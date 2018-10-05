Установка и настройка Zabbix 4.0

1-го октября 2018 года вышла новая версия бесплатной системы мониторинга, которую я постоянно использую. Я подробно расскажу об установке и начальной настройке Zabbix 4.0 на примере систем CentOS, Debian, Ubuntu со скриншотами и пояснениями. В этой версии много интересных и полезных нововведений, так что посмотреть на неё однозначно стоит.
Содержание:
- 1 Введение
- 2 Подготовка сервера CentOS к установке
- 3 Установка сервера Zabbix 4.0 в CentOS
- 4 Установка сервера Zabbix 4.0 в Ubuntu, Debian
- 5 Настройка Zabbix Frontend
- 6 Настройка Zabbix Server
- 7 Установка Zabbix Agent на Linux
- 8 Установка zabbix агент на Windows
- 9 Заключение
Введение
На сегодняшний день, по моему мнению, из бесплатных систем мониторинга именно Zabbix самая популярная и функциональная. Упоминания о ней я постоянно встречаю в технических статьях специалистов различного масштаба и организаций. К примеру, СберТех использует Zabbix как единую платформу мониторинга. ИТ отдел сети магазинов Магнит так же использует zabbix как основную систему мониторинга. Пару лет назад я смотрел выступление представителя ИТ отдела Магнита, где он подробно описывал структуру системы. На тот момент это была самая крупная инсталляция заббикса с тысячами прокси серверов для сбора данных из магазинов по всей стране. Упоминания о мониторинге заббикс я встречал у специалистов компаний 1С, Крок, Яндекс.Деньги и других. Перечислил только то, что запомнилось.
Нужно понимать, что Zabbix — система мониторинга общего назначения. У нее нет специализации в микросервисы, сеть, железо и т.д. В связи с этим, всегда может найтись инструмент, который сможет выполнять ту или иную задачу удобнее и эффективнее, чем zabbix. Но это не умоляет остальных достоинств системы. Я их вижу в первую очередь в том, что в ней можно настроить мониторинг всего, что угодно. Главное научиться подавать значения в систему. А для этого есть масса инструментов — как самих агентов, так и скриптов, которые можно подключать к сбору данных.
Система мониторинга Zabbix позволяет так или иначе завести на нее все обслуживаемые сервисы. Где-то это может быть не очень просто, но в любом случае, один универсальный инструмент удобнее, чем несколько. Мне всегда удавалось настроить желаемый мониторинг с помощью заббикса. Если не было готовых шаблонов или подходящих агентов для сбора, писал скрипты и передавал ими данные агенту. С моими (и не только) решениями по мониторингу можете познакомиться в отдельном разделе zabbix.
Чем меня еще подкупает zabbix — хорошая документация и большое комьюнити. Много выступлений от различных специалистов с описанием внедрений. Все это облегчает работу с системой. Проще принять решение как поступить в той или иной ситуации. Сами разработчики постоянно проводят встречи, приглашают выступающих, потом выкладывают видео. В общем, система со всех сторон оставляет благоприятное впечатление.
Я буду устанавливать и настраивать работу сервера zabbix на nginx, что несколько отличается от дефолтной установки, которая включает в себя веб сервер apache. В связи с этим, нам необходимо будет подготовиться.
Подготовка сервера CentOS к установке
Centos 7
Первым делом вам необходимо установить и настроить сервер CentOS 7. Перед установкой сервера Zabbix нам также нужно подготовить Web сервер. У меня есть отдельная статья по настройке web сервера на centos. Там все подробно описано. Сейчас же я кратко и без лишних комментариев выполню минимум необходимых действий для работы заббикса. Так же я не буду останавливаться на настройке iptables. Эта отдельная тема и мне не хочется ее касаться в этой статье. Либо настройте сами по моим инструкциям, либо просто отключите firewall:
# systemctl stop firewalld # systemctl disable firewalld
Подключаем репозиторий nginx и устанавливаем его:
# rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm # yum install nginx
Запускаем nginx и добавляем в автозагрузку.
# systemctl start nginx # systemctl enable nginx
Проверяем, работает ли он. Для этого открываем в браузере ссылку http://192.168.13.117/, где 192.168.13.117 — ip адрес настраиваемого сервера.
Если у вас не работает nginx, разберитесь с ним, прежде чем двигаться дальше. В первую очередь проверьте настройки фаервола. Более детально о настройке nginx у меня рассказано отдельно.
Дальше устанавливаем php-fpm. Для этого подключаем репозиторий remi и epel-release.
# yum install epel-release # rpm -Uhv http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
Активируем репу remi-php71, для этого выполняем команды:
# yum install yum-utils # yum-config-manager --enable remi-php71
Устанавливаем php 7.1 и модули к нему.
# yum install php71 php-fpm php-cli php-mysql php-gd php-ldap php-odbc php-pdo php-pecl-memcache php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-snmp php-soap php-bcmath
Запускаем php-fpm и добавляем в автозагрузку.
# systemctl start php-fpm # systemctl enable php-fpm
Проверяем, запустился ли он.
# netstat -tulpn | grep php-fpm tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 13261/php-fpm: mast
Все в порядке, запустился на порту 9000. Запустим его через unix сокет. Для этого открываем конфиг /etc/php-fpm.d/www.conf и комментируем строку:
# mcedit /etc/php-fpm.d/www.conf
;listen = 127.0.0.1:9000
Вместо нее добавляем несколько других:
listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock listen.mode = 0660 listen.owner = nginx listen.group = nginx
Заодно измените пользователя, от которого будет работать php-fpm. Вместо apache укажите nginx, отредактировав соответствующие параметры.
user = nginx group = nginx
Перезапускаем php-fpm.
# systemctl restart php-fpm
Проверяем, стартовал ли указанный сокет.
# ll /var/run/php-fpm/php-fpm.sock srw-rw----. 1 nginx nginx 0 Oct 4 15:08 /var/run/php-fpm/php-fpm.sock
На текущий момент с настройкой php-fpm закончили. Продолжаем подготовку сервера к установке zabbix.
Устанавливаем свежую версию MariaDB. Подключаем репозиторий. Для этого создаем файл /etc/yum.repos.d/mariadb.repo следующего содержания.
# mcedit /etc/yum.repos.d/mariadb.repo
# MariaDB 10.3 CentOS repository list - created 2018-10-04 12:10 UTC # http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/ [mariadb] name = MariaDB baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64 gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB gpgcheck=1
Устанавливаем последнюю версию mariadb на centos.
# yum install MariaDB-server MariaDB-client
Запускаем mariadb и добавляем в автозагрузку.
# systemctl start mariadb # systemctl enable mariadb
Запускаем скрипт начальной конфигурации mysql и задаем пароль для root. Все остальное можно оставить по-умолчанию.
# /usr/bin/mysql_secure_installation
Внесем некоторые изменения в стандартный конфиг mariadb, чтобы потом не заниматься очисткой и оптимизацией базы для zabbix. Для этого открываем конфиг mysql /etc/my.cnf.d/server.cnf и приводим его к следующему виду.
# mcedit /etc/my.cnf.d/server.cnf
[client] port = 3306 socket = /var/lib/mysql/mysql.sock default-character-set=utf8 [mysqld] character_set_server=utf8 collation-server=utf8_bin init_connect="SET NAMES utf8 collate utf8_bin" port = 3306 socket = /var/lib/mysql/mysql.sock innodb_file_per_table=1 innodb_buffer_pool_size = 768M # внимание на параметр! установить примерно в 2 раза меньше объема оперативной памяти сервера innodb_buffer_pool_instances=1 # увеличивать на 1 каждый GB innodb_buffer_pool_size innodb_flush_log_at_trx_commit = 0 innodb_log_file_size = 512M innodb_log_files_in_group = 3 innodb-strict-mode = OFF [server] [galera] [embedded] [mariadb] [mariadb-10.3]
Я добавил минимум настроек, отличных от дефолта. В статье про оптимизацию mysql их приведено гораздо больше, но со временем я понял, что зря это сделал. Реально у меня нет большого опыта в тонкой настройке mysql. Никаких тестов и проверок я не делал, а данные брал на основе других статей в интернете. Не факт, что там не было ошибок. В итоге сейчас тут только заданы некоторые важные параметры по innodb, в частности указание хранить каждую таблицу в отдельном файле, задан размер и количество бинарных логов и еще пару настроек, которые явно будут к месту (innodb_buffer_pool_size, innodb_buffer_pool_instances и innodb_flush_log_at_trx_commit). При желании, вы можете сами заняться тюнингом mysql. В общем случае, достаточно будет текущих настроек.
Перезапустите mariadb и убедитесь, что она запустилась.
# systemctl restart mariadb # systemctl status mariadb.service
Сервер баз данных mysql для нашего zabbix сервера готов. На этом предварительные настройки сервера закончены. Можно приступать к установке.
Centos 8
Как установить Centos 8 читайте в отдельной статье. Его подготовка к установке zabbix будет проще, так как в базовых репозиториях более свежий софт, который нам подходит. Вначале либо отключите firewalld, либо выполните его настройку. Я не буду на этом останавливаться, так как это тема отдельной статьи.
# systemctl stop firewalld # systemctl disable firewalld
То же самое касается SELinux. В Centos 8 я еще не разбирался, как его корректно настроить для работы с zabbix-server. Пока отключите, либо сами поищите информацию по настройке. Когда найдете, буду рад, если поделитесь в комментариях.
# mcedit /etc/sysconfig/selinux
Устанавливаем параметр:
SELINUX=disabled
Применяем изменение:
# setenforce 0
Дальше подключаем репозиторий epel.
# dnf install epel-release
Теперь подключим репозиторий nginx. Для этого создаем файл /etc/yum.repos.d/nginx.repo следующего содержания.
[nginx-stable] name=nginx stable repo baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/ gpgcheck=1 enabled=1 gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.key module_hotfixes=true
Устанавливаем nginx, запускаем и добавляем в автозагрузку.
# dnf install nginx # systemctl start nginx # systemctl enable nginx
Зайдите по адресу http://ip-сервера/ и убедитесь, что nginx запустился. Теперь отдельно установим php и модули к нему, которые понадобятся.
# dnf install php php-fpm php-cli php-mysqlnd php-gd php-ldap php-odbc php-pdo php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-snmp php-soap php-bcmath
Запускаем php-fpm и добавляем в автозагрузку.
# systemctl start php-fpm # systemctl enable php-fpm
Проверяем, стартовал ли указанный в конфиге сокет.
# ll /run/php-fpm/www.sock srw-rw----+ 1 root root 0 Oct 4 13:14 /run/php-fpm/www.sock
На текущий момент с настройкой php-fpm закончили. Продолжаем подготовку сервера к установке zabbix.
Устанавливаем сервер баз данных Mariadb.
# dnf install mariadb-server mariadb
Запускаем mariadb и добавляем в автозагрузку.
# systemctl start mariadb # systemctl enable mariadb
Запускаем скрипт начальной конфигурации mysql и задаем пароль для root. Все остальное можно оставить по-умолчанию.
# /usr/bin/mysql_secure_installation
Внесем некоторые изменения в стандартный конфиг mariadb, чтобы потом не заниматься очисткой и оптимизацией базы для zabbix. Для этого открываем конфиг mysql /etc/my.cnf.d/server.cnf и приводим его к следующему виду.
# mcedit /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf
[client] port = 3306 socket = /var/lib/mysql/mysql.sock default-character-set=utf8 [mysqld] character_set_server=utf8 collation-server=utf8_bin init_connect="SET NAMES utf8 collate utf8_bin" port = 3306 socket = /var/lib/mysql/mysql.sock innodb_file_per_table=1 innodb_buffer_pool_size = 768M # внимание на параметр! установить примерно в 2 раза меньше объема оперативной памяти сервера innodb_buffer_pool_instances=1 # увеличивать на 1 каждый GB innodb_buffer_pool_size innodb_flush_log_at_trx_commit = 0 innodb_log_file_size = 512M innodb_log_files_in_group = 3 innodb-strict-mode = OFF
Тут заданы некоторые важные параметры по innodb, в частности указание хранить каждую таблицу в отдельном файле, задан размер и количество бинарных логов и еще пару настроек, которые явно будут к месту (innodb_buffer_pool_size, innodb_buffer_pool_instances и innodb_flush_log_at_trx_commit). При желании, вы можете сами заняться тюнингом mysql. В общем случае, достаточно будет текущих настроек.
Перезапустите mariadb и убедитесь, что она запустилась.
# systemctl restart mariadb # systemctl status mariadb.service
Сервер баз данных mysql для нашего zabbix сервера готов. На этом предварительные настройки сервера закончены. Можно приступать к установке.
Установка сервера Zabbix 4.0 в CentOS
Для того, чтобы установить Zabbix Server 4.0 на Centos 7 нужно подключить репозиторий актуальной версии.
# rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.0-1.el7.noarch.rpm
Retrieving https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.0-1.el7.noarch.rpm warning: /var/tmp/rpm-tmp.fCWryx: Header V4 RSA/SHA512 Signature, key ID a14fe591: NOKEY Preparing... ################################# [100%] Updating / installing... 1:zabbix-release-4.0-1.el7 ################################# [100%]
То же самое делаем для Centos 8.
# rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/rhel/8/x86_64/zabbix-release-4.0-2.el8.noarch.rpm
Устанавливаем сам сервер заббикса.
# yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql
В зависимостях пакетов будет httpd, который нам не нужен, так как у нас будет nginx и php7.1, но я не разбирался, как поставить без него. После установки пакетов, создадим базу данных, пользователя zabbix и заполним базу.
# mysql -uroot -p Enter password: > create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin; > grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'zabpassword'; exit # zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
Теперь редактируем файл конфигурации сервера заббикс. Прописываем данные для подключения к БД, отключаем ipv6 и увеличиваем стандартный timeout.
# mcedit /etc/zabbix/zabbix_server.conf
Изменяем указанные строки, остальные не трогаем:
DBHost=localhost DBName=zabbix DBUser=zabbix DBPassword=zabpassword ListenIP=0.0.0.0 Timeout=10
Этих минимальных настроек достаточно, для работы сервера. Я рекомендую увеличивать параметр Timeout, так как он отвечает за время ожидания ответа от агента, snmp устройства или внешней проверки. Иногда стандартного значения в 4 секунды бывает недостаточно. В частности, когда используется какой-то скрипт, который долго выполняется для получения метрики. Поставьте секунд 10.
Запускаем zabbix и добавляем в автозагрузку.
# systemctl start zabbix-server # systemctl enable zabbix-server
Проверяем лог файл на наличие ошибок.
# cat /var/log/zabbix/zabbix_server.log
Настройка SELinux с zabbix
Если у вас включен SELinux, получите ошибку.
cannot start preprocessing service: Cannot bind socket to "/var/run/zabbix/zabbix_server_preprocessing.sock": [13] Permission denied.
Это нормально, сейчас настроим SELinux для нормальной работы Zabbix. Для этого устанавливаем пакет policycoreutils-python, скачиваем готовый модуль для SELinux и применяем его.
# yum install policycoreutils-python # cd ~ # curl https://support.zabbix.com/secure/attachment/53320/zabbix_server_add.te > zabbix_server_add.te # checkmodule -M -m -o zabbix_server_add.mod zabbix_server_add.te # semodule_package -m zabbix_server_add.mod -o zabbix_server_add.pp # semodule -i zabbix_server_add.pp
Теперь нам надо перезапустить zabbix-server.
# systemctl restart zabbix-server
Если у вас это не получится сделать через systemctl, значит служба зависла. Завершаем ее принудительно и запускаем снова.
# kill -9 `pidof zabbix_server` # systemctl start zabbix-server
Снова проверяйте log файл. Теперь ошибок быть не должно. Как я уже сказал, если у вас отключен SELinux, то делать описанные выше манипуляции с модулем не надо.
С серверной частью закончили. Нам нужно сделать конфиг nginx для работы web интерфейса zabbix на сервере с Centos 7. Если у вас nginx работает на том же сервере, где сам zabbix, и других виртуальных хостов нет и не будет, то правьте сразу дефолтный — /etc/nginx/conf.d/default.conf. Приводим его к следующему виду:
# mcedit /etc/nginx/conf.d/default.conf
server { listen 80; server_name localhost; root /usr/share/zabbix; location / { index index.php index.html index.htm; } location ~ \.php$ { fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock; fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; fastcgi_param PHP_VALUE " max_execution_time = 300 memory_limit = 128M post_max_size = 16M upload_max_filesize = 2M max_input_time = 300 date.timezone = Europe/Moscow always_populate_raw_post_data = -1 "; fastcgi_buffers 8 256k; fastcgi_buffer_size 128k; fastcgi_intercept_errors on; fastcgi_busy_buffers_size 256k; fastcgi_temp_file_write_size 256k; } }
Для Centos 8 конфиг будет другой, так как из репозитория zabbix прилетает готовый конфиг для php-fpm. Он находится тут — /etc/php-fpm.d/zabbix.conf. Там указан другой сокет — /run/php-fpm/zabbix.sock, который мы будем использовать.Поменяем в этом конфиге пользователя с apache на nginx и укажем свой часовой пояс.
user = nginx group = nginx php_value[date.timezone] = Europe/Moscow
После этого php-fpm надо перезапустить.
# systemctl restart php-fpm
Конфиг nginx default.conf для centos 8 будет таким:
server { listen 80; server_name localhost; root /usr/share/zabbix; location / { index index.php index.html index.htm; } location ~ \.php$ { fastcgi_pass unix:/run/php-fpm/zabbix.sock; fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; fastcgi_buffers 8 256k; fastcgi_buffer_size 128k; fastcgi_intercept_errors on; fastcgi_busy_buffers_size 256k; fastcgi_temp_file_write_size 256k; } }
Проверим конфиг на ошибки и если все в порядке, перезапустим nginx.
# nginx -t nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful # nginx -s reload
Маленький, но важный нюанс. Нам надо изменить права доступа на некоторые папки. Назначить владельца nginx.
# chown -R nginx:nginx /var/lib/php/session # chown -R nginx:nginx /etc/zabbix/web
Этот шаг нужно будет проделывать после каждого обновления php или zabbix. Связано с тем, что по-умолчанию zabbix идет в комплекте с apache и рассчитан на работу с ним. Поэтому после установки или обновления, он делает его владельцем директории /etc/zabbix/web.
Даем разрешения SELinux для работы заббикса с web сервером и базой данных.
# setsebool -P httpd_can_connect_zabbix on # setsebool -P httpd_can_network_connect_db on
Я не знаю, насколько последняя настройка актуальна, если подключение к БД локальное. У разработчиков в инструкции сказано, что в случае с postgresql даже если подключаетесь через 127.0.0.1, разрешение выдавать нужно. Насчет mysql нет комментариев.
С серверной частью закончили. Для продолжения установки zabbix сервера переходим к настройке Zabbix Frontend.
Установка сервера Zabbix 4.0 в Ubuntu, Debian
С установкой Zabbix на сервер с Ubuntu или Debian попроще, так как в стандартных репозиториях посвежее версии софта, можно использовать их. Подключаем репозитории zabbix 4.0.
Ubuntu 18:
# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.0-3+bionic_all.deb # dpkg -i zabbix-release_4.0-3+bionic_all.deb
Debian 9:
# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.0-3+stretch_all.deb # dpkg -i zabbix-release_4.0-3+stretch_all.deb
Debian 10:
# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.0-3+buster_all.deb # dpkg -i zabbix-release_4.0-3+buster_all.deb
Если у вас другие версии систем, то простой найдите ссылки пакетов под свою версию в официальном репозитории — https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/ Дальнейшая установка не будет отличаться от текущей.
Обновляем информацию о репозиториях, а заодно и последние обновления поставим:
# apt update && apt upgrade
Устанавливаем zabbix сервер:
# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php
Он по-умолчанию ставится с apache, который сразу же запускается. Остановим его и отключим:
# systemctl stop apache2 # systemctl disable apache2
Ставим отдельно nginx и php-fpm:
# apt install nginx php-fpm
Запускаем скрипт начальной конфигурации mysql и задаем пароль для root. Все остальное можно оставить по-умолчанию.
# /usr/bin/mysql_secure_installation
Отредактируем некоторые параметры Mariadb в конфиге /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf. Добавляем туда в секцию [mysqld]:
# mcedit /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
innodb_file_per_table=1 innodb_buffer_pool_size = 768M # внимание на параметр! установить примерно в 2 раза меньше объема оперативной памяти сервера innodb_buffer_pool_instances=1 # увеличивать на 1 каждый GB innodb_buffer_pool_size innodb_flush_log_at_trx_commit = 0 innodb_log_file_size = 512M innodb_log_files_in_group = 3
Перезапустите mariadb и убедитесь, что она запустилась.
# systemctl restart mariadb # netstat -tulnp | grep mysqld tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 16753/mysqld
Cоздадим базу данных, пользователя zabbix, и заполним базу.
# mysql -uroot -p Enter password: > create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin; > grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'zabpassword'; exit # zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
Теперь редактируем файл конфигурации сервера заббикс. Прописываем данные для подключения к БД, отключаем ipv6 и увеличиваем стандартный timeout.
# mcedit /etc/zabbix/zabbix_server.conf
Изменяем указанные строки, остальные не трогаем:
DBHost=localhost DBName=zabbix DBUser=zabbix DBPassword=zabpassword ListenIP=0.0.0.0 Timeout=10
Этих минимальных настроек достаточно, для работы сервера. Я рекомендую увеличивать параметр Timeout, так как он отвечает за время ожидания ответа от агента, snmp устройства или внешней проверки. Иногда стандартного значения в 4 секунды бывает недостаточно. В частности, когда используется какой-то скрипт, который долго выполняется, для получения метрики. Поставьте секунд 10.
Запускаем zabbix и добавляем в автозагрузку.
# systemctl start zabbix-server # systemctl enable zabbix-server
Проверяем запустился ли.
# netstat -tulnp | grep zabbix_server tcp 0 0 0.0.0.0:10051 0.0.0.0:* LISTEN 16847/zabbix_server
Все в порядке. Запускаем nginx, который у нас будет выступать в качестве web сервера.
# systemctl start nginx # systemctl enable nginx
Убедимся, что в качестве web сервера работает nginx.
# netstat -tulnp | grep 80 tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 17075/nginx: master tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 17075/nginx: master
Нам нужно сделать конфиг nginx для работы web интерфейса zabbix. Если у вас nginx работает на том же сервере, где сам zabbix, и других виртуальных хостов нет и не будет, то правьте сразу дефолтный — /etc/nginx/sites-available/default.conf. Приводим его к следующему виду:
# mcedit /etc/nginx/sites-available/default.conf
server { listen 80; server_name localhost; root /usr/share/zabbix; location / { index index.php index.html index.htm; } location ~ \.php$ { fastcgi_pass unix:/run/php/php7.2-fpm.sock; # проверьте этот путь, для разных версий php он будет разный fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; fastcgi_param PHP_VALUE " max_execution_time = 300 memory_limit = 128M post_max_size = 16M upload_max_filesize = 2M max_input_time = 300 date.timezone = Europe/Moscow always_populate_raw_post_data = -1 "; fastcgi_buffers 8 256k; fastcgi_buffer_size 128k; fastcgi_intercept_errors on; fastcgi_busy_buffers_size 256k; fastcgi_temp_file_write_size 256k; } }
Проверим конфиг на ошибки и если все в порядке, перезапустим nginx.
# nginx -t nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful # nginx -s reload
С серверной частью закончили. Для продолжения установки zabbix сервера переходим к настройке Zabbix Frontend.
Настройка Zabbix Frontend
Идем в браузер и открываем адрес http://192.168.13.117. Вы должны увидеть установщик Zabbix 4.0.
Нажимаем Next step и начинаем настройку web интерфейса. На следующей странице будет проверка требований. У вас должны быть выполнены все требования. В зависимости от системы и версии php, информация будет в каждом случае разниться.
На следующем этапе указываем параметры доступа к базе данных, потом Zabbix server details. Там можно ничего не указывать, а оставить дефолтные параметры. Потом будет страница с проверкой введенных данных. Если все в порядке, то заканчивайте установку. В конце увидите сообщение: Congratulations! You have successfully installed Zabbix frontend.
После нажатия на Finish увидите окно авторизации Zabbix сервера.
Стандартная учетная запись для входа в web интерфейс zabbix следующая:
- Пользователь Admin
- Пароль zabbix
После логина увидите стандартный dashboard.
На этом установка бесплатного сервера мониторинга zabbix окончена. Можно приступать к настройке.
Настройка Zabbix Server
Создание учетной записи и смена пароля
Первое, что нужно сделать — сменить стандартные учетные данные для входа. Можно просто поменять пароль пользователя admin, но лучше создать новую учетную запись с правами суперпользователя, а админа удалить. Для этого идем в раздел Administration -> Users и нажимаем Create User.
Заполняем все необходимые поля. Можно выбрать русский язык. Обычно я стараюсь работать в английском, но в случае с заббиксом можно сделать исключение. Он очень качественно локализован и проблем не возникает. Не забудьте зайти во вкладку Permissions и выбрать User type — Zabbix Super Admin.
Теперь можно зайти под новым пользователем, а Admin удалить. Но система не даст его удалить, так как он является владельцем некоторых объектов:
- карты сети — Local Network
- комплексного экрана Zabbix server
- панелей Global view и Zabbix server health
Они создаются автоматически при установке заббикса. Вам нужно сменить у них владельца на нового пользователя. После этого стандартного админа можно будет удалить.
Настройка email оповещений
Дальше нужно настроить очень важную часть системы мониторинга — уведомления на email. Без нее система мониторинга не выглядит целостной и полноценной. Zabbix сервер поддерживает отправку почты через сторонние smtp серверы. Настроим один из них. Для этого идем в раздел Администрирование -> Способы оповещений и нажимаем на Email.
Покажу на примере настроек ящика в Яндексе.
Это мы настроили адрес отправки. Теперь нужно пользователю добавить адрес для получения оповещений. Для этого идем в Администрирование -> Пользователи, выбираем своего пользователя. Идем во вкладку Оповещения и жмем Добавить. Добавляйте свой ящик и нажимайте Обновить.
Зайдите еще раз в учетную запись и убедитесь, что ящик добавили.
Дальше нужно активировать отправку уведомлений по событиям. Для этого идем в Настройка -> Действия и жмем на Деактивировано, чтобы стало Активировано.
Все, отправку уведомлений мы настроили, осталось подождать срабатывания триггера, чтобы проверить. Сделаем это позже, когда подключим хост к мониторингу.
Если вам нужны оповещения в telegram, то читайте отдельную статью на эту тему. Так же рекомендую ознакомиться с материалом на тему настройки повторяющихся уведомлений в заббиксе. Для многих триггеров может оказаться очень полезной возможностью. Например, можно каждый день напоминать об окончании времени делегирования домена, пока он не будет продлен.
Так же zabbix умеет звонить через asterisk для оповещения о событиях.
Изменение шаблона стандартных оповещений
Я обычно изменяю стандартный шаблон уведомлений заббикса. Располагается он в разделе Настройка -> Действия, называется Report problems to Zabbix administrators.
Я вношу следующие изменения. Меняю шаблон темы письма при проблеме и восстановлении. В стандартном шаблоне в теме письма нет информации об имени хоста. В некоторых шаблонах триггера указано имя хоста, но есть и такие, где нет этой информации. В итоге в оповещении сразу не видно, о каком хосте идет речь. В моем же шаблоне сразу в теме будет указано имя хоста далее статус, а потом все остальное. Вот пример старого и нового оповещения:
Мне мой вид кажется более наглядным. Шаблон меняет на следующий:
{HOST.NAME} - {TRIGGER.STATUS}: {TRIGGER.NAME}
Он одинаковый и для проблемы, и для восстановления.
Изменение стандартных шаблонов мониторинга
На своих серверах мониторинга я изменяю некоторые параметры стандартных шаблонов, чтобы было меньше бесполезных и неинформативных срабатываний. Вот список того, что я делаю.
- В шаблоне Template App Zabbix Agent отключаю триггер Version of zabbix_agent(d) was changed on {HOST.NAME}. Если его оставить, то после каждого обновления zabbix агента вы будете получать уведомление. Лично мне эта информация не нужна.
- В шаблоне Template OS Linux меняю в триггере Disk I/O is overloaded on {HOST.NAME} значение со стандартных 20% до 50%. Я считаю, что начинать беспокоиться и смотреть на машину надо при этом значении. Но вы можете подобрать под свои нужды.
- В этом же шаблоне в правиле обнаружения Mounted filesystem discovery добавляю еще один прототип триггера, скопировав Free disk space is less than 20% on volume {#FSNAME}. Новый шаблон полностью идентичен скопированному, только вместо 20% указываю 5% и ставлю важность с «Предупреждение» на «Высокая». Я добавляю еще одно оповещение, если свободного места на дисках остается меньше 5%. Стандартные 20% очень высокий порог, особенно если большой диск. Оперативное решение проблемы не требуется. Из-за этого часто откладываешь чистку диска на потом и забываешь о ней. Теперь будет еще один страховочный триггер, после которого точно надо идти и прямо сейчас разбираться с местом. В триггере на 20% свободного места ставлю разрешение на закрытие триггера вручную.
- В этом же шаблоне в триггере Lack of free swap space on {HOST.NAME} меняю порог срабатывания с 50% до 20%, либо вообще отключаю его. Сейчас много серверов работают без swap. Хотя лично я всегда его создаю и подключаю.
- В шаблоне Template OS Windows отключаю Правило обнаружения Windows service discovery. В дефолтном варианте оно генерирует очень много ненужных итемов и оповещений. Если нужен мониторинг какой-то службы windows, я делаю для этого отдельный шаблон.
Общие настройки
В общих настройках zabbix server, которые располагаются в разделе Администрирование -> Общие я меняю следующие параметры:
- В разделе Рабочее время выставляю актуальные рабочие часы.
- В разделе Опции отображения триггеров меняю значения Отображать триггеры в состоянии ОК в течении и Мигание триггеров при изменении состояния на 1 минуту. Это просто мои предпочтения. Мне не нравится, когда триггеры долго мигают, либо висят уже закрытые.
- В разделе Прочее меняю Обновление неподдерживаемых элементов данных на 1 минуту. Это актуально во время отладки новых шаблонов.
Установка Zabbix Agent на Linux
Если вы хотите установить zabbix-agent на сам сервер мониторинга, то ничего делать не надо, кроме самой установки. Для других систем необходимо подключить репозитории заббикса, которые мы использовали во время установки сервера. Можете посмотреть их в соответствующих разделах для своей системы.
Установка zabbix agent в Centos:
# yum install zabbix-agent
Тоже самое в Ubuntu/Debian:
# apt install zabbix-agent
Для работы с сервером, который установлен локально на этой же машине, больше никаких настроек не надо делать. Если же вы будете устанавливать zabbix agent на другую машину, то в файле конфигурации агента /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf нужно будет задать следующие параметры:
# mcedit /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
Server=192.168.13.117 ServerActive=192.168.13.117 Hostname=srv10 # имя вашего узла мониторинга, которое будет указано на сервере zabbix, Zabbix server если это сам сервер заббикса
Запускаем агент и добавляем в автозагрузку:
# systemctl start zabbix-agent # systemctl enable zabbix-agent
Проверяем лог файл.
# cat /var/log/zabbix/zabbix_agentd.log 14154:20181004:201307.800 Starting Zabbix Agent [Zabbix server]. Zabbix 4.0.0 (revision 85308). 14154:20181004:201307.800 **** Enabled features **** 14154:20181004:201307.800 IPv6 support: YES 14154:20181004:201307.800 TLS support: YES 14154:20181004:201307.800 ************************** 14154:20181004:201307.800 using configuration file: /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf 14154:20181004:201307.800 agent #0 started [main process] 14157:20181004:201307.801 agent #3 started [listener #2] 14159:20181004:201307.802 agent #5 started [active checks #1] 14155:20181004:201307.804 agent #1 started [collector] 14158:20181004:201307.806 agent #4 started [listener #3] 14156:20181004:201307.810 agent #2 started [listener #1]
Все в порядке. Идем в веб интерфейс и проверяем поступление данных. Для этого идем в раздел Мониторинг -> Последние данные. Указываем в разделе Узлы сети Zabbix Server и ждем поступления первых данных. Они должны пойти через 2-3 минуты после запуска агента.
Теперь попробуем остановить агент и проверить, придет ли уведомление на почту. Идем в консоль и выключаем агента:
# systemctl stop zabbix-agent
Ждем минимум 5 минут. Именно такой интервал указан по-умолчанию для срабатывания триггера на недоступность агента. После этого проверяем главную панель, виджет Проблемы.
Проверяйте email ящик. Туда должно прийти уведомление от заббикс сервера.
Установка zabbix агент на Windows
Для полноты картины добавим к серверу один агент, установленный на windows машину и настроим ее мониторинг. Для этого идем на страницу загрузок https://www.zabbix.com/download_agents и скачиваем самую последнюю версию агента для Windows.
Распаковываем архив. Создаем на диске С: папку zabbix и купируем туда следующие файлы:
- zabbix_agentd.exe
- zabbix_get.exe
- zabbix_sender.exe
- zabbix_agentd.win.conf
Исполняемые файлы берете той разрядности, какая у вас в системе. В исходном архиве есть как x32 так и x64. Дальше открываем командную строку с правами администратора и выполняем следующую команду для установки zabbix agent на windows:
c:/zabbix/zabbix_agentd.exe --config c:/zabbix/zabbix_agentd.win.conf --install
Открываем файл zabbix_agentd.win.conf любым текстовым редактором и изменяем следующие параметры:
LogFile=c:\zabbix\zabbix_agentd.log LogFileSize=1 Server=192.168.13.117 ServerActive=192.168.13.117 Hostname=win10-01
Открываем оснастку со службами, ищем службу с именем Zabbix agent и запускаем ее.
Не забываем создать разрешающее правило в Брандмауэр, если он у вас включен. Для этого идем в Панель управления\Система и безопасность\Брандмауэр Windows — Дополнительные параметры — Правило для входящих подключений — Создать правило.
- Тип правила: Для порта;
- Протоколы и порты: Протокол TCP; Определенные локальные порты: 10050;
- Действие: Разрешить подключение;
- Профиль (ставим галочки): Доменный, Частный, Публичный;
- Имя: Zabbix Agent;
Чтобы работал мониторинг windows машины, нужно добавить на сервер мониторинга host с таким же hostname, что мы указали в конфиге агента. Для этого идем в web панель, открываем раздел Настройка -> Узлы сети и жмем Создать узел.
На первой вкладке указываем имя хоста, такое же, как на клиенте, добавляем в любую существующую группу и задаем ip адрес компьютера.
Потом переходим на вкладку Шаблоны и нажимаем Выбрать. Выбираем шаблон Template OS Windows и жмем маленькую ссылку Добавить, затем большую Добавить.
Новый host мониторинга добавлен, осталось подождать несколько минут свежих данных. Проверить их можно там, где и раньше, в Последних данных, выбрав новый хост.
На этом установка и настройка мониторинга windows с помощью zabbix agent закончена. Можно добавлять новые компьютеры с разными версиями windows. Одна и та же версия агента подходит для всех, и десктопных, и серверных систем.
Заключение
На этом установка и базовая настройка сервера мониторинга zabbix 4.0 завершена. Советы, замечания, исправления прошу оставлять в комментариях.
Команда заббикс внимательно следит за обратной совместимостью своих продуктов. Благодаря этому переход на новые версии проходит безболезненно. Нет необходимости перенастраивать или исправлять старые наработки. В новых версиях только добавляется функционал, старый чаще всего не претерпевает изменений, им можно дальше пользоваться. Бывают, конечно, исключения, но редко.
Материалы по настройке мониторинга различных систем и сервисов не устаревают и остаются актуальным для самых новых релизов. Вот пример мониторинга различных служб и сервисов, приведенных на моем сайте. Возможно, что-то из этого вам будет интересно и полезно.
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- Web сайтов.
- Принтеров по snmp.
- SSH подключений.
- Времени делегирования доменов.
- Создания бэкапов.
- Времени отклика сайта.
- Сервера телефонии asterisk.
- SMART жестких дисков.
- Срок действия сертификатов SSL.
- Почтового сервера postfix.
- Звонок-оповещение Zabbix через Asterisk на мобильный телефон.
- Лог файлов.
- Установка и настройка zabbix прокси.
- Размеров бэкапов.
- Файлового сервера Synology.
- Программного рейда MDADM.
- Служб в Linux.
- MySQL репликации.
- Web сервера nginx и php-fpm.
- Температуры процессора.
Добрый день! Пытаюсь разобраться со следующей проблемой:
2237:20200303:094544.021 [Z3001] connection to database ‘zabbix’ failed: [1045] Access denied for user ‘zabbix’@’localhost’ (using password: YES)
2237:20200303:094544.021 database is down: reconnecting in 10 seconds
При том, что у пользователя ‘zabbix’@’localhost’ есть права на базу zabbix (также экспериментировал с полными правами):
+————————————————————————————————————————+
| Grants for zabbix@localhost |
+————————————————————————————————————————+
| GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ‘zabbix’@’localhost’ IDENTIFIED BY PASSWORD ‘*5411CEC8C031C193146E796145EF97E3948074EC’ |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `zabbix`.* TO ‘zabbix’@’localhost’ |
+————————————————————————————————————————+
CentOS v7. SELinux отключен.
К сожалению, мой уровень знаний базовый. Прошу простить, если вопрос тупой.
Тут четко написано, что нет доступа к базе для пользователя zabbix.
connection to database ‘zabbix’ failed: [1045] Access denied for user ‘zabbix’@’localhost’ (using password: YES)
Разбирайтесь, почему так.
Не вопрос тупой. Я тупой. Банально ошибся в пароле : zab вместо zeb.
Сервер стартанул, но http://192.168.Х.Х/ до сих пор выдает приветственную страницу nginx.
Не подскажете, куда копать?
Вопрос снят. Если в браузере не указывать порт — приветственная страница nginx, если порт указать — страница zabbix.
После установки Zabbix выдаёт такую ошибку. Подскажите, как исправить? Права на папку уже /var/lib/php/session выдал
session_start(): open(/var/lib/php/session/sess_13dstr8fmv51gnlpqa40hrchln, O_RDWR) failed: Permission denied (13) [zabbix.php:21 → require_once() → ZBase->run() → ZBase->processRequest() → CController->__construct() → CSession::start() → session_start() in include/classes/core/CSession.php:45]
session_write_close(): open(/var/lib/php/session/sess_13dstr8fmv51gnlpqa40hrchln, O_RDWR) failed: Permission denied (13) [zabbix.php:21 → require_once() → ZBase->run() → ZBase->processRequest() → CController->__construct() → CSession::start() → session_write_close() in include/classes/core/CSession.php:49]
session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) [zabbix.php:21 → require_once() → ZBase->run() → ZBase->processRequest() → CController->__construct() → CSession::start() → session_write_close() in include/classes/core/CSession.php:49]
session_start(): open(/var/lib/php/session/sess_13dstr8fmv51gnlpqa40hrchln, O_RDWR) failed: Permission denied (13) [zabbix.php:21 → require_once() → ZBase->run() → ZBase->processRequest() → CController->run() → CControllerDashboardView->checkInput() → CController->validateInput() → CSession::keyExists() → CSession::open() → session_start() in include/classes/core/CSession.php:145]
session_write_close(): open(/var/lib/php/session/sess_13dstr8fmv51gnlpqa40hrchln, O_RDWR) failed: Permission denied (13) [zabbix.php:21 → require_once() → ZBase->run() → ZBase->processRequest() → CController->run() → CControllerDashboardView->checkInput() → CController->validateInput() → CSession::keyExists() → CSession::close() → session_write_close() in include/classes/core/CSession.php:156]
session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) [zabbix.php:21 → require_once() → ZBase->run() → ZBase->processRequest() → CController->run() → CControllerDashboardView->checkInput() → CController->validateInput() → CSession::keyExists() → CSession::close() → session_write_close() in include/classes/core/CSession.php:156]
Поменял в файле php.ini
session.save_path = «/tmp/»
Теперь
session_start(): open(/var/lib/php/session/sess_13dstr8fmv51gnlpqa40hrchln, O_RDWR) failed: ???????? ? ??????? (13) [zabbix.php:21 → require_once() → ZBase->run() → ZBase->processRequest() → CController->__construct() → CSession::start() → session_start() in include/classes/core/CSession.php:45]
session_write_close(): open(/var/lib/php/session/sess_13dstr8fmv51gnlpqa40hrchln, O_RDWR) failed: ???????? ? ??????? (13) [zabbix.php:21 → require_once() → ZBase->run() → ZBase->processRequest() → CController->__construct() → CSession::start() → session_write_close() in include/classes/core/CSession.php:49]
session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) [zabbix.php:21 → require_once() → ZBase->run() → ZBase->processRequest() → CController->__construct() → CSession::start() → session_write_close() in include/classes/core/CSession.php:49]
session_start(): open(/var/lib/php/session/sess_13dstr8fmv51gnlpqa40hrchln, O_RDWR) failed: ???????? ? ??????? (13) [zabbix.php:21 → require_once() → ZBase->run() → ZBase->processRequest() → CController->run() → CControllerDashboardView->checkInput() → CController->validateInput() → CSession::keyExists() → CSession::open() → session_start() in include/classes/core/CSession.php:145]
session_write_close(): open(/var/lib/php/session/sess_13dstr8fmv51gnlpqa40hrchln, O_RDWR) failed: ???????? ? ??????? (13) [zabbix.php:21 → require_once() → ZBase->run() → ZBase->processRequest() → CController->run() → CControllerDashboardView->checkInput() → CController->validateInput() → CSession::keyExists() → CSession::close() → session_write_close() in include/classes/core/CSession.php:156]
session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) [zabbix.php:21 → require_once() → ZBase->run() → ZBase->processRequest() → CController->run() → CControllerDashboardView->checkInput() → CController->validateInput() → CSession::keyExists() → CSession::close() → session_write_close() in include/classes/core/CSession.php:156]
Судя по всему что-то не так выдали. Есть четкое указание, что с правами проблемы.
session_start(): open(/var/lib/php/session/sess_13dstr8fmv51gnlpqa40hrchln, O_RDWR) failed: Permission denied
chmod 777 /var/lib/php/session/sess_13dstr8fmv51gnlpqa40hrchln
Теперь в файле несколько файлов появилось
sess_138pel2nchmqf8fbngc6b5h905 sess_13dstr8fmv51gnlpqa40hrchln sess_hrrhvs7215ak4v6issdkm3tsh5 sess_l6c112300c25ldjuc9lcmh2dj5 sess_t7emjpgind0rckca4r4ofokb0
Содержимое одинаковое
serverCheckResult|b:0;serverCheckTime|i:1582269869;
Заработало
Мой сервер случайно выключили из розетки и теперь mysql (mariadb) упала и сколько не перезагружал, субд не запускается, пишет
ERROR 2002 (HY000): Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/var/run/mysqld/mysqld.sock’ (2)
это при попытке в ручную подключился к субд, поковыряться.
у меня одна мысль — как полностью вычистить субд и заново установить?
я знаю что вы мне сможете подсказать! ))
Полная очистка бд равносильна установки zabbix с нуля. Смотрите лог mysql сервера после запуска. Там будет указана ошибка из-за которой сервер не запускается. Скорее всего все можно восстановить, либо потерять только одну таблицу.
Замените строку — #yum install MariaDB-server MariaDB-client
На — #yum install mariadb-server mariadb-client
так как в репозитории названия без капса.
Это если из базового ставить. В репозитории Mariadb с большой буквы пакеты.
Про настройку Selinux на Centos 8 написано здесь:
https://ahmermansoor.blogspot.com/2019/12/install-zabbix-4-server-on-centos-8.html
По крайней мере у меня получилось.
Спасибо, посмотрю.
Огромное спасибо за статью.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой:
В системе время стоит правильное, а на гарфиках разница 6 часов. Сделал все по статье, в «/etc/nginx/conf.d/default.conf» стоит нужная зона.
Может кто знает, как решить данную проблему?
Заранее спасибо!
Возможно в настройках php стоит не тот часовой пояс.
Спасибо за статейку . Моща
Не приходят письма на gmail . Вычитал что гугл блокирует вход сторонним приложениям . Как побороть эту штуку ?
Вроде не блокирует ничего. Я не сталкивался. Если все правильно настроить, письма ходят. Это же обычная smtp авторизация.
Ставлю на чистой деб10ке, всё по пунктам. И в месте экспорта структуры БД ловлю ошибку
# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
Enter password:
ERROR 1050 (42S01) at line 1: Table ‘users’ already exists
Что не так?
Ну и как следствие, при попытке запуска забикса
cannot use database «zabbix»: its «users» table is empty
Снёс базу, создал заново.
Импортируем (в начале описался, вместо экспорта), получаем
ERROR 1118 (42000) at line 1278: Row size too large (> 8126). Changing some columns to TEXT or BLOB may help. In current row format, BLOB prefix of 0 bytes is stored inline.
Предварительная настройка БД конечно же сделана. По данной ошибке гуглися innodb_log_file_size, но мы же его увеличили.
Уже были такие ошибки в комментариях. Вот решение — https://serveradmin.ru/ustanovka-i-nastroyka-zabbix-4-0/#comment-10283
Спасибо, на будущее учту. Уже переустановил ось и заинсталил забикс по оф.доке, всё ок, еду дальше. Кстати, забикс в связке с nginx ставится гораздо проще, просто при установке указывается нжинкс, а не апач. Тоже самое с БД postageSQL вместо mysql.
https://www.zabbix.com/documentation/current/ru/manual/installation/install_from_packages/debian_ubuntu
Да, я уже видел эти пакеты и инструкции. Они недавно появились. Все стало проще. К новой версии zabbix 5.0 будет новая статья с учетом этих изменений.
Приветствую.
Ну, не знаю, Владимир. Видимо у меня руки из ж… растут. Уже с год не могу по вашим разным инструкциям этот чертов Zabbix поставить. То одно, то другое. Вот теперь выдает:
Проблема: cannot install the best candidate for the job
— nothing provides libssh2.so.1()(64bit) needed by zabbix-server-mysql-4.0.16-1.el8.x86_64
(try to add ‘—skip-broken’ to skip uninstallable packages or ‘—nobest’ to use not only best candidate packages)
на моменте установки самого Zabbix…
Все равно, большое спасибо за ваши труды.
Решение:
Перед установкой выполняем следующее
dnf install http://mirror.centos.org/centos/8.0.1905/AppStream/x86_64/os/Packages/libssh2-1.8.0-8.module_el8.0.0+189+f9babebb.1.x86_64.rpm
Приветствую, очень прошу помочь, у меня возникла следующая проблема: всё делал по гайду, всё установлено, конфиги подкорректированы, логи без ошибок. Однако при попытке зайти в инсталлятор через браузер упорно вылезает страница nginx. В чём может быть проблема и какое есть решение? Заранее спасибо за помощь.
Очевидно, что что-то не так настроено в nginx. Какая именно страница nginx вылезает?
Стартовая,привествующая
(Welcome to nginx!
If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.
For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.
Thank you for using nginx.)
Ну точно, к гадалке не ходи :) Проверяйте настройку nginx. У вас судя по всему не указан путь к исходникам заббикс — /usr/share/zabbix
Есть же видео, посмотрите, как я настраиваю и повторите. Уже не знаю, как еще подробнее это все описать.
Разобрался,в итоге,как бы это нелепо не звучало,всё было в порядке,но надо было в адресной строке в браузере приписать /index.php,хотя я был уверен,что должна быть автоматическая переадресация.
Спасибо большое за помощь и за ваш контент,очень помогает!
Собственно вот что пишет: при запуске агента на файл-сервере, который я буду мониторить
30501:20200121:125307.542 using configuration file: /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
30501:20200121:125307.552 agent #0 started [main process]
30514:20200121:125307.553 agent #3 started [listener #2]
30515:20200121:125307.554 agent #4 started [listener #3]
30516:20200121:125307.554 agent #5 started [active checks #1]
30513:20200121:125307.554 agent #2 started [listener #1]
30512:20200121:125307.554 agent #1 started [collector]
30516:20200121:125307.559 no active checks on server [10.200.197.200:10051]: host [ufs] not found
то есть я указал имя сервера в конф файле, а он мне вот что в итоге выдаёт
Хоста с именем ufs нет на Zabbix-server.
а как его туда добавить?
В веб интерфейсе:
Настройка -> Узлы сети -> Добавить узел сети.
# systemctl restart mariadb
# netstat -tulnp | grep mysqld
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN 16753/mysqld
Вот тут му перезапускаем службу mariadb? Или masql? Потому что mariadb при этом пишет не найдена
Пробуйте тогда mysqld перезапускать. В разных дистрибутивах она может по-разному называться. Где-то mariadb, а где-то по старинке mysql или mysqld.
День добрый! Делал установку по статье для убунту 16.04. Однако не вижу установщик Zabbix 4.0 при вводе локального ip пк. Пишет страница не найдена. Ip v6 отключал. Куда копать?
Возможно web сервер не запущен.
Доброго времени суток!
Владимир, подскажите, пожалуйста, кок можно дать доступ только на чтение (на уровне гостя) к комплексным экранам определённому пользователю, например «outsource»?! Спасибо!
Не понял, в чем конкретно проблема? Стандартная модель прав доступа не позволяет это сделать? По-моему, через стандартную систему прав доступа это можно настроить.
Добрый день. Описываю по шагам, как это сделать.
1. Переходите Администрирование — Группа пользователей. Создаете группу называете как вам удобно (например Outsource), — переходите во вкладку Права доступаи выбираете тут группу в которую входят узлы из комплексного экрана (например у вас есть 2 сервера в группе Гипервизоры и из этих двух серверов вы создали комплексный экран) Так вот, выбирается эта группа Гипервизоры и дается для нее права доступа Чтение.
Нажимаете Сохранить(обновить)
2. Переходите АДминистрирование — Пользователи и нажимаете создать пользователя. Называете как вам удобно (например outsource), выбираете для него группу(созданная вами в шаге 1), задаете пароль, далее переходите во вкладку Права доступа и выставляете Тип пользователя Zabbix Пользователь. Нажимаете сохранить (обновить)
3. Перейдите Мониторинг — Комплексные экраны и в списке есть ваш комплексный экран, нажимаете на нем Свойства переходите во вкладку Общий доступ и тут вы видите Список групп и Список пользователей для общего доступа, выбираете группу созданную вами на шаге1 и пользователя на шаге 2 и даете им ТОлько чтение. Нажимаете Сохранить (обновить)
4. Перейдите Мониторинг — Карты сетей и выбираете ту карту сетей, в которую сходят узлы из которых вы создали комплексный экран, нажимаете на нем свойства переходите во вкладку Общий доступ и тут вы видите Список групп и Список пользователей для общего доступа, выбираете группу созданную вами на шаге1 и пользователя на шаге 2 и даете им ТОлько чтение. Нажимаете Сохранить (обновить) и всё.
Логинитесь под созданным пользователем и убеждаетесь, что доступен комплексный экран и изменить вы не можете его.
Добрый день. Все делал по инструкции, а файл create.sql.gz не создался в директории. Была ли такая проблема у кого? как быть в этом случае?
gzip: /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/create.sql.gz: No such file or directory
Такая же ситуация, решили вопрос?
День добрый , настраиваю на 10 дебиане, все шаги прошел , при запуске веб интерфейса вижу
Debian LogoApache2 Debian Default Page
Сам apache отключал, как указано в статье, php nginx запущен
если пробовать запустить ip/zabbix вижу это 404 Not Found
nginx/1.14.2
php 7.3 вот конфиг
server {
listen 80;
server_name localhost;
root /usr/share/zabbix;
location / {
index index.php index.html index.htm;
}
location ~ \.php$ {
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.3-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
fastcgi_param PHP_VALUE »
max_execution_time = 300
memory_limit = 128M
post_max_size = 16M
upload_max_filesize = 2M
max_input_time = 300
date.timezone = Europe/Moscow
always_populate_raw_post_data = -1
«;
fastcgi_buffers 8 256k;
fastcgi_buffer_size 128k;
fastcgi_intercept_errors on;
fastcgi_busy_buffers_size 256k;
fastcgi_temp_file_write_size 256k;
}
}
никак не могу догнать где ошибка.
вам удалось решить проблему ? поделитесь, пожалуйста, опытом
Добрый день! Два раза повторял установку, но апач продолжает работать. ubuntu 18.04 server
Что я делаю не так?
А при чем тут апач? Заббикс то работает? :) У вас цель какая? Апач можно просто выключить.
вам удалось решить проблему ? поделитесь, пожалуйста
Я так понимаю, ответом мне ваша же статья)
https://serveradmin.ru/centos-8-locale-for-language-ru_ru-is-not-found-on-the-server/
Да, все верно. Я как раз с этой же проблемой столкнулся, когда zabbix на centos 8 перенес.
Глупый вопрос, но я с CentOS практически не работаю. Как сгенерировать и установить русскую локаль в 8-й версии? Не могу переключиться на русский язык в Zabbix
# mcedit /etc/nginx/sites-available/default
При выполнении данной команды у меня ошибка.
Насколько я понимаю, из-за того что в каталоге nginx у меня нет папки sites-available. Я что-то неправильно сделал? Почему-то не вижу в комментариях такого вопроса. Как это можно исправить?
Судя по всему что-то не так. Можете зайти в директорию /etc/nginx и посмотреть, что у вас там есть. Вам надо отредактировать дефолтный конфиг. Обычно он называется default.conf.
В статье ошибка была, файл называется default.conf, а не default.
Из мана с сайт nginx
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/
в статье пропущено /centos/ в части про 8 центось
Не понял, что именно пропущено? Там указан вот этот урл:
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/
Как и должно быть.
Да, прошу прощения. Понедельник, утро…
А в каком месте я что-то не учел если после всех действий получаю 403 вместо веб интерфейса?
Еще два раза прошелся по мануалу. Ставил с нуля центось 8, все перепроверил. 403 ошибка при попытке зайти по адресу.
Конь, внимательнее надо быть. Понедельник день реально тяжелый.
Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно мониторить Микотик, настроенный на два провайдера со статическими ip адресами по SNMP. Не хочется создавать 2 узла сети на каждый ip микротика. Микротик настроен так, что если ложится 1 провайдер то влючается 2 и при появлении 1 отрубается 2 канал. Не знал в какой раздел написать, поэтому написал сюда. За ранее благодарен
Интересный вопрос. Так сходу не придумаю, как лучше сделать. Иногда в моей схеме у меня к мониторингу подключение идет через vpn. В таком случае добавлять микротик можно по адресу vpn сети. Второй костыльный вариант — сделать триггер и скрипт, который при отключении ip адреса микротика будет через api заббикса менять ip адрес в свойставх хоста с микротиком.
Может что-то еще получше придумать. Когда реализуете, поделитесь, как в итоге сделали. Интересно.
Уважаемый автор!
Спасибо за развернутую статью.
Уже 2й раз пользуюсь подробными мануалами на этом сайте
Отблагодарил малой суммой
Пишу не хвастовства ради, а чтобы вы знали — ваш труд ценят.
Спасибо, я знаю, что ценят. Посещаемость сайта тому подтверждение и многотысячные просмотры статей. В статьях счетчики просмотров реальные.
всё делал по вашей инструкции
после того как добавляю в автозагрузку , появляется ошибка
[root@localhost]# systemctl enable zabbix-server
Failed to lookup unit file state: Invalid argument
что делать?
в логах нашёл вот такую ошибку
zabbix-server-mysql.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Это в какой системе?
fedora server
Не смущает, что инструкция не подходит для fedora server?
чисто ради интереса решил попробовать, ядро, и менеджер пакетов один и тот же. Всё нормально шло до запуска zabbix.
Вы встречали ошибку которую я в предыдущем коментарии написал?
Нет.
Добрый день, поставил centos 8 minimal на hyper-V
пробую поставить zabbix
появляется ошибка
curl: (22) The requested URL returned error: 404
всё что я пытаюсь установить через rpm -Uvh https://
не получается
ping на все сайты идут
Попробуйте загрузить через wget и установить через rpm, указывая локальный файл. А вообще — 404 это ошибка веб сервера. Либо урл неправильный, либо удаленный сервер не отвечает. Можно попробовать скачать пакеты с другого компьютера и потом скопировать на целевой сервер.
на обычном компьютере когда centos ставил всё нормально скачивает.
Проблема в hyper V скорее всего
Пиздец,я 3 дня возился с разными мануалами по теме установки заббикса.
И знаете что?
Это просто восхитительная статья,которая помогла мне черт подери его установить!
если что у меня бунта 18.04 . устанавливал на виртуалке.
среди проблем были проблемы с загрузкой служб,и я скажу вам одно — читайте логи!большинство проблем было связано с грамматическими ошибками при редактировании конфигов!
Автор ты боженька!
спсибо
Добрый день. Мониторю Микротики 3 шт. (2 во внутренней сети и 1 внешний). Шаблон скопировал стандартный (для модификации при необходимости). Данный шаблон создает прототипы графиков по трафику на интерфейсах микротика. Создаю панель мониторинга для 1 микротика в вэб интерфейсе с графиками (графики динамические) другими ИД. При выборе в этой же панели другого микрота графики остаются прежними от ! микротика. В комплексных экранах работает нормально, графики меняются в зависимости от выбранного роутера. подскажите плиз в чем может быть проблема?
Решилось само собой. Спасибо
Приветствую! Спасибо за хорошую статью. Заббикс сервер запустил, но до css и js нет доступа. для папки /usr/share/zabbix выдал права 755 и привязал к группе и пользователю www-data. Но это не помогло/ Помогите советом.
# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
очевидно опечатка
# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/create.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix
Ну и указать какой пароль именно потом вводить
А так — ПРОСТО ШИКАРНАЯ СТАТЬЯ! СПАСИБО!
Это одно и то же. Будет работать и так, и так.
Привет всем. Есть вопрос: установил все работает, но не могу зайти по адресу http://192.168.2.233/zabbix пишет (404 Not Found) ,вхожу только если ввожу этот адрес с http://192.168.2.233/zabbix.php?action=dashboard.view Я так понимаю нужно до настроить NGINX. Куда копать? спасибо
192.168.2.233/zabbix это линк на директорию /zabbix, а 192.168.2.233/zabbix.php?action=dashboard.view линк на корень домена, где вызывается скрипт zabbix.php
Вы заббикс установили в корень сервера. Просто откройте http://192.168.2.233 и увидите дашборд.
вот что выскакивает http://file.sampo.ru/qsdqgk/
Что-то в nginx не донастроили, проверяйте внимательно. Пример конфига в статье есть, он 100% рабочий. Если что-то не понятно, есть видео. Там наглядно показана вся настройка. Ошибиться нет шанса, если внимательно проверить и сделать по статье и видео.
У вас вместо заббикса дефолтная страница nginx грузится. Возможно путь к root разделу с исходниками заббикса не указали или ошиблись в нем.
Нашел косяк, была закомментирована строка «DBHost=localhost» Огромное спасибо
Привет ,в системе zabbix при выборе Способы оповещений я выбираю по Email, и там уже включаю функцию Аутентификация имя пользователя и пароль email который я открыл для zabbix, все данные вроде бы прописаны правильно но оповещения по email не приходит . а вот если Аутентификация отключить оповещений работает просто без Аутентификация. в чём может быть проблема и как её решить?
Надо смотреть лог zabbix сервера, там могут быть подсказки, почему не уходит оповещение по email. Если без аутентификации уходят сообщения, это повод повнимательнее посмотреть на почтовый сервер. Он не должен позволять отправлять почту без аутентификации. Это большая дыра в безопасности.
Здраствуйте. Во первых хотель бы сказать спосибо за статю:) У меня вот такая сетуациа и я прашу помоч мне
У меня zabbix 4.2.6, php 9.3, mariadb 10.3
все хорошо работает около 300 хастов, вот толко когда хачу настроить Action то прападает связ с базой
Details Media type test failed.
Cannot read the response, check connection with the Zabbix server «localhost».
лог maria db Oct 04 16:27:15 zabbixnew mysqld[3639]: 2019-10-04 16:27:15 48 [Warning] Aborted connection 48 to db: ‘zabbix’ user: ‘zabbix’ host: ‘localhost’ (Got an error reading communication packets)
max-connection I set 300
Не знаю, чем тут могу помочь. У вас какие-то проблемы с соединением с базой, копайте в эту сторону. К тому же подсказка есть:
Aborted connection 48 to db: ‘zabbix’ user: ‘zabbix’ host: ‘localhost’ (Got an error reading communication packets)
Может лимиты на соединения кончаются или еще что-то.
Обновил статью, добавил описание установки на новую CentOS 8.
Добрый день. Помогите разобраться. Застрял на этапе запуска mariadb. Выводятся следующие сообщения: Failed to execute operation: No such file or directory и Failed to start mysql.service: Unit not found. Спасибо.
Судя по всему установка либо вообще не прошла, либо были ошибки. Попробуйте переустановить mariadb. Если нужна более детальная помощь, создайте тему на форуме и выложите подробности ошибки и ваших действий.
Просмотрел лог установки и обнаружил, что не хватает пакета deltarpm. После установки пакета все стартануло. Спасибо!
Добрый день! Столкнулся вот с чем:
rpm -Uhv http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
Retrieving http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
warning: /var/tmp/rpm-tmp.KYE33M: Header V4 DSA/SHA1 Signature, key ID 00f97f56: NOKEY
error: Failed dependencies:
epel-release = 7 is needed by remi-release-7.7-1.el7.remi.noarch
Если выполнить rpm -Uhv http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-8.rpm, то команда выполняется успешно, но потом
yum-config-manager —enable remi-php71
Error: No matching repo to modify: remi-php71.
Помогите угадать версию yremi-php
В общем вот, что я сделал:
yum-config-manager —enable remi-php74
Потом
yum install php74
А вот при выполнении команды на установку остальных модулей пхп получаем это:
Last metadata expiration check: 0:01:00 ago on Thu 26 Sep 2019 10:44:25 AM EEST.
No match for argument: php-fpm
No match for argument: php-cli
No match for argument: php-mysql
No match for argument: php-gd
No match for argument: php-ldap
No match for argument: php-odbc
No match for argument: php-pdo
No match for argument: php-pecl-memcache
No match for argument: php-opcache
No match for argument: php-pear
No match for argument: php-xml
No match for argument: php-xmlrpc
No match for argument: php-mbstring
No match for argument: php-snmp
No match for argument: php-soap
No match for argument: php-zip
Error: Unable to find a match
Зачем php7.4? Zabbix его поддерживает? Если все делать по статье, то получится.
По статье и делал! Обратите внимание на мой первый камент
Только что проверил, у меня без проблем установился этот репозиторий.
rpm -Uhv http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
Только перед этим не забудьте поставил epel-release. В статье это указано, а вы, похоже, не выполнили, вот и получили ошибку.
epel-release = 7 is needed
[11:57:58] root@zabbix:~ $ yum install epel-release
Last metadata expiration check: 1:17:34 ago on Thu 26 Sep 2019 10:44:25 AM EEST.
Package epel-release-8-5.el8.noarch is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[12:02:00] root@zabbix:~ $ rpm -Uhv http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
Retrieving http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
warning: /var/tmp/rpm-tmp.0TXn5I: Header V4 DSA/SHA1 Signature, key ID 00f97f56: NOKEY
error: Failed dependencies:
epel-release = 7 is needed by remi-release-7.7-1.el7.remi.noarch
Еще забыл уточнить — у меня CentOS 8, если это имеет значение.
Ну как по статье то, если в статье Centos 7 а у вас 8, который вышел два дня назад. Для него еще и реп то может не быть в том же заббиксе. Я не проверял еще.
Понял, спасибо!
Владимир, день добрый.
Споткнулся на настройке Zabbix Frontend. В самом начале. На третьем шаге выдал ошибку: The frontend does not match Zabbix database.
Пока на форумах ничего, кроме переустановки BD не нашел. Может Вы что подскажете? Может сталкивались с этой проблемой?
Заранее благодарен.
Сам не сталкивался. Я бы просто поставил предыдущую версию, а потом обновил до последней, если нужна именно самая свежая. Но в общем случае достаточно LTS версии 4.0
Скажите, а нормально, что на этапе создания базы данных, пользователя zabbix, и заполнения базы…
# mysql -uroot -p
Enter password:
> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by ‘zabpassword’;
exit
После ввода:
# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
выдает ошибку?
ERROR 1118 (42000) at line 1278: Row size too large (> 8126). Changing some columns to TEXT or BLOB may help. In current row format, BLOB prefix of 0 bytes is stored inline.
Спасибо
Это известная ошибка, исправляется вот так — https://serveradmin.ru/ustanovka-i-nastroyka-zabbix-4-0/#comment-10283
То ли я «кто-то», то ли лыжи не едут. Я Все делаю согласно инструкции и согласно всех комментарий и ответов к ним, но я не могу пройти дальше (zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix). Все равно ошибка ТА ЖЕ (ERROR 1118 (42000) at line 1278: Row size too large (> 8126). Changing some columns to TEXT or BLOB may help. In current row format, BLOB prefix of 0 bytes is stored inline.) Я и в строке innodb-strict-mode= ставил и OFF и 0. Все равно. Удалял и пересоздавал базу уже 5 раз. Что я делаю не так, люди добрые. Подскажите пожалуйста!
Mysql перезапускал после внесения изменений в конфиг?
Ну конечно НЕТ. как говорится «умная мысля, приходит опосля». Извиняюсь, что не разобравшись до конца вопросы тыкаю.
Добрый день!
Есть проблема при выполнении команды zcat, после создания базы для заббикса
zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
Выходит ошибка «ERROR 1118 (42000) at line 1278: Row size too larg (>8126). Changing some colums to TEXT or BLOB may help. In current row format, BLOB prefix of 0 bytes is stored inline.»
Нужно в zabbix_server.conf добавить строчку ниже [mysqld] innodb-strict-mode=OFF
После этого zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix отработает правильно.
Спасибо за информацию. Я такую ошибку ни разу не встречал.
а где именно вписать строку [mysqld] innodb-strict-mode=OFF в самом конце?.
Нужно строку
innodb-strict-mode=OFF
вставить в ту секцию конфига, которая начинается с
[mysqld]
То есть это не целиковый параметр. Должно быть вот так:
[mysqld]
innodb-strict-mode=OFF
просто я не могу найти в конфиге mcedit /etc/zabbix/zabbix_server.conf
вообще такую секцию
Этот параметр нужно добавлять в конфиг mysql, автор начального комментария ошибся. Этот конфиг обычно находится в /etc/my.cnf
да уже разобрался спасибо этот параметр нужно вносить вот сюда /etc/my.cnf.d/server.cnf
Добрый день, все установилось по статье отлично на Ubuntu18.04 Zabbix4.0.12/ Подскажите, хочу русскую версию, по подсказкам из интернета все установилось, но в панели не появляется русский язык. В какую сторону смотреть? Спасибо
Спасибо, разобрался, нужно было погасить виртуалку полностью
Configure DB connection
Please create database manually, and set the configuration parameters for connection to this database. Press «Next step» button when done.
Details Cannot connect to the database.
The frontend does not match Zabbix database.
Помогите плис, я уже весь инет обшарил
Так тут же прямым текстом написано, что нет доступа к БД. Инет шарить не обязательно, достаточно повторить все по статье. Даже видео есть, чтобы наглядно все увидеть.
Добрый день. Почему-то при вводе «yum-config-manager —enable remi -php741» выходит yum-config-manager: команда не найдена
Вы не установили пакет yum-utils. Команда на его установку дана выше той, что вы привели. Смотрите внимательнее статью.
Владимир, а зачем вообще мы совершаем это лишнее телодвижение по установке и настройке nginx? Почему бы не оставить дефолтный apache? Чем продиктовано это. Очень интересно)))
В принципе, ничем особенным. Это мое предпочтение. Считается, то связка nginx + php-fpm работает быстрее апача. Но конкретно для Zabbix это вообще не принципиально, плюс тестов никто не делал. Узкое место zabbix — база, а не интерфейс. Я zabbix чаще ставлю на nginx, потому что с nginx больше работаю, он мне привычней.
Владимир, день добрый!
Подскажите, пожалуйста. Спотыкаюсь на этом моменте:
___________________
В зависимостях пакетов будет httpd, который нам не нужен, так как у нас будет nginx и php7.1, но я не разбирался, как поставить без него. После установки пакетов, создадим базу данных, пользователя zabbix и заполним базу.
# mysql -uroot -p
Enter password:
> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by ‘zabpassword’;
exit
# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
___________________
‘zabpassword’ — это мной придуманный пароль? Или здесь нужно не задумываясь копипастить?
Спасибо.
1. «‘zabpassword’ — это мной придуманный пароль?» — именно так!
2. «В зависимостях пакетов будет httpd, который нам не нужен, так как у нас будет nginx и php7.1, но я не разбирался, как поставить без него.»
Если планируете в дальнейшем использовать веб-сервер Nginx (вместо Apache (httpd)), тогда просто отключите его в системе! Для отключения Apache в CentOS 7 нужно выполнить две команды:
systemctl stop httpd
systemctl disable httpd
Первая команда остановит сервис Apache (httpd), а вторая исключит его из автозапуска ОС CentOS 7. И пусть он себе лежит тихонько, т.к. удалять его пока не рекомендуется (могут нарушиться зависимости других пакетов, установленных в системе).
Спасибо.
А правильно ли Я понимаю, что в этом же месте:
_______________
grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by ‘zabpassword’;
_______________
вместо zabbix@localhost указывается то имя узла, что было задоно при установке CentOS? Т.е. если при установке сменить дефолтный localhost на, допустим, myserver, то значение нужно указывать — zabbix@myserver?
Т.е строчка будет выглядеть так:
> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@myserver identified by ‘mypassword’;
Еще одну инструкцию в сети нашел. В ней сказано, что пользователя zabbix@localhost и пароль zabbixpassword вы можете задать любые. А как формируется имя пользователя? Интуитивно догадываюсь, что @localhost — это часть зависит от имени узла нашего сервака. А первая часть zabbix@ — получается придумывается от фонаря? Любое? К примеру могу задать: beshenytarakan@localhost ?
1.Вам для начала нужно изучить основы работы с базой данных MySQL иначе дальше Вас ждут ещё больше трудностей…
Вот тут очень просто и доступно для понимания новичкам об основах работы с MySQL:
https://interface31.ru/tech_it/2016/02/osnovy-administrirovaniya-mysql-pri-pomoschi-komandnoy-stroki.html
2. «вместо zabbix@localhost указывается то имя узла, что было задоно при установке CentOS»
«localhost» в данном случае значит, что создаете пользователя в базе данных MySQL на текущем сервере (компьютере) и оно не зависит от имени компьютера!!!
3. «zabbix@localhost и пароль zabbixpassword вы можете задать любые.»
Тут «zabbix» — это имя пользователя в базе данных MySQL, который собственно и нужен для подключения Вашего сервера мониторинга к этой самой базе данных! Вы можете задать его на свое усмотрение, тот же «beshenytarakan».
Спец символ «@», если вы не знаете, используется для подключение к удалённому серверу/хосту (в той же самой почте когда отправляете кому-то письмо) и расшифровывается как «at» (что с английского означает — «на»). Ну, а об «localhost» я написал Вам выше.
Спасибо. Уже начал ознакомление.
Что ж поделать. Жизнь так сложилась, что учусь — как могу. Вот благодаря Владимиру с его блогом уже сделал первые шаги в постижении Linux-а, за что ему крайне благодарен.
Да и вообще, спасибо всем тем, кто не прячет знания за непроницаемой завесой, а делится им и помогает таким новичкам, как Я =) Вот и Вас благодарю)
Добрый день!
На главном экране в виджете «Информация о системе» параметр «Zabbix сервер запущен» стоит в значении «нет» и в деталях параметра прописано «Zabbix-server:10051», хотя все данные и пинги отображаются и все работает. Также внизу экрана периодически выскакивает сообщение «Zabbix сервер не запущен: отображаемая информация может быть не актуальной». Вопрос: эти сообщения выскакивают потому что в деталях параметра прописано «Zabbix-server:10051», а не «localhost:10051» как у вас, или у меня реально не запущен сервер? В логах все в порядке, ошибок никаких нет
Собственно, а почему у вас указан Zabbix-server а не localhost? В данном случае это dns запись, по которой идет обращение к серверу. Если у вас Zabbix-server не резолвится в ip адрес сервера, то будут ошибки.
Подскажите, где этот параметр меняется, а то не могу найти где она прописана
Не помню, не менял никогда. Если все делать по статье, то не нужно ничего менять. Этот параметр по-дефолту выставляется так, как надо.
Я вспомнил: менял ее во время первоначальной инициализации(Welcome to Zabbix) в разделе «zabbix server details». Можно ли сбросить сервер или где расположен этот файл конфига?
Подозреваю, что где-то в настройках web интерфейса. Возможно тут — /usr/share/zabbix/conf
к сожалению, не там. grep ничего не выдает в этом каталоге (/usr/share/zabbix/)
Вот тут конфиг, в котором надо исправить — /etc/zabbix/web/zabbix.conf.php
Добрый день.
Debian 10 устанавливаю zabbix по вашей инструкции и после того когда ввожу:
zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
далее указываю пароль, выполнение команды «подвисает»? , затем нажимаю ctrl+c и выдает ERROR 1064 (42000) at line 2058: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near » at line 1
Пробовал несколько раз установить с нуля по данной инструкции и не выходит, zabbix-server не стартует.
В линуксе не слишком силен, прошу помощи может кто сможет подсказать в чем проблема
mysql —version
mysql Ver 15.1 Distrib 10.3.15-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 5.2
Только что проверил на debian 10, у меня все получилось точно по инструкции. Создалась база по указанным выше командам, потом сделал экспорт команд из create.sql как у вас в команде через zcat. Потом запустил zabbix-server, ошибок не было.
# nano /etc/my.cnf.d/server.cnf
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
innodb_file_per_table=1
innodb_buffer_pool_size = 768M # внимание на параметр! установить примерно в 2 раза меньше объема оперативной памяти сервера
innodb_buffer_pool_instances=1 # увеличивать на 1 каждый GB innodb_buffer_pool_size
innodb_flush_log_at_trx_commit = 0
innodb_log_file_size = 512M
innodb_log_files_in_group = 3
innodb_strict_mode = 0 # внимание! без него БД может не создаваться. Ошибка 1118: Row size too large (> 8126)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Поставил на один комп 4.2 по инстркцкии, все сразу заработало, а вот на втором после создания базы мускула
команда zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uroot -p example выдавала ошибку 1118.
Потратил полдня, чтобы найти правильное решение, может кому-то этот опыт пригодится)
А может сразу добавите строчку в инструкцию
Спасибо. Мне на днях как раз один человек жаловался на похожую ошибку:
[Warning] InnoDB: Cannot add field `poc_2_phone_b` in table `zabbix`.`host_inventory` because after adding it, the row size is 8246 which is greater than maximum allowed size (8126) for a record on index leaf page.
Похоже, корни проблемы одни и те же.
Приветствую.
Zerox, делал по вашей инструкции, и, после изменения конфига /etc/php-fpm.d/www.conf выдало
_____
[root@web ~]# systemctl restart php-fpm
Job for php-fpm.service failed because the control process exited with error code. See «systemctl status php-fpm.service» and «journalctl -xe» for details.
[root@web ~]# ll /var/run/php-fpm/php-fpm.sock
ls: невозможно получить доступ к /var/run/php-fpm/php-fpm.sock: Нет такого файла или каталога
_____
Я что-то упустил? Надо было /var/run/php-fpm/php-fpm.sock создать в ручную?
Спасибо.
В конфиге пропустил строчку
listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock
ее надо прописать, остальные раскоментить/закоментить
Добрый день!
Подскажите обновил CentOS 7 через команду «# yum update»
Прилетела ошибка, после перезагрузки: MySQL database «zabbix» on «localhost» is not available: Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/var/lib/mysql/mysql.sock’ (2 «No such file or directory»)
Подскажите в чем может быть проблема ?
Не запущен mysql сервер по какой-то причине, поэтому не получается подключиться к базе. Смотрите лог mysql и messages. Так же можно посмотреть вывод:
systemctl status mysql
[root@localhost ~]# systemctl status mysql
● mariadb.service — MariaDB 10.3.17 database server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: disabled)
Drop-In: /etc/systemd/system/mariadb.service.d
└─migrated-from-my.cnf-settings.conf
Active: active (running) since Пт 2019-09-06 22:21:14 +07; 5min ago
Docs: man:mysqld(8)
https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
Process: 1364 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1046 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= || VAR=`/usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ] && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1024 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1184 (mysqld)
Status: «Taking your SQL requests now…»
CGroup: /system.slice/mariadb.service
└─1184 /usr/sbin/mysqld
сен 06 22:21:14 localhost.localdomain mysqld[1184]: 2019-09-06 22:21:14 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
сен 06 22:21:14 localhost.localdomain mysqld[1184]: 2019-09-06 22:21:14 0 [Note] Plugin ‘FEEDBACK’ is disabled.
сен 06 22:21:14 localhost.localdomain mysqld[1184]: 2019-09-06 22:21:14 0 [Note] Server socket created on IP: ‘::’.
сен 06 22:21:14 localhost.localdomain mysqld[1184]: 2019-09-06 22:21:14 0 [Note] Reading of all Master_info entries succeeded
сен 06 22:21:14 localhost.localdomain mysqld[1184]: 2019-09-06 22:21:14 0 [Note] Added new Master_info » to hash table
сен 06 22:21:14 localhost.localdomain mysqld[1184]: 2019-09-06 22:21:14 0 [Note] /usr/sbin/mysqld: ready for connections.
сен 06 22:21:14 localhost.localdomain mysqld[1184]: Version: ‘10.3.17-MariaDB’ socket: ‘/var/lib/mysql/mysql.sock’ port: 3306 MariaDB Server
сен 06 22:21:14 localhost.localdomain systemd[1]: Started MariaDB 10.3.17 database server.
сен 06 22:21:16 localhost.localdomain mysqld[1184]: 2019-09-06 22:21:16 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 190906 22:21:16
сен 06 22:21:23 localhost.localdomain mysqld[1184]: 2019-09-06 22:21:23 10 [Warning] InnoDB: Cannot add field `poc_2_phone_b` in table `zabbix`.`host_inv…eaf page.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
[root@localhost ~]#
Доброго времени суток! У меня установлен Zabbix 4.2.3 на CentOS 7. Хочу мониторит Windows. Настроил агент: LogFile=c:\zabbix\zabbix_agentd.log; Server=192.168.10.10; Hostname=001-015015; (192.168.10.10= zabbix server), телнет со стороны агнета (Windows) на порт 10050 проходит но агент не подключается к серверу (Get value from agent failed: cannot connect to [[192.168.15.15]:10050]: [4] Interrupted system call) Мониторинг маршрутизатор (Mikrotik) по SNMP проходит без проблем. В чем может быт проблема?
На самом сервере windows хост добавлен? Его адрес верно указан?
zabbix_agentd.win.conf
Я даже попробовал вместо имя хоста ip address калиента (Windows)-а прописал, но бесполезно.
Вы пишите, что агент не подключается к серверу, а приводите лог с сервера, где он не может подключиться к агенту.
(Get value from agent failed: cannot connect to [[192.168.15.15]:10050]: [4] Interrupted system call)
Кто куда в итоге подключиться не может? Проверьте телнетом подключения в обе стороны, с агента на сервер и с сервера на агент. Чудес не бывает, где-то ошибка.
Добрый день Владимир! Немного запутала агента с сервером. Проблема решено. Причина: между сервером и клиентом стоит Router MikroTik, на нем было прописано правила только в одно сторону, добавил еще одно правило (в обратную сторону), и все заработало. Спасибо за отзыв. Удачи!!!
Здраствуйте, я думаю многим будет интересно ешо настротки https, вход в zabbix по ssl, если моё это ето то дабавте pleese:)
Про настройку https у меня подробно рассказано в отдельной статье про web сревер — https://serveradmin.ru/ustanovka-i-nastroyka-nginx-php-fpm-php7-1-na-centos-7/ Zabbix ничем не отличается от обычного сайта, https настраивается так же.
После 1 перезагрузки debian 9 перестал заходить на zabbix. (заходил так: htttp://ip/zabbix). До этого нормально все заходил, там все делал как было написано у вас.
Сейчас пишет 404 not found. zabbix-server работает, nginx работает.
Failed to start The Apcache HTTP Server — влияет как то на это?
Если да, то как исправить?
Заранее спасибо за ответы.
Не понял, откуда взялась ошибка с Apache. Я в статье использую nginx, а apache удаляю. Похоже, вы что-то напутали во время установки и настройки.
Где вы удаляете apache? в инструкции к дебиан только это. Делал все по инструкции. Переустанавливал еще 2 раза. Знаете ли вы возможные решения данной проблемы?
1 строчка останавливает его, а 2 убирает из автозагрузки. Верно?
Он по-умолчанию ставится с apache, который сразу же запускается. Остановим его и отключим:
# systemctl stop apache2
# systemctl disable apache2
Больше не актуально!
подскажите, пожалуйста, как удалось решить проблему ?
Делал все по инструкции к дебиан. Сначала мы останавливаем apache затем убираем его из автозагрузки.
Переустанавливал все по новой два раза. Безуспешно. Есть ли у вас идеи для решения этой проблемы?
Подскажите пожалуйста, как примерно это лечить?
Заббикс устанавливал по вашему мануалу.
Только щас обратил внимание в логаг сервера, что скл ругается . И не пойму, что это такое.
Jun 14 11:45:08 zabbix systemd: Started Cleanup of Temporary Directories.
Jun 14 12:16:54 zabbix mysqld: 2019-06-14 12:16:54 476479 [Warning] Aborted connection 476479 to db: ‘zabbix’ user: ‘zabbix’ host: ‘localhost’ (Got timeout reading communication packets)
Прямым текстом написана проблема:
Got timeout reading communication packets
Что-то с mysql, либо тормозит сильно, либо падает. Соединение по таймауту отваливается.
В логах я не наблюдаю, чтобы скл отваливался или падал.
Zabbix на ubuntu 18 по этому мануалу залетела без проблем. Все вроде бы хорошо, но уже неделю не могу одолеть данную проблему — клиентские пк (win7) в домене AD не отдают запросы серверу. UPD любые устройства в 10.16.107.0/24
Сервер крутится на ip 10.16.0.2 (iptables default)
Хосты в динамическом пуле 10.16.107.0/24
По ICMP с заббикс сервера контакт есть, по ZBX, SNMP — нет
Файрвол на хостах выключен, snmp и zabbix агент настроены. На веб морду с хостов не пускает, командой ping видит. Уже гуглояндекс перекопал, даже в домен завел убунту. Не помогает. Грешу на AD, у кого какие идеи, советы будут?
UPD логи с сервера чисты
root@zabbix:~# snmpwalk -v 2c -c public 10.16.107.103
Timeout: No Response from 10.16.107.103
Zerox. Доброго времени суток и спасибо тебе за такие прекрасные статьи! Очень помогают!
По статье установил CentOS, по другой статье его настроил (IPTables).
В этой статье установил NGINX и добавил его в автозагрузку.
Но при обращении к nginx со своего компа страница не открывается. nginx слушает 80й порт, я открыл порт в IPTables но все равно не могу до него достучаться. nginx запущен. В access и error все пусто. Подскажи пожалуйста куда копать и извиняюсь сразу!
Заранее благодарен!
Раз в access и error лог пусто, значит запросы до nginx не доходят. Либо фаервол блочит, либо nginx не запущен.
Nginx со статусом (Active (running))
Открыл порт 80 как на входящие, так и исходящие. Правила вроде как применились, может не так открыл.
$IPT -A OUTPUT -o $WAN -p tcp -m tcp —dport 80 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -i $WAN -p tcp -m tcp —sport 80 -j ACCEPT
в /var/log/messages идут записи
Jun 11 09:34:57 zabbix kernel: — IN — DROP IN=ens33 OUT= MAC=00:0c:29:f0:d9:36:8c:89:a5:36:9a:a6:08:00 SRC=192.168.101.188 DST=192.168.101.10 LEN=60 TOS
=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=21788 DF PROTO=TCP SPT=15577 DPT=10051 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
где 192.168.101.188 — моя тачка
192.168.101.10 — виртуальная тачка с CentOS
И вот такие записи еще есть
Jun 11 09:34:16 zabbix kernel: — IN — DROP IN=ens33 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:cc:2d:e0:b6:43:a3:08:00 SRC=192.168.101.1 DST=255.255.255.255 LEN=161 TOS
=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=0 PROTO=UDP SPT=5678 DPT=5678 LEN=141
Всем доброго времени суток, накатил zabbix на ubuntu 18 по этому мануалу. В итоге столкнулся с проблемой — не отображается легенда на графиках. На просторах интернета нашел лечилку, но увы не помогает. Подскажите, пжл, что не так делаю?
sudo apt install fonts-dejavu
sudo cp /usr/share/zabbix/fonts/graphfont.ttf /usr/share/zabbix/fonts/graphfont.ttf_bcp
sudo cp /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf /usr/share/zabbix/fonts/graphfont.ttf
п÷п╬пЄпЁп╬я┌п╬п╡п╨п╟ п╨ я─п╟я│п©п╟п╨п╬п╡п╨п╣ Б─і/fonts-dejavu-extra_2.37-1_all.deb Б─і
п═п╟я│п©п╟п╨п╬п╡я▀п╡п╟п╣я┌я│я▐ fonts-dejavu-extra (2.37-1) Б─і
п▓я▀п╠п╬я─ я─п╟пҐп╣п╣ пҐп╣ п╡я▀п╠я─п╟пҐпҐп╬пЁп╬ п©п╟п╨п╣я┌п╟ fonts-dejavu.
п÷п╬пЄпЁп╬я┌п╬п╡п╨п╟ п╨ я─п╟я│п©п╟п╨п╬п╡п╨п╣ Б─і/fonts-dejavu_2.37-1_all.deb Б─і
п═п╟я│п©п╟п╨п╬п╡я▀п╡п╟п╣я┌я│я▐ fonts-dejavu (2.37-1) Б─і
п²п╟я│я┌я─п╟п╦п╡п╟п╣я┌я│я▐ п©п╟п╨п╣я┌ fonts-dejavu-extra (2.37-1) Б─і
п²п╟я│я┌я─п╟п╦п╡п╟п╣я┌я│я▐ п©п╟п╨п╣я┌ fonts-dejavu (2.37-1) Б─і
root@zabbix:/etc# cp /usr/share/zabbix/fonts/graphfont.ttf /usr/share/zabbix/fonts/graphfont.ttf_bcp
root@zabbix:/etc# cp /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf /usr/share/zabbix/fonts/graphfont.ttf
cp: ‘/usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf’ and ‘/usr/share/zabbix/fonts/graphfont.ttf’ are the same file
Решил проблему копированием шрифтов в директорию /usr/share/zabbix/assets/fonts/
cp /usr/share/zabbix/fonts/graphfont.ttf /usr/share/zabbix/assets/fonts/
Аналогичная проблема появилась сегодня после обновления до 4.2.2
не помогло: update-alternatives —install /usr/share/zabbix/fonts/graphfont.ttf zabbix-frontend-font /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf 10
К сожалению, не знаю чем помочь. Как раз из-за таких мелких глюков я в проде всегда инфраструктуру ставлю на centos, а ubuntu идет под web приложения разработчиков.
Здравствуйте ,все шаги по инструкции ,дошло дело до Настройка Zabbix Frontend ,открывается первая старица установки получаю сообщение (Directory «/usr/share/zabbix/assets» must be writable.),пробовал sudo chmod -R 777 /usr/share/zabbix/assets; chown zabbix:zabbix /usr/share/zabbix/assets;chown -R nginx:nginx /usr/share/zabbix/assets; Вроде мелочь такая ,а не могу разобраться.(Centos 7)Спасибо
Повторите все аккуратно. Есть же даже видео, где наглядно показаны все шаги. Ошибка из-за невнимательности. Не знаю, чем тут помочь.
Здравствуйте ,решил проблему
chown -R nginx:nginx /usr/share/zabbix/assets/
semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t ‘/usr/share/zabbix/assets’
restorecon -vvR /usr/share/zabbix/assets
Тоже столкнулся с этой проблемой во время установки, хотя вроде всё делал по мануалу. В общем всем у кого Directory «/usr/share/zabbix/assets» must be writable. делаем: chown -R nginx:nginx /usr/share/zabbix/assets/
Возможно что-то в пакете установочном поменялось, но вообще странно. Обычно у заббикса изменений по установке не возникает. Ни разу не сталкивался. Все статьи по установке заббикса до сих пор актуальны.
Добрый день! Вопрос в следующем — почему-то при проверке
nginx -s reload
возникает ошибка
conflicting server name «localhost» on 0.0.0.0:80, ignored
Подскажите — почему такое произошло, вроде всё по инструкции, я не понимаю почему он ругается на локалхост и где это подправить.
У вас имя виртуального хоста localhost используется 2 раза в конфигурации nginx. Вы 100% где-то ошиблись. Напутали с конфигами.
Подскажите, пожалуйста, о каком конфиге идет речь? В nginx вообще не упоминается localhost, в /etc/nginx/conf.d/default.conf он используется один раз.
Я пытался несколько раз откатываться и делать заново по вашей инструкции, но проблема одна и та же, сто процентов в невнимательности, но я не знаю где смотреть..
Спасибо, попробую. Жаль, конечно, что не сталкивались с mqtt. Уж больно у вас всё точно по полкам разложено и всё работает. mqtt довольно широко используется в системах «усного дома».
Добрый день, Zerox!
Премного благодарен за такую выверенную статью. Всё встает и на Centos и на Ubuntu. Хочу прикрутить заббикс собирать данные от домашней метеостанции на ESP8266. Не хватает одного звена — принятие данных заббиксом по протоколу MQTT. Вам не приходилость сталкиваться с такими задачами?
Нет, даже не слышал ни разу про такой протокол. Как самый простой вариант — парсите эти данные в текстовый файл и там разбирайте их. Я так делал с промышленным оборудованием (насосы, датчики давления и т.д.) — https://serveradmin.ru/monitoring-znacheniy-iz-tekstovogo-fayla-v-zabbix/
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как создать базу zabbix на удалённом сервере mysql ???
Перекинуть туда файл /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/create.sql.gz и залить дамп из этого файла, так же как в инструкции.
А как же учётки zabbix, они же создаются при установке zabbix сервера ?
Каков вопрос, таков ответ. Я сказал, как создать базу. Конечно, туда надо добавить пользователя, а еще разрешить в mysql удаленные подключения. По-умолчанию они только с localhost разрешены.
Владимир, здравствуйте!
я устанавливаю , согласно Вашей статье, Zabbix через WMware, у меня на WMware только Zabbix.
Выдаётся ошибка — 502 Bad Gateway
Вопрос: наверно другие настройки должны быть в конфигурационном файле nginx при таком расскладе?
разобрался, нет опыта работы в Linux
15504:20190520:135019.334 [Z3001] connection to database ‘zabbix’ failed: [1130] Host ‘192.168.10.232’ is not allowed to connect to this MariaDB server
15504:20190520:135019.334 Cannot connect to the database. Exiting…
grant all privileges on *.* to zabbix@192.168.10.232 identified by ‘zabpassword’;
Решение проблемы
поставил php73, в итоге у меня щас установлено две версии. Что в таком случае делать? УДалять старую?
php71.x86_64 2.0-1.el7.remi @remi-safe
php71-php-cli.x86_64 7.1.29-1.el7.remi @remi-safe
php71-php-common.x86_64 7.1.29-1.el7.remi @remi-safe
php71-php-json.x86_64 7.1.29-1.el7.remi @remi-safe
php71-runtime.x86_64 2.0-1.el7.remi @remi-safe
php73.x86_64 2.0-1.el7.remi @remi-safe
php73-php-cli.x86_64 7.3.5-1.el7.remi @remi-safe
php73-php-common.x86_64 7.3.5-1.el7.remi @remi-safe
php73-php-json.x86_64 7.3.5-1.el7.remi @remi-safe
php73-runtime.x86_64 2.0-1.el7.remi @remi-safe
Сейчас доступен php73. Стоит эту версию ставить вместо php71?
Не знаю, насколько это актуально для zabbix. Я не заморачиваюсь, не обновлял. Это же не веб сайт, а закрытый фронтенд для нескольких человек. Думаю, на глаз вы разницы все равно не заметите.
Спасибо за ваш ответ. Я только недавно начал изучать линукс и данная ситуация вызвала логичный вопрос. Допустим я поставил как вы рекомендовали # yum install php71 php-fpm php-cli php-mysql php-gd php-ldap php-odbc php-pdo php-pecl-memcache php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-snmp php-soap php-bcmath -y
И я допустим хочу обновить релиз до php73. Что я должен сделать?
yum update или yum insyall hph73? должен ли я начало удалить пакет php71.
Может быть есть статья на тему работу с релизами и пакетами включающая в себя данную информацию?
Обновить php с 7.1 до 7.3 нужно было так.
Здравствуйте! Сразу прошу прощения за глупый вопрос, если нет существующего домена,тогда выходит я не смогу создать сертификаты SSL и запустит nginx?
Ниже ошибка
Да, если домен не существует, то получить валидный сертификат от let’s encrypt не получится. Можно использовать самоподписные, но браузеры будут на них ругаться.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как создать базу на другом разделе например /dev/sdb1
Сообразил.
— Выключаем mysql и zabbix
— Переносим базу в новое место (переносил копированием # cp -pR /var/lib/mysql/zabbix /ZabbixSQL/sqlbase/);
— Создаём ln -s /ZabbixSQL/sqlbase/zabbix /var/lib/mysql/zabbi
— Удаляем БД со старого места (для освобождения места в разделе)
— chown на файлы в новом месте и на ln (необязательно)
— reboot
Создаём ln -s /ZabbixSQL/sqlbase/zabbix /var/lib/mysql/
Можно и так. Я тоже обычно просто переношу каталог с mysql и делаю символьную ссылку. Но можно в параметрах указать другой рабочий каталог для баз.
Какой каталог ? Расскажите пожалуйста подробно, я попробую по другому.
В настройках mysql сервера есть параметр:
[mysqld]
datadir=/mnt/mysql
Через который можно задать директорию для данных. Необходимо остановить сервер, перенести /var/lib/mysql/ на новое место. В конфиге указать через datadir новое место и запустить заново сервер.
Владимир, приветствую!
Как по Вашему, сколько часов должно уйти у сетевого инженера с момента настойки Zabbix’а (установки Centos’a) до создания простой топологии мониторинга (маршрутизатор-коммутатор) ?
дошел до Вашего видео, Вы это делаете за 17 мин ))
Просто иногда возникает проблема с входом и выдаёт вот такую ошибку : {SQL statement execution has failed «INSERT INTO sessions (sessionid,userid,lastaccess,status) VALUES (‘f07b92c0a6df7c6a6595a0a3f710d48a’,’1′,’1557216885′,’0′)».}
Не могу понять что это такое и решение проблемы это перезагрузка сервера
И в systemctl status zabbix-server.service Выдаёт вот такое сообщение: Process: 4553 ExecStop=/bin/kill -SIGTERM $MAINPID (code=exited, status=1/FAILURE)
> Если у вас nginx работает на том же сервере, где сам zabbix, и других виртуальных хостов нет и не будет, то правьте сразу дефолтный — /etc/nginx/conf.d/default.conf.
Подскажите, пожалуйста, как настроить nginx, чтобы доступ к веб-сервису zabbix осуществлялся по адресу типа: http://llocalhost/zabbix, а не напрямую через http://localhost?
а по http://localhost должна быть доступна, например, начальная страница nginx
Добавьте zabbix как отдельный location в виртуальном хосте. Подробнее об этом читайте в моей статье про настройку nginx — https://serveradmin.ru/ustanovka-i-nastrojka-nginx/#_location
Что-то не получается. С таким конфигом начальная страница nginx открывается при запросе http://llocalhost, а при запросе http://llocalhost/zabbix происходит скачивание страницы index.php (без ошибок в логе):
server {
listen 80;
server_name localhost;
root /usr/share/nginx/html;
location / {
index index.html index.htm;
}
location /zabbix/ {
root /usr/share;
index index.php index.html index.htm;
}
location ~ /zabbix/\.php$ {
fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
…
Если скачивается php страница, то 100% не работает интерпретатор php, либо ошибка в конфиге nginx. Смотрите в эту сторону.
Здравствуйте, всё отлично заработало! Но я не могу понять как теперь сюда поставить phpmyadmin. Пытаюсь по другим инструкциям на этом сайте nginx перестаёт работать. Помогите пожалуйста как мне решить мою задачу ??????????????????HELP?????????????????
Скачиваете исходники phpmyadmin и кладете в директорию, где лежат исходники zabbix. И обращаетесь к это директории со скриптами phpmyadmin. Никаких особых настроек веб сервера делать не надо. Подойдут те, что сделаны для zabbix. phpmyadmin это просто набор php скриптов.
У вас есть желание дать пример ? Готового конфига nginx
Не подскажите где лежат исходники zabbix когда он уже установлен и работает ?
Исходники тут лежат — /usr/share/zabbix
Этот путь указан в настройках виртуального хоста nginx, который приведен в статье. Просто создайте в этой папке еще одну, например /usr/share/zabbix/pma, положите туда скрипты, скачанные отсюда — https://www.phpmyadmin.net/downloads/
После этого можно зайти по адресу, к примеру, http://192.168.13.117/pma и попасть в phpmyadmin.
ln -s /usr/share/phpMyAdmin /usr/share/zabbix
Помогло Спасибо Большое!
Или так. Забыл про символьную ссылку. Я обычно просто скачиваю скрипты. Не ставлю через yum, особого смысла в этом нет.
Добрый день. Отличная статья, поставил все как описывается здесь.
Столкнулся с задачей добавления устройства а точнее коммутатор Dlink DGS-3120-48PC по SNMP.
Данные на zabbix со свитча не идут.
Не могу уловить суть настройки:
На свитче что либо настраивается кроме включения SNMP и выбора версии V.1 V.2 V.3?
Следую инструкции ниже:
Name — Имя элемента, для первого порта создал название Port 1 In;
Type — SNMPv2 agent;
Key — ifInOctets.1;
Host interface — выбираем наш коммутатор;
SNMP OID — 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.1;
SNMP community — public;
Type of information — Numeric (unsigned);
Data type — Decimal;
Units — bps;
Use custom multiplier — 8;
Update interval (in sec) — 60;
Store value — Delta (speed per second);
Show value — As is;
У меня есть примеры статей с мониторингом по snmp. Там все одинаково настраивается для всех устройств. Посмотрите в разделе про zabbix.
connection to database ‘Zabbix’ failed: [1045] Access denied for user ‘Zabbix’@’localhost’ (using password: YES)
ДОбрый вечер, подскажите куда копать вот такая ошибка cannot use database «zabbix»: database is not a Zabbix database
Добрый день!
Поднял Заббикс настроил мониторинг кластера vmware. Настроил адреса и уведомления по электронной почте — всё приходит, замечательно. Вопрос: как настроить ежедневный отчет в 20:00 по двум серверам. Нужна информация о свободном месте на жестких дисках.
З.Ы Статья просто замечательная. Спасибо!
Хороший вопрос с отчетом. Мне так сходу в голову не приходит простое решение. Никогда не было такой задачи.
Помогите пожалуйста, После пункта в инструкции:
«Вместо нее добавляем несколько других:
listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock
listen.mode = 0660
listen.owner = nginx
listen.group = nginx
»
делаю рестарт php-fpm
выдает ошибку:
Job for php-fpm.service failed because the control process exited with error code. See «systemctl status php-fpm.service» and «journalctl -xe» for details.
из статуса :
мар 28 11:31:36 localhost.localdomain php-fpm[14658]: [28-Mar-2019 11:31:36] ERROR: [/etc/php-fpm.d/www.conf:48] value is NULL for a ZEND_INI_PARSER_ENTRY
мар 28 11:31:36 localhost.localdomain php-fpm[14658]: [28-Mar-2019 11:31:36] ERROR: Unable to include /etc/php-fpm.d/www.conf from /etc/php-fpm.conf at line 48
мар 28 11:31:36 localhost.localdomain php-fpm[14658]: [28-Mar-2019 11:31:36] ERROR: failed to load configuration file ‘/etc/php-fpm.conf’
мар 28 11:31:36 localhost.localdomain php-fpm[14658]: [28-Mar-2019 11:31:36] ERROR: FPM initialization failed
48 линия это как раз
listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock
Я извиняюсь. А в команде «# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix» не должно быть пробела между -u и zabbix? Это же указание имени пользователя, параметр -u, и его значение zabbix.. Или я все не так понимаю?)
Мне кажется, в данном случае проверить быстрее, чем написать комментарий. Просто проверьте, да и все. К чему вопрос? Думаете тут неправильная команда и никто из десятков тысяч людей это не заметил и не написал?
Оно отрабатывает. И в этом-то и вся загвоздка) Я просто удивился синтаксису.
Еще больше удивитесь, если после ключа -p так же напишите пароль без пробела и он сработает :) На самом деле можно и так, и так. Работает одинаково.
Теперь стало понятнее) Спасибо)
Доброго времени суток,
Спасибо автору за статью, но хотел уточнить, возможно что то не то сделал, но после установки и настройки узлов, сервер перезагружаю, у меня не открывается панель управления zabbix, как будто база обнулилась и не работает забикс.
Подскажите пжл в чем может быть проблема?
Спасибо заранее,
Скорее всего веб сервер не запускается автоматически после перезагрузки. В данном случае nginx. Запустите его руками и проверьте. База вряд ли обнуляется. Не представляю, что может вызывать такое поведение.
Делал старт nginx, но без результата.
Вэб интерфейс не запускается, но так вроде все живет и работает, но контролировать не могу :( через вэб-морду. Поднят сервак на центос.
Добрый день!
подскажите, где поменять параметры в zabbix какой ip слушать
у меня сервер zabbix доступен по ip 192.168.7.27 а слушает zabbix агент
Server=192.168.7.20
ServerActive=192.168.7.20
Добрый день! отличная работающая статья, автор просто красавчик!!
Подскажите как мониторить сервер Windows 2008/2012 из другой локальной сети (другой провайдер)
В zabbix я новичок!
Либо порты пробрасывать в локальную сеть с сервером, чтобы был доступ к нему, либо в той сети, где windows server разворачивать zabbix-proxy.
Спасибо за инструкцию. Все хорошо идет вплоть до наполнения БД:
#zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz
У меня никакой директории кроме: /usr/share/doc/zabbix-release-4.0/, в которой находится только один файл GPL.
CentOS 7.6, чистая установка.
Где найти create.sql.gz?
К сожалению, что-то идет не так
[root@zbx ~]# zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
Enter password:
ERROR 1050 (42S01) at line 1: Table ‘users’ already exists
В чем может быть проблема?
Пишет же проблема в пароле.
Вы пароль от чего вводите?
Когда ввожу не тот пароль, пишет
ERROR 1045 (28000): Access denied for user ‘zabbix’@’localhost’ (using password: YES)
так что проблема cудя по всему не в нем. Ввожу пароль zabpassword.
А пишет он, что проблема в том, что таблица юзерс уже существует.
Проблема не в пароле. У вас база уже создана. Вам же пишет, что таблица users уже существует. То есть вы ранее базу и таблицы в ней уже создали.
Спасибо за ответ. Но впоследствие у меня в логе cat /var/log/zabbix/zabbix_server.log ошибка
115194:20190227:131732.250 cannot use database «zabbix»: its «users» table is empty (is this the Zabbix proxy database?)
Юзер вроде как заведен, насколько я понял.
[root@zbx lib]# cat /etc/zabbix/zabbix_server.conf | grep DBUser
### Option: DBUser
DBUser=zabbix
Я даже не знаю, чем вам помочь. У вас полное непонимание того, что происходит :) Советую еще раз внимательно все начать с начала. В статье все четко расписано и если внимательно повторить, то все получится. Даже видео есть с демонстрацией.
Такая же проблема была у меня, потратил почти день (((. В общем скорее всего проблема в том что бы при импорте базы не дожидаемся полного импорта. Сделал вот что
1) # mysql -uroot -p
Enter password:
2) > DROP DATABASE zabbix;
> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by ‘zabpassword’;
exit
3) zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-4.0.7/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
(Узнал в китайском сайте что нужно удалить базу и создать заново и грузить схему указав полный путь к шаблону.
4) systemctl start zabbix-server
и дальше как в этом мануале. Спасибо автору за статью!
в ответе выше есть уточнённый конфиг:
# nano /etc/my.cnf.d/server.cnf
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
innodb_file_per_table=1
innodb_buffer_pool_size = 768M # внимание на параметр! установить примерно в 2 раза меньше объема оперативной памяти сервера
innodb_buffer_pool_instances=1 # увеличивать на 1 каждый GB innodb_buffer_pool_size
innodb_flush_log_at_trx_commit = 0
innodb_log_file_size = 512M
innodb_log_files_in_group = 3
innodb_strict_mode = 0 # внимание! без него БД может не создаваться. Ошибка 1118: Row size too large (> 8126)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
дропните таблицу и создайте заново, как в соседнем ответе.
Вагон всяческих ништяков тебе, добрый человек!) Пол дня маялся с этой фигней!
Здравствуйте, настроил zabbix для мониторинга сетевых принтеров, заббикс данные получает показывает и отправляет письмо на почту в заданное время, НО в этом письме можно увидеть только имя хоста Host: {HOST.HOST} , хотелось бы увидеть кол-во тонера и отпечатаных страниц , не пойму как правильно настроить макрос для вывода … :(
Это не макросом настраивается ,а совсем другими вещами. Я описывал отдельно — https://serveradmin.ru/monitoring-printerov-hp-kyocera-brother-cherez-snmp-v-zabbix/
Это в самом заббиксе, а мне именно ответ по почте нужен был:)
Напечатано страниц всего: {{HOSTNAME}:{TRIGGER.KEY}.last()} прописал это в тело письма и заработало)
Я понял. Вы уже настроили этот мониторинг. Тогда все правильно. Те данные, что уже поступают в систему, можно выводить с помощью макросов в письмах. Где-то в документации заббикса я видел огромную табличку со всеми поддерживаемыми макросами.
https://www.zabbix.com/documentation/3.0/ru/manual/appendix/macros/supported_by_location
При настройке mariadb есть строка «collation-server=utf8_bin»
ошибка в параметре! надо «collation_server=utf8_bin»
У меня именно так работает, как указано, через тире, а не подчеркивание.
В параметрах 10.3 именно так пораметр в хелпе выглядит.
Подозреваю, что разрешены оба написания, так как у меня нет ошибки и параметр работает. При этом он написан через тире. Проверил на паре серверов.
Оказывается в настройках надо писать именно «collation-server=utf8_bin» (и в хелпе именно так указанно) а вот в выводе рабочих параметров это показывает как «collation_server=utf8_bin» что меня и сбило с толку.
Не понимаю, как работают Discovery rules и прототипы внутри шаблона.
Например, должны ли айтемы создаваться автоматически на основе этих прототипов? Если нет, то где я увижу данные, собранные по прототипам (в latest data их нет)?
Где об этом можно почитать/посмотреть?
В документации инфы именно о прототипах очень мало.
На примерах. У меня есть статьи с autodiscovery. Я сам долго не доходил до работы этого механизма. Потом просто собрался, посмотрел примеры, написал свой пример и после этого стал понимать, как все это работает. Теперь постоянно использую. Нужно просто потрудиться и изучить :)
Привет. Спасибо за хорошую статью. А как добавить cisco switch или router в заббих?
Собирать данные по snmp.
помогите разобраться: У меня была версия 3.4.15, сделал апдейт до 4.0.3, но проблема в том? что при запуске сервера — сервер запускается старый:
10589:20190116:093325.889 syncing trend data done
10589:20190116:093326.011 Zabbix Server stopped. Zabbix 3.4.15 (revision 86739).
3332:20190116:093333.295 Starting Zabbix Server. Zabbix 3.4.15 (revision 86739).
3332:20190116:093333.295 ****** Enabled features ******
3332:20190116:093333.295 SNMP monitoring: YES
3332:20190116:093333.295 IPMI monitoring: YES
3332:20190116:093333.295 Web monitoring: YES
3332:20190116:093333.295 VMware monitoring: YES
3332:20190116:093333.295 SMTP authentication: YES
3332:20190116:093333.295 Jabber notifications: YES
3332:20190116:093333.295 Ez Texting notifications: YES
3332:20190116:093333.295 ODBC: YES
3332:20190116:093333.295 SSH2 support: YES
3332:20190116:093333.295 IPv6 support: YES
3332:20190116:093333.296 TLS support: YES
3332:20190116:093333.296 ******************************
3332:20190116:093333.296 using configuration file: /etc/zabbix/zabbix_server.conf
3332:20190116:093334.193 current database version (mandatory/optional): 03040000/03040007
3332:20190116:093334.194 required mandatory version: 03040000
А когда переходишь на веб то там сета нового у которого выходит ошибка на версию БД:
The frontend does not match Zabbix database. Current database version (mandatory/optional): 3040000/3040007. Required mandatory version: 4000000. Contact your system administrator.
база pgsql
Помогите пожалуйста
Добрый день.
Устанавливаю по вашей инструкции
Дошел до
[root@localhost ~]# yum install MariaDB-server MariaDB-client
Loaded plugins: fastestmirror
File contains no section headers.
file: file:///etc/yum.repos.d/mariadb.repo, line: 1
‘riaDB 10.3 CentOS repository list — created 2018-10-04 12:10 UTC\n’
И ошибка .Куда копать?
У вас ошибка в файле репозитория mariadb.repo.
Да,спасибо . Мой косяк.
у вас тоже. с Centos7 пакет не ищется. надо заменить на rhel7, тогда установка пойдет.
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/rhel7-amd64
Все ищется. Репозиторий http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64/ живой. Можно браузером зайти и посмотреть пакеты. Все на месте.
я нуб, не спорю и в первую очередь благодарен за статью и сайт вообще, но у меня сработало только после замены на rhel. почему так — не знаю.
13:23:21 Zabbix server Zabbix agent on Zabbix server is unreachable for 5 minutes 3м Нет 1 действие
Мое время 12:28
Статья классная, но у меня маленькая проблема, время оповещения отличается от времени сервера, уже все php.ini переколбасил с тайм зонами, без изменений, может подскажите где еще можно проверить, разворачивал на Ubuntu 18.04, главное на дешборде в заббиксе циферблат показывает правильно время а оповещение с проблемой на час в перед. Где еще может быть проблема?
Отличие какого порядка? Часовой пояс не тот? Он задается в свойствах виртуального хоста, в настройках php.
отличие именно в системе оповещения, время на самом сервере Ubuntu (тут же на нем развернут заббикс) стоит допустим 12:34 — это правильное время, на веб морде заббикса у часов тоже правильное стоит время, а вот когда останавливаю агент на сервере с заббиксом, оповещение приходит с временем 13:48, разница в час с копейками. Уже перелопатил кучу сайтов, все писали настроить часовой пояс в php, везде настроил, даже в апаче который не используется. Вариантов пока не нашел больше.
Время 13:48 в тексте самого оповещения, или это время письма? Может быть почтовый сервер ставит неправильное время.
Время когда возникла проблема, в письме приходит все нормально, только отличается время когда появилась проблема.
Вот: Это когда агент выкл, пришло сообщение в событиях, то что проблема с сервером заббикс, время проблемы 12:28 но у меня время 11:28, в сообщение это видно.
10.01.2019 12:28:22 Report problems to Zabbix administrators Email romstal
oleksandr.osadtsia@romstal.ua Zabbix server — PROBLEM: Zabbix agent on Zabbix server is unreachable for 5 minutes
Problem started at 11:28:21 on 2019.01.10
Problem name: Zabbix agent on Zabbix server is unreachable for 5 minutes
Host: Zabbix server
Severity: Average
Original problem ID: 17
Отправлено
Для решения Вашей проблемы (если таки используете Nginx) необходимо в файле виртуального хоста Zabbix отдельно указать нужный Вам часовой пояс, например, date.timezone = Europe/Moscow
Если Вы из Украины, тогда у Вас должна быть вот такая строчка —
date.timezone = Europe/Kiev (т.к. Kyiv – выдает ошибку)
доброе время суток. спасибо за отличную статью. не удалось запустить на debian 9. я новичек в этом деле, найти решение самостоятельно не смог, проверьте, пожалуйста, все ли корректно в описании. раскатываю на виртуальную машину.
root@mon:/home/mon# service php7.0-fpm status
● php7.0-fpm.service — The PHP 7.0 FastCGI Process Manager
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/php7.0-fpm.service; enabled; vendor prese
Active: active (running) since Sun 2018-12-23 15:57:47 +04; 18min ago
Docs: man:php-fpm7.0(8)
Main PID: 440 (php-fpm7.0)
Status: «Processes active: 0, idle: 2, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0req/se
Tasks: 3 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/php7.0-fpm.service
├─440 php-fpm: master process (/etc/php/7.0/fpm/php-fpm.conf)
├─546 php-fpm: pool www
└─547 php-fpm: pool www
дек 23 15:57:46 mon systemd[1]: Starting The PHP 7.0 FastCGI Process Manager…
дек 23 15:57:47 mon systemd[1]: Started The PHP 7.0 FastCGI Process Manager.
root@mon:/home/mon# netstat -tulnp | grep zabbix_server
tcp 0 0 0.0.0.0:10051 0.0.0.0:* LISTEN 463/zabbix_server
root@mon:/home/mon# netstat -tulnp | grep 80
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 487/nginx: master p
root@mon:/home/mon# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
в итоге: 502 bad gateway. заранее, спасибо.
Открываете не тот url, который настроен в nginx для zabbix. Либо там вообще не настроена работа с zabbix. В статье все верно, проверяйте внимательно свои конфиги. Можно еще лог errors в nginx посмотреть. Там будет указано, откуда берется 502.
спасибо. взлетело.
Добрый день!
20384:20181221:191642.448 item «Zabbix server:zabbix[process,ipmi poller,avg,busy]» became not supported: No «ipmi poller» processes started.
20382:20181221:191643.449 item «Zabbix server:zabbix[process,java poller,avg,busy]» became not supported: No «java poller» processes started.
20381:20181221:191648.452 item «Zabbix server:zabbix[process,ipmi manager,avg,busy]» became not supported: No «ipmi manager» processes started.
20381:20181221:191648.452 item «Zabbix server:zabbix[process,snmp trapper,avg,busy]» became not supported: No «snmp trapper» processes started.
20386:20181221:191649.453 item «Zabbix server:zabbix[process,vmware collector,avg,busy]» became not supported: No «vmware collector» processes started.
20384:20181221:191656.458 item «Zabbix server:zabbix[vmware,buffer,pused]» became not supported: No «vmware collector» processes started.
как с этим бороться?
Зачем с этим бороться? Если вам нужны эти сборщики данных, то включите их в конфиге. Если не ошибаюсь, по-умолчанию они отключены.
Здравствуйте. Спасибо за статью. Поднял zabbix 4 без проблема и с первого раза.
Добрый день! Спасибо за статью, очень помогли разобраться, все пошагово, для новичков. Спасибо большое!
Доброго дня.
Спасибо большое, все установилось и работает. Супер.
Но на графиках и в последних полученных данных время +1 час. Как это побороть?
Явно где-то время неправильное стоит. Скорее всего на сервере, может на агенте. Если меняли часовой пояс на сервере, то лучше его перезагрузить полностью, так как некоторые сервисы после изменения продолжают использовать старое время.
Время и зону ставил только при установке операционной системы. В других местах даже не представляю где может быть.
На агенте время 100% правильное.
принтеры по snmp2
Zerox мониторинг принтеров и серверов по ipmi делать не приходилось? Столкнулся с проблемой мониторинга количества тонера на kyocera 2100 и 2135
Так вот же ссылка в конце статьи была — https://serveradmin.ru/monitoring-printerov-hp-kyocera-brother-cherez-snmp-v-zabbix/
Статью видел, спасибо, но, как выясняется, для 2135 есть нюансы, если используется заправленный картридж, то по snmp отдается неверное значение. Попробую поиграться, хотя бы информацию о необходимости замены правильно получать.
А с ipmi не работали? Никак не удается получить состояние smart с корзины на dl180g6 se, подключенной через внешний контроллер, хотя сами диски в web-морду свое состояние отправляют. И состояние мониторится правильно.
Здравствуйте, не рассматриваете возможность сделать статью с установкой zabbix 4.0+nginx+postgresql?
Так а для чего писать отдельно? Все то же самое будет, только базу другую выбрать, специальный пакет под нее, а не mysql. Все остальное один в один.
Возникает ошибка при инсталяции php-pear.
Error: Package: 1:php-pear-1.10.6-1.el7.remi.noarch (remi-php71)
Requires: php-composer(fedora/autoloader)
You could try using —skip-broken to work around the problem
You could try running: rpm -Va —nofiles —nodigest
А что делать с конфликтом пакетов?
При вводе yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql
Error: php72u-common conflicts with php-common-7.1.24-1.el7.remi.x86_64
Не знаю, что точно надо делать. По месту разбираться, откуда конфликт возник. В статье я ставлю только php7.1, который устраивает zabbix. Либо это изменилось, либо у вас на сервере уже стоит 7.2. Возможно zabbix с 7.2 не работает. Я не проверял.
Проблема решена.
Не знаю почему, но удаление стороннего репозитория (IUS repo) из списка мне помогло.
Я сделал:
1. yum remove php*
2. yum clean all
3. rm /etc/yum.repos.d/ius*
После этого, yum install zabbix-web-mysql сработал и установился с php7.1 зависимостями.
Те же действия (очистка кеша и удаление php) без 3 пункта не работали.
Доброго времени суток. Столкнулся с небольшой проблемой — при попытке поставить Zabbix 4.0 на Astra Linux CE server v.Orel до момента с переходом на страницу по адресу 0.0.0.0( или по ip a — 192.168.234.130) не вызывается окно установки zabbix, а выдает ошибку 502 Bad Gateway nginx/1.14.0. Всё делал по инструкции, все указанные проверки были успешно пройдены.
P.S. Я студент, первый раз занимаюсь этим делом, по заданию дипломного руководителя, поэтому прошу сильно стульями в меня не кидаться.
Это ошибка nginx. Смотрите логи nginx в /var/log/nginx, разбирайтесь, в чем там проблема. Скорее всего ошибка в конфигурационном файле.
У меня, например, была не правильная версия php-fpm (в инструкции 7.2 у меня оказалась 7.0)
Доброго времени суток.
Может подскажете, где недоработка.
Дано: два сервака под centos 7
на одном сервер приложения zabbix 4, на втором postgres10 с базой этого zabbix
изначально пробовал с включенными firewalld и selinux на обеих машинах (и там и там настраивал дабы дать доступ). потом отключал их, но на результат не повлияло.
в логах zabbix идет сначала:
[Z3005] query failed: [0] PGRES_FATAL_ERROR:ВАЖНО: закрытие подключения по команде администратора
server closed the connection unexpectedly This probably means the server terminated abnormally before or while processing the request.
[select h.hostid,h.status,h.tls_accept,h.tls_issuer,h.tls_subject,h.tls_psk_identity,a.host_metadata from hosts h left join autoreg_host a on a.proxy_hostid is null and a.host=h.host where h.host=’Zabbix.rawenstvo.ru’ and h.status in (0,1) and h.flags2 and h.proxy_hostid is null]
и далее:
connection to database ‘zabbix’ failed: [0] ВАЖНО: оставшиеся слоты подключений зарезервированы для подключений суперпользователя (не для репликации)
в логах postgres
ВАЖНО: извините, уже слишком много клиентов
и
ВАЖНО: оставшиеся слоты подключений зарезервированы для подключений суперпользователя (не для репликации)
при рестарте постгреса минут 5 полет нормальный.
куда копать?
ЗЫ: разнесение базы и сервера приложения чисто эксперимента ради. так сказать для повышения своих скилов.
max_wal_senders и max_client_conn
zzz, спасибо.
Простите дурака, но тут был тест на внимательность.
у postgres pro 10 просто в дефолте стоит max_connections=20
Отлично! Спасибо за инструкцию! Очень кстати
Отличная инструкция , но не хватает > yum install nmap -y
и агента(win) надо рестартовать
+ для агента win64 нужно ставить openssl 1.1.1
Я, кстати, определением версии системы, не пользовался вообще никогда. Это, наверно, актуально для огромных сетей с автообнаружением. Обычно все, что я обслуживаю, так или иначе задокументировано и неведомых устройств там нет.
Поставил zabbix (nginx+pgsql) и столкнулся маленькой с проблемой. При первом входе, после проверки php, там где делаются настройки на базу данных, присутствует выбор только mysql, хотя установлен пакет именно zabbix-web-pgsql.
Если кто сталкивался.
Не хочется ковыряться в файлах фронтенда. Может есть какое то простое решение?
Похоже на ошибку пакета. Думаю, тут вопрос без правки исходников не решится. Я рекомендую создать тему на форуме заббикса и задать вопрос. Я так делал, когда возникали вопросы. По идее, надо сразу в трекер, но там сходу не разберешься, как все оформить. Я не осилил.
Разобрался. Где то видимо я накосячил.
Наличие настроек на определенную базу зависит от доступности определенных команд php, а у меня почему то php-fpm просто не видел модуля php_pgsql и соответственно отсутствовали команды для работы с pgsql.
Перенастроил заново и все заработало.
«Вам нужно сменить у них владельца на нового пользователя. После этого стандартного админа можно будет удалить.»
Пожалуйста, покажите, как.
Видео же есть, там все показано. Неужели трудно посмотреть?
А как насчет обновить уже существующий и работающий заббикс версии 3.4 на апаче?
Предыдущая статья об этом — https://serveradmin.ru/obnovlenie-zabbix-3-4-do-4-0/
При попытке войти в zabbix появляется ошибка «403 forbidden». Не подскажете как исправить?
Логи веб сервера смотреть. Это его ошибка. Что-то в конфиге не так.
Доброго.
А Redis в связку добавить ?
Пример. Переделать под Цент:
Как настроить Redis в качестве кэширующего сервера
Я не понимаю, зачем заббиксу redis. Вы можете пример привести работы redis + zabbix и какой конкретно достигается эффект от этой связки. Сам редис я много раз ставил. Это не вызывает никаких проблем.
Пардон. Можно ещё вопрос ? После настроек файла /etc/zabbix/zabbix_server.conf теми, что были Вами предложены, и старта Заббикса собственно старт-то и не происходит !!!
Что бы ещё попробовать ?
Все, что надо пробовать описано в статье. Советую внимательно ее прочитать и повторить то, что там представлено. Я же говорю, есть видео, где все шаги, которые приводят к успеху, описаны.
Спасибо. С SSH-доступом разобрался. Заработало.
Спасибо. Лихо это Вы разобрались с установкой zabbix-web и zabbix-web-pgsql. Поздравляю. А у меня так не выходит. Пробую следующее:
Можно ли опять разъяснить среди меня — что я делаю не так и куда двигаться далее ?
Смотрите видео. Там от и до показана установка на голый сервер Centos 7.
В добавление к вопросам — перед самой установкой Zabbix4 сразу после установки MariaDB пропал доступ к исходному серверу CentOS7 удалённо по SSH ! Отныне сервер управляется только и только локально с консоли. Работал и работаю только с IPTABLES. FirewallD изначально после первичной установки сервера дезактивизирован. В IPTABLES ничего не менял. На всякий случай залез туда посмотреть перед отправкой Вам этого вопроса — все настройки доступа по SSH как были, так и остались. Судя по ним я должен бы получать доступ к серверу удалённо. Ан нет. Он заблокирован ! Что бы проверить/подкрутить ?
Я не знаю что там у вас происходит, но если пропадает доступ по ssh, то с сервером точно что-то не то. Разберитесь с ним сначала, прежде чем zabbix настраивать.
Здравствуйте, Zerox. Я первый раз устанавилваю Zabbix на CentOS7. Сегодня только начал. Строго по Вашей статье. Всё установилось. До тех пор, пока не начал устанавливать сам Zabbix.
Споткнулся вот где:
Yum рапортует о каких-то неустановленных зависимостях ! Как это исправить ?
У вас вот эта ошибка — https://serveradmin.ru/oshibka-ustanovki-zabbix-na-nginx-i-php-fpm7/
Не знаю, откуда взялась. Я вчера 2 раза проверил все на чистой системе. Никаких проблем с зависимостями не было. Сегодня видео запишу всего процесса, чтобы можно было убедиться и перепроверить себя.
У меня была аналогичная ошибка. Сделал вывод что было какое то не согласование, т.к. на сервере уже был установлен и настроен LAMP но под другие нужды. Попробовал поднять новую виртуальную (чистую) машину на CentOS7 — далее все по инструкции как по маслу. Осваиваю Zabbix благодаря статье автора (Zerox) — за что ему отдельное спасибо!
Обновил статью, добавил видео.
Вы решили эту проблему? Если да, то как?
Package php-mysql-5.4.16-45.el7.x86_64 is obsoleted by php-mysqlnd-7.1.22-1.el7.remi.x86_64 which is already installed
Сервер в данном случае ругается, что у вас уже установлен мусклнд от 7.1, а он пытается поставить 5.4.
У меня так же было. Решилось тем, что сначала я поставил заббикс (он установил необходимые ему php пакеты), а потом поверх уже установли все пакеты связанные с php7
Добрый день, а мб планируете написать статью об установке агентов через гпо, мониторинг компьютеров пользователей, что бы заббикс сам хосты нашел и т.д. связанное с обынчыми виндовыми машинами в домене)
Вряд ли, я просто этим не занимаюсь. Негде проверять и отлаживать. Да я и не думаю, что заббиксом стоит мониторить компьютеры пользователей. Какой в этом смысл? Какие метрики вам нужны от пользователей и для чего? С пользователями главное обеспечить регулярный бэкап данных или хранение на сетевых дисках и возможность оперативной замены и подготовки подменного компьютера.
ох это история об экономии начальства т.е. то что компьютеру 5-7 лет и он уже списан это не аргумент, фразы пользователя о том что лагает тоже не особо и вот требуют информацию о средней нагрузке.
Средняя нагрузка тоже ничего не даст. Старые компьютеры лагают из-за медленной работы hdd дисков и нехватки оперативной памяти. Для того, чтобы это понять, не нужен мониторинг. Надо просто все компы, где hdd и меньше 4 гб оперативной памяти апгрейдить — менять диски на ssd и добавлять память, желательно до 8 гб. Я уже это проходил 100 раз, никакие уловки и ухищрения в виде мониторинга не помогут. Пока не сделать апгрейд, компы тормозить не перестанут. У современных браузеров такие требования к железу, а какая работа сейчас без браузера.
Через GPO не делал, но когда надо было развернуть на 20 компьютеров (сервера + рабочие станции) то использовал PsExec.exe
1. В zabbix_agentd.win.conf опция Hostname=Windows host , в этом случае агент автоматически возьмет host имя в домене
Это чтобы не прописывать отдельный conf для каждого компьютера.
2. Имена машин , куда надо установить zabbix прописываем в файл compsall.txt
Делаем bat файл
FOR /F » tokens=1 » %%i in (compsall.txt) do (
xcopy /Y /E /H /R /i «C:\Downloads\bat\zabbix\win64» «\\%%i\c$\Program Files\zabbix\»
PsExec.exe \\%%i «C:\Program Files\zabbix\zabbix_agentd.exe» —config «C:\Program Files\zabbix\zabbix_agentd.win.conf» —install
PsExec.exe \\%%i net start «zabbix agent»
)
3. На сервере zabbix добавляем машины.
Я занимался подобной задачей буквально на днях. Ничего сложного в этом нет. Политикой раскидываете агента на все машины домена, проще всего сделать это логон скриптом. У меня используется скомпилированный EXE файл, ключи к нему из серии /server 192.168.x.x /serveractive 192.168.x.x /rmtcm=1 , потом настраивается шаблон с тем, что вы, собственно, хотите мониторить, создается правило обнаружения иавторегистрации, в котором будет прописано, что всем новым ПК надо прикрутить этот шаблон.. И все. Тут проблема в том, что агент будет ставиться каждый раз при запуске ПК, так что я писал все в Kix, с условием несуществования exe файла установленного агента. Но если в конфиг агента ничего дописывать не надо, то и не важно, ставится он каждый раз, или нет.
У меня задача стояла сложнее, мне надо было в конфиг заббикс агента дописать 2 строки, я для этого использовал KixTarter, но можно воспользоваться и PoSh скриптами, тут кому как удобней, и скопировать на все машины папку с утилитой smartmontools, что я так же делал Kix’ом.
Кстати, за науку спасибо автору статьи.
Отличная статья! Спасибо!