тебя руки растут. :D
Ну я ж не знал, что ты лошара
Господа! Вчера, устав от бесконечных "плясок с бубном", снёс Linux на домашнем сервере, после чего отформатировал системный диск, установил и настроил Windows, включая доступ к ресурсам и необходимые разрешения. И на всё, про всё, у меня ушёл один час!!! Ресурсы сервера подключаются за миллисекунды, скорость работы просто бешеная, управление по RDP уже по умолчанию установлено в системе, осталось только поставить пару "птичек" и voilà! Ни какого геморроя!
Похоже, вы нашли себя. Не стоит мучаться с linux, если с windows все получается быстрее и проще. Это же не панацея. Для многих задач, особенно для личного пользования, windows гораздо удобнее.
Дело не в этом, я просто более четверти века отработал сисадмином в сетях Windows, однако всегда мечтал сделать домашний сервер на Linux, Пять с лишним лет он прекрасно работал из под Debian7, а когда вышла из строя системная плата Asus P7H55M, такую же не нашёл, пришлось ставить современную и пошло, поехало, ни одна система Linux на них не шла. Что же касается Windows, то тут не было ни каких проблем, система предельно привычная.
Всем спасибо за терпение к моим вопросам, надеюсь, когда-нибудь снова встретимся.
2019 год!! Владельцы компании зарабатывают миллионы, но нет даже 500т.р. на покупку нового HP или Dell сервера.
Приходится работать на серверах 2010 года. Поэтому линукс с его стабильностью и нетребовательностью для РФ - наше все.
Спасибо всем, кто помогает развивать сообщество линукс в этой стране.
Стабильность Linux сильно преувеличена. Я работал сисадмином, когда о Linux ещё и слышно не было, начинал с Windows 3.11, именно на ней я сделал на предприятии, где работал свою первую локальную одноранговую сеть. Затем NT4, Windows 2003... 2008. Все системы работали исключительно стабильно. А у сервера на Windows 2003 было установлено всего 2 GB ECC оперативки и ничего, справлялась, в сети было более сотни компьютеров. А вот с Linux были проблемы, которые, надеюсь, закончились совсем недавно, с полмесяца назад. Сначала на домашнем сервере стоял 5 лет Debian 7, воспоминания ужасные, доступ к ресурсам сервера измерялся десятками секунд, затем Fedora 27 server, CentOS 7.6, Ubuntu 18.04 server и у всех были проблемы с сетью, точнее со стабильностью подключения к ресурсам сервера. Последние полгода превратились в непрерывный поиск решения проблемы с DNS, которую так и не решил. В Windows тоже были проблемы, но решаемые и не с сервером. Решение пришло неожиданно, пару недель решил установить на сервер ОС Rosa Fresh 11 и всё пошло буквально с разбегу (стучу по дереву, боюсь спугнуть). Пошло даже то, что не удавалось сделать ни в одной другой Linux системе. Работает абсолютно всё, что мне было нужно, причём даже лучше, чем это было в Windows, в том числе и соединение из рабочей станции под Linux, через Samba без подключенного интернета. Конечно приходится изучать и привыкать к urpm, но это уже дело 256-е.
Интересные мысли. Конечно, мой опыт работы в линукс не так велик, хоть и начинал с Red Hat еще со студенческой скамьи, настраивая звуковую карту в терминале в далеком 2004.
На десктопе не использую линукс, т.к. нет нормальных игр и многие программы либо незаменимы, либо нужно сильно заморачиваться, чтобы запустить через эмулятор. Но вот в серверной части консольные варианты мне очень нравятся. Не так давно заменил файловый сервер на стареньком 2003 на CentOs7.
Я очень доволен. Еще бы WINS сервер поднять, т.к. в компании имеется до десятка подсетей, а ДНС и АД никто не хочет.
А годами ранее без проблем интегрировал ту же Samba в AD. На том же месте видел печальный опыт, когда вышел из строя диск, на котором вертелся Ppostfix и руководство приняло решение переходить на MS Exchange. Сколько было слез и боли от конечных пользователей.
Поделитесь, пожалуйста, своим опытом по поводу Rosa Fresh (я почему-то до сих пор серьезно не воспринимаю "русский линукс"). mesudar@mail.ru
Хотелось бы сказать, что Rosa Fresh не совсем русская Linux, это французская система Mandrake/Mandriva, купленная у французов. Я когда-то очень давно начинал с Mandrake 6 Venus. У системы немного непривычный инсталлятор. И ещё, вместо менеджера пакетов yum, или dnf используется urpm, а это довольно широкий шаг "в толщину". После установки, просто перенёс все настройки из Fedora 28, а на домашнем сервере перенёс настройки с CentOS 7.6. В принципе CentOS, как серверная система меня вполне устраивала, если бы не одна проблема, для доступа к ресурсам сервера требуется подключенный интернет. А это немного напрягает, а вдруг? И это "вдруг" у меня случалось неоднократно. Сейчас на сервере у меня установлена Rosa Fresh 11 Plasma, В основное время она у меня работает в текстовом режиме, управляется, через Putty а когда необходимо что-то большое скачать по прямой ссылке, или через торрент, запускаю Плазму и управляю сервером, через TeamViewer. У меня тоже было стойкое предубеждение против российской ОС, сказались попытки установки других российских Linux (ОСь, ZorinOS, Alt Linux, Calculate Linux, ASP Linux). Первая система Rosa Fresh с которой я начал была Rosa Fresh 8 Plasma и меня всё время останавливал серьёзное использование этой системы тот факт, что она российская, теперь это предубеждение пропало. У меня есть подробные описания установки и настройки Debian 7 и 9, CentOS 7, Fedora 28. Если есть желание, могу выслать.
Приветствую.
Я начинающий. Будьте добры выслать на i@worldskills.ru. Спасибо.
А какая система вас интересует?
Debian и Centos.
Debian научился собирать из исходников, а вот с настройками пока не всё понимаю. Centos рассматриваю, как альтернативу Debian.
Спасибо.
CentOS прекрасная альтернатива Debian. В своё время у меня на домашнем сервере 5 лет стоял Debian 7, до жути медленно открывались ресурсы сервера, пару лет назад заменил его на CentOS 7, всё было нормально, но задолбали "нежданчики", ни с того, ни с сего общие разделы на сервере переводились в режим "Только чтение" и при пропадании интернет переставали открываться ресурсы сервера из Linux, через Samba, из Windows процесс открытия ресурса растягивался до 40 секунд. Причина оказалась в том, что CentOS требует наличия публичного DNS сервера. Настроить работу сервера без DNS не удалось, это или невозможно, или никто не знает, как это сделать. Перевёл сервер на Rosa Fresh R11 всё получилось буквально влёт и с 25 сентября сервер работает просто бесподобно. Осталась одна проблемка, из Linux объём свободного места на общих разделах определяется 4,4 GB и следовательно более большие файлы не записываются, а из-под Windows определяется истинный объём и "проблемки" нет. Причину, кажется, нашёл, но пока говорить не буду, ещё не проверил своё предположение.
Переход в "только для чтения" в Debiane тоже наблюдал, когда упражнялся с LVM.
LVM принципиально не использую, просто делаю с запасом объём корневого раздела и раздела Swap, домашний раздел делаю минимальным, только для оперативной работы, а все файлы храню в примонтированных разделах. Это очень удобно, когда необходимо создавать образ системы для страховки. Такой принцип меня неоднократно спасал, когда происходил крах системы, просто восстанавливаю систему со всеми настройками с образа, а мои файлы никак не затрагиваются.
ух, это называется каждый одеяло тащит на свою сторону, а ведь уникс система получила большее распространение.
От каждого по способности, каждому по потребности.
Всех хороша статья только при отключении одного из дисков останавливается на загрузке проваливаясь в emergency mode.
На Centos6 работало... были не сколько машин сам руками диски дергал а вот с 7 что то не получается. Решение пока тоже не нашлось.
Надо будет посмотреть, что там за проблемы. В общем случае, должно нормально грузиться. Я всегда проверяю сервера с рейдами во время настройки, вынимая диски. Сервера на mdadm с centos 7 у меня были, без одного диска грузились нормально.
Сейчас вроде на шупал... проверяю идею если получится напишу что сделать пришлось....
Итак проверено мной (не факт что у кого то еще сработает но вдруг кому помогу).
Итак установили Centos 7 при установки выбирали стандартный раздел и выбирали raid1 (нет некаких LVM разделов) все по дефолту без корректировок руками пока.
смотрим на состояния массива чтоб было все засинхронено обязательно. (cat /proc/mdstat)
потом выключаем систему и отключаем один из дисков. ВНИМАНИЕ отключем физически.... если отключать устройство через биос система будет работать нормально и покажет что райд жив и здоров. при такой загрузке вылетает в emergency mode.
открываем на редактирование файл /etc/defauil/grud в строке GRUB_CMDLINE_LINUX убираем параметры которые начинаются с rd.md.uuid (в зависимости от системы(точнее от того как разбит диск) их может быть несколько) и добавляем параметр rd.auto=1
Все сохраняем и переконфигурируем Grub
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
И устанавливаем закгрузчики
grub2-install /dev/sda && grub2-intall /dev/sdb (далее по количеству устройств в райде)
Перезагружаемся смотрим что с рейдом все в порядке. Выключаем ПК отключаем диск включаем и смотрим как он грузится и в состоянии рейда обнаруживается недостающие части [U_]
Весь сыр бор на сколько я понял в том что если указаны rd.md.uuid то параметр rd.auto=1 игнорируется.
не забудте потом после включения вкинуть нехватающие разделы в рейд командами
mdadm --manage --add /dev/md127 /dev/sda1
mdadm --manage --add /dev/md126 /dev/sda2
после этого рейд должен начать синхронится вновь.
Сразу прошу простить за орфографию.
Спасибо большое за информацию. Думаю, многим будет полезна. Очень странно, что такое поведение не работает без дополнительных настроек. Очевидно, что рейд собирают в том числе для того, чтобы система смогла продолжить работу в случае выхода из строя одного диска.
У меня был глюк с рейдом 1 md на убунту сервере, но...
один из дисков начал сыпаться и появились битые секторы, повредив загрузочные файлы они "отзеркалились " на целый диск, после демонтажа неисправного диска система незагрузилась, до этого тоже проверялась на работоспособность каждого диска по отдельности.
Так для информации, после этого программные рейды не делал.
Добрый день! Столкнулся с проблемой, что если попытаться загрузить Centos с raid со статусом degraded, то система уйдет в emergency mode. Возможно ли заставить систему загружаться даже с неполным массивом дисков?
По идее да, я всегда, когда ставлю mdraid, проверяю, чтобы потом система грузилась без диска. Но почему-то иногда бывает, что система не грузится из-за каких-то проблем grub или еще с чем-то. Эта ошибка периодически возникает на разных дистрибутивах линукс и на разных версиях одной и той же ветки. Не знаю, кто периодически ломает загрузку с degraded рейдов. Если это уже случилось, то надо вручную разбираться, в чем проблема.
Покажите скрин ошибки во время загрузки.
Ссылка на скрин ошибки - http://prntscr.com/mwf53y
Насколько сам понимаю он пытается найти отсутствующий винт, но отсюда и вопрос почему не загружает с разбитым рейдом. Возможно сможете натолкнуть на здравую мысль.
Судя по названиям md-uuid, грузиться он пытается как раз не с диска, а с массива.
Сложно что-то посоветовать. Получается, загрузчик не видит разделы, которые находятся на mdraid по какой-то причине, хотя эти разделы, судя по всему на месте, просто массив в состоянии degreded.
Надо проверять grub, смотреть какие разделы и диски видятся в системе. /boot раздел находится на дисках или тоже на массиве? В общем, тут надо аккуратно во всем разбираться. Возможно в рейд при создании попало не все.
Может с uefi какие-то нюансы, а их там много, если он реально есть.
и для создания флешки лучше использовать WinSetupFromUSB_1-8, будет не одна система а хоть сто, это же удобно, когда и акронис и кнопикс и мемтест и ерд для винды и разные никсовые оси вместе с лайв сиди все в одном месте
Стоит добавить пункты про Kdump и Security Policy
К тому же настройка последней в установщике Centos 7.5 работает не так, как ожидается)
При установке, еще в начале. Появляется черный экран с курсором и все. Курсор двигается, дальше ничего не происходит
Была такая же ситуация при подключенном 17" мониторе. Разбираться не стал - подключил монитор с поддержкой разрешения FullHD - всё заработало.
Перед самой установкой надо нажать TAB и подправить сроку с разрешением экрана, поставить например 1280x1024.
А на 512 встанет? Взял VPS, изначально администрацией было установлено, но в процессе тестов забил пакетами, решил переустановить, теперь не встаёт, а администрация давит на то, что нужен 1 гигабайт оперативы..
Встанет и на 512. Я устанавливал, но давно дело было.
Вы не настраивали на CentOS консольный менеджер закачек с поддержкой BitTorrent? Например, Aria2.
У вас нет такой статьи?
Точно нет. На этом сайте только статьи по системному администрированию. Торренты к этому не имеют никакого отношения.
Очень полезная статья, спасибо!
Здравствуйте. Было сказано, что LiveGNOME не устанавливается на hd, если не сжелать это принудительно. Могли бы Вы подсказать по этому поводу что-нибудь.
Не понял, что именно подсказать?
У меня загрузочная флешка с centosLiveGNOME.iso.
В статье написано, что он не устанавливается на жесткий диск(т.к для предназначен для тестирования ), если не сделать этого принудительно.
Вопрос как это сделать, как с таким образом установить на жесткий диск centos? (Если, конечно ,это возможно)
Не могу точно сказать, надо проверять. Я последний раз смотрел этот дистрибутив несколько лет назад. Обычно где-то в начальном меню есть возможность выполнить установку системы с диска.
Live не предназначен для установки оси - качайте iso 4.2Gb.
Люди кто сталкивался с установкой Spacewalk?
Отл статья
Не могу установить Centos на RAID, установщик не видит второй диск. В BIOS видны оба диска.
Пробовал другие дистрибутивы. Установщики Ubuntu и Debian видят оба диска.
Как сие побороть?
А если в режиме livecd загрузиться с этого же диска centos, оба диска видны?
В livecd anaconda видит оба диска
Не знаю, чем помочь. Не сталкивался с таким никогда.
Формотни их
Забавность в том, что если выдернуть первый винт, эмуляция смерти sda, то система не стартанет с sdb
Скорее всего на sdb нет загрузчика, поэтому система не стартует. Я упустил этот момент и не проверил, когда писал статью. Сейчас уже жду 8-ю версию, не хочется в 7-й разбираться.
Сильное заявление, с учетом того что RHEL 8 выйдет году эдак в 2020
Есть где-то об этом информация? Я сколько искал, ничего не нашел. Я рассчитывал, что пораньше выйдет.
CentOS релизится раз в 2-4 года.
Версия 7 выпущена 7 июля 2014, следовательно к 2018 году следует ожидать новую версию.
Я нигде не видел даже предварительной информации по дате выхода.
действительно, следуя инструкции для RAID при выдёргивании любого из двух дисков загрузки системы не будет, все ссылаются на некий баг в dracut https://habr.com/ru/post/248073/
"Напоминаю, что 32 bit или i386 редакции CentOS 7 не существует. Все дистрибутивы только x86_64, то есть 64 bit."
http://mirror.centos.org/altarch/7.2.1511/isos/i386/